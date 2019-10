I codici segreti Android per accedere alle funzioni nascoste

Cosa sono i codici segreti di Android?

I codici USSD

USSD sta per Unstructured Supplementary Service Data, ovvero dei codici, spesso confusi con quelli segreti, che servono agli utenti per ricevere informazioni tramite GSM, 3G o 4G. In sostanza servono a svolgere determinate funzioni a distanza e sono spesso codici legati ai vostri operatori telefonici.

Per utilizzarli basta aprire l'applicazione del telefono, digitarli come se si trattasse di un numero da chiamare, e infine selezionare il tasto verde per avviare la chiamata e così ricevere l'informazione desiderata. In questo modo potrete verificare velocemente il vostro credito residuo, ad esempio.

Questi codici cominciano e finiscono di solito con un asterisco o un cancelletto e possono essere trovati sulle pagine ufficiali dei diversi operatori telefonici. Alcuni di questi comandi sono ormai stati standardizzati e funzioneranno a prescindere che vi affidiate a Vodafone, Wind, Tre, TIM o Iliad.

Basta digitare un codice per conoscere il traffico residuo. / © AndroidPIT by Irina Efremova

I codici segreti di Android

Al contrario dei codici USSD, i codici segreti di Android non si connettono alla rete perché non servono per recuperare informazioni esterne, ma per scoprire informazioni relative al sistema dello smartphone sul quale li utilizziamo. Una cosa accomuna questi codici: cominciano sempre con un asterisco e finiscono invece con il cancelletto.

Si tratta di codici salvati nelle cartelle del sistema e possono cambiare a seconda della versione Android installata sul dispositivo. Molti codici validi su Android 4.3 Jelly Bean, ad esempio, sono diventati obsoleti con KitKat e così via fino ad arrivare al più recente Android 10. Ora molte delle informazioni sono contenute nelle Impostazioni sotto la voce Informazioni sul dispositivo. Va anche detto che alcuni produttori di smartphone hanno provveduto ad aggiungere codici aggiuntivi su alcuni dei loro terminali.

Cerchiamo di offrirvi un elenco completo, ma siamo certi che ne conoscerete degli altri che vi invitiamo a segnalarci in un commento!

Molti codici non sono più funzionanti su Android 9.0 e Android 10. / © AndroidPIT by Irina Efremova

Attenzione: alcuni di questi codici (quelli che abbiamo sbarrato) potrebbero essere pericolosi in quanto potrebbero cancellare i vostri dati o rendere il vostro dispositivo inutilizzabile. La maggior parte dei menu è in lingua inglese e comprende dei termini misteriosi e incomprensibili. Vi consigliamo quindi di seguire una semplice regola: se non sapete di cosa si tratta, non lo fate! AndroidPIT non si terrà responsabile in caso di danni legati all'utilizzo dei seguenti codici.

Elenco dei codici segreti Android

Codici di informazione

*#06# – codice IMEI

*#0*# – Menu di informazioni (non funziona su tutti gli smartphone)

*#*#4636#*#* – Menu di informazioni

*#*#34971539#*#* – Menu di informazioni sulla fotocamera

*#*#1111#*#* – Versione software FTA

*#*#1234#*#* – Version firmware e PDA

*#12580*369# – Informazioni su software e hardware

*#7465625# – Stato di blocco del dispositivo

*#*#232338#*#* – Mostrare l'indirizzo MAC del terminale

*#*#2663#*#* – Mostra versione del display touch

*#*#3264#*#* – Mostra versione della RAM

*#*#232337#*# – Mostra l'indirizzo Bluetooth dello smartphone

*#*#8255# *# - Stato del servizio Google Talk

*#*#4986*2650468#*#* – Mostra info su dispositivo, hardware e PDA

*#*#1234#*#* – Mostra le info di PDA e firmware

*#*#2222#*#* – Mostra le info FTA

*#*#44336#*#* – Mostra la data del firmware e la lista dei cambiamenti

*#0228# – Stato della batteria

*#3282*727336*# – Stato utilizzo dati

*#03# – Numero di serie NAND

*2767*4387264636# – Visualizzazione codice prodotto

Codici di backup

*#*#*282*663273282*255#*#* - Directory a tutti i file di backup

* # 8736364# - Menu degli aggiornamenti OTA

Codici dei test

*#*#197328640#*#* – Mode test

*#*#232339#*#* – WIFI Test

*#*#0842#*#* – Test di luminosità/vibrazione

*#*#2664#*#* – Test del display touch

*#*#232331#*#* – Test del Bluetooth

*#*#7262626#*#* – Field test

*#*#1472365#*#* – Test rapido del GPS

*#*#1575#*#* – Test completo del GPS

*#*#0283#*#* – Test del pacchetto loopback

*#*#0*#*#* – Test del display LCD

#*#0289#*#* – Test audio

*#*#0588#*#* – Test del sensore di prossimità

*#0782# – Test orologio

*#0589# – Test sensore luce

Codici di configurazione

*#9090# – Diagnosi e configurazione

*#301279# – Menu di HSDPA/HSUPA

*#872564# – Controllo del logging USB

*#2263# – Selezione bande

**05***# – Sblocco codice PUK dalla schermata d'emergenza

Codici sviluppatori

*#9900# – Mode System dump

##778 (+call) – Mostra il menu EPST

*#273283*255*3282*# – Menu creazione dati

*#746# – Menu debug dump

Codici per brand specifici

Samsung

*#*#197328640#*#* – Menu principale

*#32489# – Informazioni di crittografia

* # 4238378 # – Configurazione GCF

*#3214789650# – Modalità di test LBS

*#745# – RIL Dump Menu

* #7412365 # – Menu firmware fotocamera

*#528# – Modalità tecnica WIFI

**#272886# – Selezione risposte automatiche

Motorola

##7764726 – Menu nascosto

HTC

*#*#3424#*#* – Test di programma

##786# – Reverse Logistics Support (informazioni inviate al produttore)

##3282# – Menu EPST

##3424# – Modalità diagnostica

*#*#8255#*#* – Monitoraggio Google Talk

##33284# – Field test

##8.626.337# – Avviare vocoder

*#*#4636#*#* – Menu informazioni HTC Watch

Altri codici GSM

*#7780# – Reset ai dati di fabbrica

*2767*3855# – Formattazione dispositivo

*#*#7594#*#* – Spegnimento dispositivo

*#*#8351#*#* – Attiva modalità composizione chiamate

#*#8350#*#* – Disabilita modalità composizione chiamate

Codici da cui stare alla larga

*#*#7780#*#* – Reset data /data partition

*2767*3855# – Device Format

​Li conoscevate tutti? Avete qualche codice segreto nella manica da condividere con noi?