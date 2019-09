Come resettare uno smartphone Android

Lo smartphone inizia a dare i numeri? Il sistema si blocca improvvisamente o le app non vogliono saperne di aprirsi? Molto spesso potrete risolvere il problema disinstallando il servizio che dà problemi, aggiornando il sistema o tornando alla versione di firmware precedente. Ma se le avete provate tutte ed il problema persiste, non vi resta che provare con un reset.

Scorciatoie:

Come fare un ripristino ai dati di fabbrica

La parola reset o la frase ripristino ai dati di fabbrica può spaventare, lo so, ma se fate molta attenzione, mettete in salvo tutti i vostri dati e seguite attentamente questa guida, non correrete alcun rischio e riuscirete a far tornare lo smartphone o il tablet come nuovo!

Ripristinare il dispositivo ai dati di fabbrica significa effettuare un reset completo. Tutti i dati personali e le applicazioni da voi installate verranno cancellati e lo smartphone tornerà allo stato iniziale, come quando lo avete estratto per la prima volta dalla confezione.

Il processo di reset di per sé è molto semplice e può essere effettuato in tre semplici passi, anche se le opzioni possono variare leggermente a seconda della versione Android che si utilizza. In linea di massima però il percorso da seguire è:

Prima di eseguire la procedura effettuate un backup di tutti i dati presenti sul dispositivo, dalle foto ai contatti alle app installate, per evitare di perderli durante la procedura Accedere alle Impostazioni del vostro smartphone Cliccate su Sistema Selezionate Reset Selezionate Esegui il reset di tutte le impostazioni e confermate l'operazione

Fare un ripristino dello smartphone è semplicissimo (gli screenshot sopra sono stati effetuati su un Huawei P30 Pro con Android 10. / © AndroidPIT

A seconda del dispositivo e della versione Android a disposizione, troverete l'opzione dedicata in questo modo:

Aprite il menu delle impostazioni

Selezionate Avanzate

Cliccate su Reimposta opzioni

Come fare un hard reset

Ripristinare i dati di fabbrica è molto semplice a patto che il terminale funzioni ancora più o meno correttamente. Nel caso in cui vi trovaste invece in situazioni estreme e non riusciste a raggiungere il menu dedicato al ripristino dello smartphone, dovrete purtroppo ricorrere ad un hard reset. La parola fa sembrare tutto molto più preoccupante e complicato di quanto non sia in realtà.

Questo tipo di ripristino è conosciuto anche come wipe e si effettua dalla modalità recovery, alla quale si accede tramite una combinazione di tasti che può variare da dispositivo a dispositivo. Non siete sicuri di come procedere? Innanzitutto eseguite un backup dei dati e poi date un'occhiata a queste nostre guide per approfondire l'argomento:

La combinazione di tasti più comune consiste nel selezionare contemporaneamente Tasto di accensione + Volume alto per qualche secondo. Una volta in modalità recovery avrete la possibilità di selezionare diverse opzioni tra le quali anche quella di wipe che cancellerà tutti i dati dal terminale e lo riavvierà automaticamente.

Come avere un dispositivo nuovo di zecca / © AndroidPIT

E la scheda SD? Ricordatevi che se disponete di una scheda SD nel telefono, dovrete confermare di voler eliminare tutti i dati salvati su di essa. Se non spunterete la casella di conferma, i dati salvati sulla scheda SD rimarranno al loro posto, pronti a essere riutilizzati dopo il ripristino.

Come fare un soft reset in caso di batteria non estraibile

Come ben sapete, nel caso di uno smartphone che non risponde ad alcun comando la soluzione più immediata e semplice è quella di estrarre la batteria per poi provare a riaccenderlo. Cosa fare se si ha tra le mani uno smartphone con batteria non removibile?

Questi smartphone offrono una semplice soluzione alternativa, data ancora una volta da una combinazione di tasti, che permette di effettuare un soft reset, ovvero un semplice riavvio dello smartphone.

Come resettare uno smartphone Samsung Galaxy

Nel caso vi si dovesse impallare il Galaxy S8, S9 o S10 esiste un metodo semplice per riavviarlo che funziona anche per gli altri Galaxy come la serie Note o le serie A e J. Per eseguire un soft reset non dovrete fare altro che tenere premuto il Tasto d'accensione per circa sette secondi.

Come resettare uno smartphone Google Pixel

Tutti i dispositivi Pixel ( e prima ancora i Nexus) sono stati sviluppati tutti da Google, ma con il supporto di produttori differenti. Il procedimento per effettuare un reset però non cambia e basta semplicemente premere a lungo il pulsante di accensione fino a quando il dispositivo non si riavvierà automaticamente.

Un metodo facile ed efficace! / © AndroidPIT

Come resettare uno smartphone LG

Per resettare uno dispositivo LG dovrete:

1. Premete contemporaneamente Tasto di accensione + Volume giù per circa 11-12 secondi

2. Rilasciare i tasti non appena il logo del reset comparirà sullo schermo

Come resettare uno smartphone HTC

Lo stesso discorso vale per i modelli HTC: per resettare questi smartphone in caso di blocco improvviso del telefono, basta una semplice combinazione dei tasti:

Tenete premuti, allo stesso tempo, Tasto di accensione e Volume su per dieci secondi In questo modo il dispositivo si riavvierà automaticamente.

Se il vostro smartphone HTC è bloccato questo è senza dubbio la soluzione migliore che rende inutile qualsiasi tentativo di "touch" sul display.

Come resettare uno smartphone Huawei

I dispositivi Huawei possono essere resettati (soft reset) manualmente premendo, senza nessuna combinazione di tasti particolari, il pulsante di accensione per circa dieci secondi.

Come resettare uno smartphone Xiaomi

Gli smartphone Xiaomi possono essere facilmente resettati in caso di blocco improvviso premendo contemporaneamente i tasti Volume Giù e Accensione fino al riavvio dello smartphone. Potrebbero volerci alcuni secondi quindi portate pazienza.

Come resettare uno smartphone OPPO

A differenza di Xiaomi, gli smartphone OPPO utilizzano la combinazione Volume Su e Accensione come riavvio di emergenza. Non abbiate paura di rimanere con un Find X bloccato, vi basterà tenere premuti i tasti appena menzionati per qualche secondo.

Come resettare uno smartphone Motorola

Per chi dispone invece di uno smartphone Motorola appartenente alla linea G, X, Z o E, ecco la procedura da seguire per resettare questi smartphone dotati di batteria non removibile:

1. Tenete premuti contemporaneamente Tasto di accensione + Volume giù per dieci secondi

2. Ora, il telefono dovrebbe sbloccarsi e riavviarsi da solo

Tutto molto semplice, proprio come scattare uno screenshot!

Come resettare uno smartphone Sony Xperia

Se siete in possesso di uno smartphone Sony Xperia sappiate che esistono diverse procedure per resettare i dispositivi di questa gamma che non rispondono più ai vostri comandi. Per forzare il riavvio del dispositivo:

1. Tenete premuto il pulsante di accensione.

2. Premete Ravvia e poi Ok dal menu visualizzato.

Provate, per prima cosa, con un riavvio normale! / © AndroidPIT

Seguendo gli step elencati sopra riuscirete a riavviare automaticamente il vostro Sony. Se però il procedimento non dovesse funzionare molti modelli Xperia mettono a disposizione un tasto fisico, nascosto, per forzare lo spegnimento del telefono:

1. Rimuovete il coperchio dell'alloggio della scheda SIM

2. Qui dovreste trovare un piccolo pulsante OFF

3. Usate la punta di una penna sottile o un pin per premere il tasto OFF

4. Lo smartphone ora dovrebbe emettere tre brevi vibrazioni

5. Dopo le vibrazioni, rilasciate il tasto OFF

Siete riusciti a resattare il vostro smartphone?

Attenzione: Quelle proposte di seguito non sono delle procedure complicate, ma ogni mossa sbagliata potrebbe compromettere l’integrità del dispositivo, come per esempio utilizzare oggetti troppo appuntiti. Noi di AndroidPIT non ci terremo responsabili di eventuali danni o problemi di alcun genere!