Icone di notifica: la guida completa alla barra di stato su Android

Le icone della barra di stato continuano a cambiare con ogni aggiornamento Android, qualcuna viene fatta fuori, qualche altra viene introdotta, ma in generale tutte subiscono trasformazioni e redesign continui. Cosa indicano esattamente le due freccette? Niente panico, siamo qui per aiutare principianti e smanettoni più esperti a capire il significato delle icone della barra di stato per rendere l'esperienza Android più chiara per tutti!

Barra di stato e menu delle notifiche: una distinzione importante

Barra di stato

La barra di stato ed il menu delle notifiche sono caratteristiche di Android che possono essere facilmente accavallate, ma in realtà si tratta di due cose ben distinte. La barra di stato non è altro che la fascia superiore del display, quella piccola striscia sulla quale possono essere visualizzate principalmente l'ora, la percentuale di carica della batteria ed il segnale della rete. A queste si aggiungono, sulla destra, le icone relative alle impostazioni rapide attivate, come il Bluetooth, il silenzioso, la connessione dati o la tecnologia NFC.

Sulla sinistra invece appaiono tutti quei simboli che vi avvertono dell'arrivo di notifiche dalle app, come l'avvenuto download di un file, la disponibilità di aggiornamenti nel Play Store, l'immancabile icona di WhatsApp all'arrivo di un messaggio e, naturalmente, la notifica che vi informa dell'ultimo commento ricevuto su Facebook. Le notifiche più recenti vengono visualizzate per prime sulla sinistra.

La barra di stato mostra solo le icone delle impostazioni rapide, dello stato di batteria e della rete. / © AndroidPIT

Area delle notifiche

L'area delle notifiche è invece quella tendina virtuale che trascinate verso il basso ogni volta che la barra di stato mostra una nuova notifica, e che vi rivelerà più in dettaglio il contenuto della notifica ricevuta. Potrete visualizzare l'anteprima di uno screenshot, leggere un messaggio ricevuto su WhatsApp, stabilire se Facebook vi comunica un aggiornamento di stato o una fastidiosa richiesta di gioco, e decidere se aprirla semplicemente selezionandola o eliminarla con uno swipe.

Oltre a mostrarvi le notifiche ricevute questo menu vi permetterà di accedere alle impostazioni rapide attivando e disattivando diverse funzioni o accedendo ai relativi menu semplicemente selezionando l'icona che vi interessa per qualche secondo. A seconda di come avrete configurato le impostazioni o dell'interfaccia implementata dal brand, potrete sempre da questa schermata regolare anche la luminosità del display grazie ad una comoda barra.

Basta trascinare verso il basso la barra di stato per accedere alle impostazioni rapide. / © AndroidPIT

A seconda del modello di smartphone che avete tra le mani e di come lo avrete configurato la notifica potrà essere accompagnata dal lampeggiamento di un led, da un suono o da una vibrazione. È importante anche ricordare che tutte le applicazioni che generano notifiche dispongono normalmente di un'opzione di disattivazione delle stesse. Tutto chiaro fin qui? Procediamo e andiamo a scoprire quale significato nascondono questi misteriosi simboli.

Il significato delle icone di notifica

Ogni volta che riceverete una notifica vedrete comparire nella barra di stato l'icona relativa, così come per ogni funzione attivata o impostazione di sistema modificata apparirà un'icona di stato. Con l'evolversi delle versioni Android si è trasformato anche il design di questi simboli fino ad aggiornarsi al Material design introdotto da Google con Android Lollipop.

Questi piccoli disegni però sono tantissimi e spesso vi sarà capitato di visualizzarne uno nuovo, indecifrabile, al quale non corrispondeva una notifica con tanto di spiegazione. Fortunatamente Google mette a disposizione una lista lunghissima di tutte le icone di notifica "materializzate", con il nome dell'impostazione o della funzione a cui fanno riferimento, per fare un po' di chiarezza in merito.

Eccone alcune! / © AndroidPIT

L'immagine qui sopra mostra solo le icone relative alle impostazioni del dispositivo, disegni che probabilmente conoscerete a memoria, tra cui quella di WIFI, Bluetooth, Batteria, Sveglia e Rotazione dello schermo. Tra i simboli mostrati in questo elenco non troverete solo quelli che appaiono più o meno spesso sulla barra di stato, ma tutte le icone di Android, dalla più semplice graffetta per allegare i file nelle email, all'omino che vi mostra il percorso a piedi su Google Maps.

Facendo un salto sulla pagina di Google potrete ammirarne la lista completa divisa nelle seguenti categorie:

Azioni

Allarmi

AV

Comunicazione

Contenuti

Dispositivo

Editor

File

Hardware

Immagini

Mappe

Navigazione

Notifiche

Luoghi

Social

Toggle

Siete ancora confusi sul significato delle icone Android? Avete ricevuto una notifica misteriosa della quale non avete ancora scoperto il significato? Condividetela con noi!