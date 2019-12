Sondaggio al buio: qual è il migliore smartphone per video?

Sondaggio al buio: ecco come funziona

Il sondaggio al buio che vi abbiamo proposto lo scorso mese per votare le foto migliori è stato più semplice da gestire. Quando si parla di video, la situazione si complica e per riuscire a testare i quattro dispositivi nello stesso scenario abbiamo costruito un piccolo marchingegno che ci ha permesso di filmare con tutti e quattro gli smartphone simultaneamente e da angolazioni quasi identiche.

Per i video in movimento abbiamo tenuto il dispositivo negli anelli laterali e non nel manico per non penalizzare gli smartphone sopra. / © AndroidPIT

Abbiamo impostato la massima risoluzione supportata su tutti gli smartphone: 4K ad una velocità di aggiornamento di 30 fps. Quando possibile abbiamo disattivato la registrazione in HDR per girare i video con il codec H.264. I video originali risultanti sono stati tagliati esattamente alla stessa lunghezza con Adobe Premiere. Vi mostriamo ogni video prima nella sua dimensione originale e poi in uno o più ingrandimenti in modo da darvi un'idea di come possa apparire il video sul televisore di casa.

Abbiamo poi esportato i video come H.264 MP4 con circa 40MB al secondo. Potete guardare i video con risoluzione in 4K su YouTube. I video passano attraverso due cicli di transcodifica nel momento in cui vengono esportati su Adobe Premiere e poi caricati su YouTube.

Un suggerimento prima di iniziare: a causa delle configurazioni hardware leggermente diverse degli smartphone potrebbe risultare facile capire di quale dispositivo si tratta in base all'angolo di immagine. Vi chiediamo quindi di votare senza farvi condizionare da queste informazioni!

Scena 1: fotocamera principale

Cominciamo con la fotocamera principale, quella che probabilmente utilizzate più spesso. Oltre alla scelta della corretta esposizione in questo scenario di retroilluminazione è particolarmente interessante la riproduzione delle tonalità della pelle.

Video 1.1