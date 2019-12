Qual è il prossimo gioco che avete intenzione di scaricare sul vostro smartphone o tablet Android? Come si fa a prendere una decisione quando ci si trova davanti ad una scelta così ampia? Il Play Store mette a disposizione degli utenti Android una miriade di giochi di tutti i generi e per tutti i gusti ma non tutti valgono la pena di essere scaricati. Siamo qui per aiutarvi: attivate la connessione WIFI e preparatevi a scaricare i migliori giochi dell'anno!

Amate sterzare e premere al massimo sull'acceleratore lungo le piste di tutto il mondo? In questa sezione troverete i migliori giochi di corse Android che vi toglieranno il fiato fino al raggiungimento del traguardo. Scegliete il titolo che fa per voi, dal simulatore ultra realistico al puro arcade, ed avviate il download!

I grandi classici per i più nostalgici

Le grafiche dei giochi diventano sempre più elaborate e le modalità di gioco non sono certo da meno ma molto spesso gli utenti preferiscono rimanere sul classico. Ecco i migliori giochi Android che non passeranno mai di moda! Che si tratti dell'intramontabile Tetris o di giochi avvincenti e frustranti come Candy Crush Saga o Angry Birds, li troverete tutti. E non dimenticatevi di Super Mario, un intramontabile classico.

La nostra scelta: Pac-Man

Qual è il classico che non può assolutamente mancare sul vostro Android? / © AndroidPIT

Che ne dite di un endless runner?

Una delle categorie più apprezzata dagli utenti è quella degli endless runner. Quali giochi appartengono alla categoria? Temple Run, dove dovrete cercare di arrivare il più lontano possibile scappando da un mostro alle vostre calcagna, Subway Surfer o Alto's Odyssey, la nostra scelta per la categoria!

La nostra scelta: Alto's Odyssey

Dopo un periodo di pre-registrazioni, il gioco è finalmente disponibile per il download! / © Noodlecake

Allenate la mente con puzzle e trucchi di logica

Quando vi trovate in treno o in sala d'attesa dal dentista, quale modo migliore per passare il tempo se non un buon gioco di logica? Spesso basta spostare dei numeri sullo schermo per moltiplicarli, altre invece occorre andare alla ricerca di qualcosa di più complicato. Scaricate subito i migliori giochi di logica che vi faranno sopravvivere alle lunghe attese.

La nostra scelta: Puzzlerama

Anche l'occhio vuole la sua parte

Se possedete uno smartphone con display enorme dalla risoluzione FullHD o addirittura QHD, allora non sprecatelo per giochi di logica o puzzle, scaricate solo la migliore grafica disponibile nel Play Store! Giochi di ruolo, avventure tra i sette mari e sparatorie in prima persona, immergetevi nelle immagini spettacolari offerte dai migliori giochi per Android.

La nostra scelta: Injustice Gods Among US

Basta con la solita routine: VR e AR vi vengono in soccorso

Dove siete stati tutto questo tempo? Brand produttori e sviluppatori sono sempre più concentrati su realtà virtuale ed aumentata. Indossate il visore che più preferite e dimenticatevi (in parte) del mondo che vi circonda per avventurarvi in nuovi scenari.

Le nostre scelte: Merokama VR e Ingress

In Pokemon Go è ora possibile combattere con altri giocatori! / © AndroidPIT

Avete un tablet? Qui i titoli che fanno al caso vostro

Se invece dello smartphone utilizzate il tablet per godere appieno delle grafiche moderne in alta definizione, ancora meglio! Sul grande schermo non avrete problemi a selezionare i comandi e potrete ammirare le immagini in tutto il loro splendore, vi sembrerà di guardare un film. Provate tutti i migliori giochi Android studiati per schermi non minimalasti direttamente sul vostro tablet!

La nostra scelta: Don't Starve

Divertimento intelligente per i più piccoli

Anche i più piccoli hanno il diritto di divertirsi un po', naturalmente con moderazione e sotto stretta sorveglianza da parte di un adulto. Ma grazie ai migliori giochi educativi potranno divertirsi imparando ogni giorno qualcosa di nuovo, e voi non dovrete fare altro che attivare il controllo parentale e rilassarvi con uno dei giochi Android proposti sopra!

La nostra scelta: Kids Doodle

Android offre tanti giochi divertenti, colorati ed educativi per i vostri bimbi! / © shutterstock

Altre categorie

Siete i soliti indecisi, non sapete assolutamente da dove cominciare con la vostra ricerca di giochi da scaricare. Se nessuna delle categorie qui sopra vi ha convinto più di tanto, non ci resta che elencarvi il resto delle nostre classifiche. Qui troverete i migliori giochi a seconda del genere o delle modalità di gioco:

Ancora indecisi su quale gioco scaricare? / © AndroidPIT

Avete una categoria in particolare da suggerirci?