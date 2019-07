Ancora brutte notizie: Galaxy Fold non arriverà in diversi paesi

Anche se Samsung non ha ancora confermato i dettagli riguardanti il lancio del "nuovo" Galaxy Fold , è molto probabile che l'azienda riuscirà a distribuirlo solo in pochi mercati selezionati. Spoiler: l'Italia non ne farebbe parte.

Il tanto atteso lancio dello smartphone pieghevole di Samsung era previsto per lo scorso 26 aprile, ma è stato rimandato a data da definirsi per i motivi che purtroppo ormai tutti conosciamo. Il gigante tecnologico sudcoreano avrebbe lavorato duramente negli ultimi mesi per affrontare tali problemi, ma ancora oggi, salvo qualche indiscrezione non confermata, siamo ancora lontani dal scoprire quando il dispositivo arriverà effettivamente.

Alla luce di ciò, nella giornata di oggi SamMobile ha condiviso un report, secondo il quale Samsung potrebbe inizialmente rinunciare al lancio in tutti i mercati che si era inizialmente prefissata, limitandolo esclusivamente ad alcuni Paesi selezionati.

I test del firmware italiano del Galaxy Fold sono stati interrotti. / © Samsung

Galaxy Fold escluso dal mercato italiano

Ebbene sì, pare che Samsung abbia deciso di non distribuire Galaxy Fold nei mercati ritenuti più piccoli. La società ha infatti deciso di sospendere i test dei firmware destinati a diversi Paesi, come l'Italia e i Paesi Bassi. Il software definitivo sarebbe pronto esclusivamente per i principali mercati, come gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Germania, la Francia e l'India.

Non è sicuramente l'iter seguito abitualmente da Samsung: ad esempio, l'ultimo firmware dedicato a Galaxy Note 10 è in fase di test in tutti i mercati, il che suggerisce che non ci saranno ritardi di distribuzione in determinati Paesi. Samsung sta probabilmente giocando la carta della cautela, ma vi è anche da considerare che i suoi potenziali clienti sono stufi di aspettare.

Stavate aspettando Galaxy Fold o ci avete rinunciato?