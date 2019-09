Pixel Watch: Google ha seppellito lo smartwatch anni fa, fatevene una ragione

Nonostante i fan siano ancora in attesa di Pixel Watch Google mette una pietra sopra sul progetto, interrotto già ha interrotto il progetto anni fa, per una buona ragione.

Il mese prossimo si terrà l'evento Pixel e non pochi esperti si aspettano che il gigante di Internet presenterà il suo primo smartwatch. Una speranza che viene portata avanti da anni ormai. Secondo un rapporto di Business Insider, un Pixel Watch non ci sarà perché Google ha abbandonato il progetto anni fa. Pixel Watch è fuori gioco dal 2016 ed il rapporto afferma che la decisione è stata preceduta da una lunga discussione:

La decisione di non rilasciare il prodotto dopo undici ore di discussione ha messo Google su un percorso imprevedibile nel mercato degli smartwatch che ha portato a un grande cambiamento di nome [da Android Wear a Wear OS] e ha lasciato partner, sviluppatori di app e clienti in perdita. Anche se Google è stata una delle prime aziende a riconoscere il potenziale della tecnologia smartwatch, è stata degradata ad un giocatore poco importante e sembra che stia lottando per capire perché la ricetta che l'ha resa il giocatore dominante negli smartphone non ha funzionato con gli smartwatch.

Gli addetti ai lavori di Google hanno confermato quanto detto. Il primo Pixel Watch sarebbe dovuto essere prodotto da LG e nonostante fosse praticamente pronto, non è stato poi rilasciato sul mercato. Il design e l'interazione dell'orologio con gli smartphone pixel non erano probabilmente abbastanza convincenti per il team Google.

Lo smartwatch Puma appartiene al Gruppo Fossil / © AndroidPIT

Gli smartwatch hanno successo sul mercato

Gli orologi intelligenti sono stati a lungo considerati un fallimento ma in realtà si vendono bene. L'operatore più importante sul mercato è il Gruppo Fossil, che sviluppa e commercializza smartwatch con Wear OS per numerosi marchi, tra cui Armani, Diesel, Michael Kors e Puma.

Gli orologi sono tecnicamente simili tra loro e il loro design li rende più un accessorio di moda che un sofisticato computer da polso. Un mix ben accolto sul mercato, ma apparentemente meno dalla stessa Google.

