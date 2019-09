Microsoft Surface: cosa dobbiamo aspettarci dall'evento?

La curiosità nei confronti dell'evento è tanta perché potrebbe trattarsi di uno dei più grandi e più significativi eventi Surface di sempre. Satya Nadella, CEO di Microsoft, sarà presente così come Panos Panay, a capo di Surface. Sono state poco le indiscrezioni concrete ma questo non ci ha impedito di speculare attorno alle novità del brand...

We’ve said it before, and we’ll say it again: New and innovative things are coming at the #MicrosoftEvent. Tune in Oct. 2 live on Twitter at 10am ET to see why we’re #pumped. pic.twitter.com/MV8HSCd54Q — Microsoft Surface (@surface) September 27, 2019

Surface Pro 7

L'aggiornamento più probabile che vedremo sul palco di New York questa settimana è la settima generazione del tablet Surface Pro. Surface Pro 6 lo scorso anno è stato rilasciato senza il port USB di Tipo C e stavolta Microsoft non può certo farla franca ignorando di nuovo la connessione standard in rapida crescita nell'industria tecnologica.

Non aspettatevi un nuovo Surface Go a questo evento. / © AndroidPIT

Ci aspettiamo che Surface Pro 7 abbia gli ultimi processori Intel di 10° generazione, una nuova Surface Pen con ricarica wireless come la Samsung S-Pen e la Apple Pencil, e quasi certamente saranno anche disponibili nuove colorazioni.

Da un po' di tempo sospettiamo che Microsoft stia lavorando anche su un dispositivo Surface alimentato da ARM. Tutti si aspettano un dispositivo con integrato l'ultimo chip 8cx di Qualcomm. Tutti gli indizi porterebbero ad un LTE Surface Pro con il nuovo chip di Qualcomm all'interno, ma solo mercoledì potremo saperne di più.

Surface Laptop 3

Proprio come la linea Surface Pro, anche Microsoft potrebbe cogliere l'occasione per aggiornare la gamma Surface Laptop. Il Surface Laptop 2 dello scorso anno potrebbe essere aggiornato con nuove funzionalità o addirittura con chip AMD.

Si chiacchiera che l'azienda sia pronta a lanciare un Surface Laptop da 15 pollici. Che si tratti di un Surface Laptop 3 completo o di un altro modello di Surface Laptop 2 non è però chiaro. Sembra poi che Microsoft sia pronta ad abbandonare il rivestimento in tessuto Alcantara che caratterizza i Laptop Surface. Che Microsoft stia cercando di rendere la linea di laptop Surface meno "studentesca"?

Ci sarà un nuovo modello di Surface Laptop da 15 pollici? / © Microsoft

Microsoft Centaurus

Ulteriori informazioni su Project Centaurus, il nome in codice del dispositivo 2 in 1 a doppio schermo di Microsoft, potrebbero essere rivelate dell'evento di New York. Si è parlato così tanto di questo dispositivo... peccato però non sia ancora chiaro di cosa si tratti esattamente.

È più di un dispositivo pieghevole, di dimensioni di un tablet o un computer tascabile dal design a conchiglia con una tastiera? Quale sistema operativo girerà? Windows 10? Windows Core OS? Non aspettatevi l'annuncio del dispositivo questo mercoledì ma Microsoft potrebbe comunque illuminarci su Project Centaurus e sul settore di mercato sul quale vuole affacciarsi con questo curioso dispositivo.

Un ritorno con il botto quello di Microsoft? / © Microsoft

Microsoft ha confermato l'esistenza di un simile dispositivo che Panay ha chiamato "il suo bambino". Si tratta del dispositivo più atteso dell'evento, ma secondo noi non si andrà oltre qualche teaser. Speriamo di sbagliarci!

Surface Speaker

Infine potrebbe spuntare fuori un altoparlante a marchio Surface. Un dispositivo per la Smart Home non del calibro di Google Home e Amazon Echo, ma piuttosto un dispositivo incentrato sul business basato sul prototipo di Microsoft Team che abbiamo visto all'inizio dell'anno. Non sappiamo molto di più, ma ci sintonizzeremo con New York per saperne di più.

Cosa vi aspettate voi da Microsoft? Cosa state aspettando con ansia?