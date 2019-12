I migliori widget Android

Chi ha un Android in tasca ha il vantaggio di poterlo afferrare ed avere subito alcune utili informazioni sott'occhio, senza doversi inoltrare nei meandri di impostazioni o menu di vario genere. Per farlo basta affidarsi ai widget giusti. Abbiamo quindi perlustrato il Play Store per trovare i migliori.

Come dimenticare il più polimorfico dei widget Android? Zooper Widget può diventare infatti... qualsiasi cosa! Offre un universo sconfinato di skin da applicare e consente addirittura di widget personalizzati. Se il vostro obiettivo è quello di trovare un widget elegante, moderno e utile non potete non considerare Zooper Widge. Orologi, calendari, note, meteo e chi più ne ha più ne metta, l'unico limite è la vostra fantasia.

Ha senso installarli sul vostro dispositivo? La risposta a questa domanda è soggettiva. Prima di scaricare un widget sul vostro smartphone prendete in considerazione lo spazio di memoria a disposizione, il peso dell'app e l'uso che intendete fare di questo strumento. Una volta considerati questi elementi scegliete il widget che fa per voi e avviate il download. Dopodiché, per utilizzarlo, tenete premuto sulla schermata home del vostro dispositivo, cliccate su Widget e selezionatelo dalla lista.

I widget sono quei riquadri interattivi visualizzati sulla schermata home che fornisco pratiche scorciatoie e vi tengono aggiornati su alcuni dati specifici senza il minimo impegno da parte vostra. Sul Play Store troverete tantissimi widget pronti per essere scaricati ma, per non invadere le vostre schermate inutilmente, in questo articolo vi proponiamo solo i migliori.

Calendario: Home Agenda - Calendar Widget

Francisco Franco ce l'ha fatta ancora una volta. Il sempre affidabile developer famoso soprattutto per i suoi kernel modificati ha creato un'altra ottima applicazione. Il suo focus sono sempre state le applicazioni semplici, piacevoli alla vista e che vanno dritte al sodo.

Home Agenda - Calendar Widget fa parte di questa categoria, un widget semplice ed altamente personalizzabile da piazzare sulla vostra home per tenere sempre sotto controllo impegni e appuntamenti. Il prezzo è leggermente sopra la media per questo tipo di app ma posso assicurarvi che questo widget vale ogni centesimo investito.

Di certo questo widget non vi deluderà! / © Google Play Store

Notizie: Feedly

Feedly fa parte di quella categoria di app che non sono espressamente solo dei widget. Al contrario Feedly è prima di tutto un aggregatore di notizie tramite il quale potete seguire i vostri siti web preferiti (tra cui ovviamente APIT ❤). L'applicazione svolge un lavoro egregio con il suo widget ridimensionabile che potete posizionare sulla schermata home. La possibilità di poter posizionare widget diversi riguardanti diverse categorie di news è ciò che lo rende il miglior widget per le news!

L'app supporta già la Dark Mode di Android Q! / © AndroidPIT

Liste e appunti: Google Keep Notes

Come potete intuire già dal nome si tratta di un utile widget per prendere nota di impegni ed eventi importanti direttamente sullo smartphone, creando dei veri e propri promemoria. Una delle opzioni più interessanti offerte da Google Keep è la possibilità di creare un promemoria vocale che viene trascritto in modo automatico. Si tratta di un widget semplice da usare ed utile da avere sempre a portata di mano. Oltre ai più classici appunti potrete infatti condividere foto o documenti di ogni genere.

L'app offre un motore di ricerca interno per ritrovare le note in modo immediato e, per facilitare le cose, permette di assegnare etichette e colori diversi ad ogni singola nota. Una sorta di segretaria tascabile pronta a prendere appunti ed a ricordarvi con una sveglia il vostro prossimo impegno.

Una segretaria sempre a portata di mano! / © AndroidPIT

Aforismi: Brilliant Quotes

Se siete alla ricerca di un widget da posizionare sulla vostra home solo per abbellirla e per farvi ispirare con citazioni e aforismi, il migliore da prendere in considerazione è sicuramente Brilliant Quotes. Oltre ad essere altamente personalizzabile per adattarsi ad ogni genere di gusto, l'applicazione permette di scegliere la frequenza di aggiornamento per limitare il consumo di batteria oltre a selezionare la categoria di frasi da mostrare.

Esiste una versione Pro dell'applicazione, assolutamente non necessaria, che vi libererà dalle non invasive pubblicità. L'acquisto di questa versione permette inoltre di supportare lo sviluppo di Brilliant Quotes per il futuro!

È possibile selezionare dimensione del testo, colore, grassetto, corsivo... / © AndroidPIT

Posta elettronica: AquaMail

Se utilizzate più di un account email per lavoro o studio dovrete affidarvi a diverse app oppure sfruttare un servizio molto efficace come AquaMail. La sua funzione principale è quella di gestire più di un account di posta elettronica alla volta. Gli aspetti interessanti di quest'app sono principalmente due: la grafica in stile material design ed i suoi widget.

Questi ultimi permettono di creare un collegamento veloce alle email e di passare, con un semplice touch, da un account all’altro per visualizzare i messaggi di posta elettronica ricevuti. Interessante la possibilità di personalizzare il tema del widget.

Un'applicazione ed un widget che vanno dritti al punto. / © AndroidPIT

Meteo: Weawow

Se c'è una categoria di widget che non passeranno mai di moda è quella che riguarda le app meteo. Per via della grafica curata, dell'alto livello di personalizzazione e per permettervi e della possibilità di mostrare una notifica permanente con il meteo abbiamo deciso di eleggere Weawow come migliore widget Android per il meteo. Il consumo energetico potrebbe essere ottimizzato e notifiche persistenti e widget in costante aggiornamento non piacciono troppo ad Android tuttavia, visti i risultati, vale la pena dargli un'occhiata!

App, widget e notifica persistente di Weawow. / © AndroidPIT

Car Widget

Questo widget va incontro a chi si trova spesso alla guida. Con Car Widget è possibile ricreare una schermata che mette in bella mostra sei diversi tasti dedicati a quelle app con le quali siete soliti interagire mentre siete alla guida. Non aspettatevi un widget ricercato ma pensate a Car Widget come ad una soluzione pratica e sicura mentre siete nella vostra auto.