I migliori giochi multiplayer Android per divertirsi in compagnia

Vi abbiamo già presentato questo gioco nella nostra raccolta di migliori giochi dedicati al Google Chromecast . Come specificato anche in tale articolo, la versione per dispositivi mobili del famoso gioco da tavolo Risiko presenta caratteristiche multigiocatore. Non solo potrete giocare sullo stesso dispositivo passandovi lo smartphone di mano in mano ma potrete sfidare amici nella modalità non online.

Ecco a voi un MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) ovvero un gioco di strategia online nel quale dovrete sfidare in combattimento i vostri avversari. Si tratta di un titolo gratuito, con acquisti in-app, nel quale dovrete mettere alla prova le vostre doti da stratega in brevi combattimenti di soli 5 minuti.

Gli amanti dei racing game non possono certo lasciarsi sfuggire Asphalt 8 Airbone, un'avventura sulle quattro ruote per chi ama l'alta velocità. Si tratta di uno dei migliori giochi da corsa su strada ambientato in 13 diversi scenari (da Venezia al deserto del Nevada) da vivere a bordo di 95 auto diverse.

Call of Champions

NinJump Dash Multiplayer Race: preparatevi a correre

MimJump Dash MultiPlayer Race, come si intuisce dal nome, è stato progettato appositamente per la modalità di gioco multiplayer. Nel titolo quattro tartarughe ninja si muoveranno in modo agile da un livello all'altro in un grafica in 2D. Lo scopo è quello di arrivare per primi al traguardo ma, lungo la strada, troverete diversi avversari pronti ad ostacolare la vostra missione.

Caratterizzato da una giocabilità davvero semplice e da controlli intuitivi, potrete divertirvi con i vostri amici in questa corsa contro il tempo. Sfruttate i razzi e le stelline ninja a vostra disposizione contro gli avversari, personalizzate i costumi del vostro personaggio e preparatevi a farvi rapire da questo divertente passatempo!

Raggiungete per primi il traguardo! / © AndroidPIT

NinJump Dash: Multiplayer Race

Worms 4: un immancabile classico

Impossibile non conoscere i noti vermicelli che da anni portano avanti le loro battaglie tra pc e dispositivi mobili. Anche su Android potrete divertirvi con i vostri amici con questo divertente gioco di strategia dove, sfruttando nuove armi ed esplosivi, dovrete far saltare in aria le basi nemiche.

Un gioco divertente, dalla grafica moderna, che offre diverse modalità di gioco, tra cui quella multiplayer ovviamente, e 80 missioni in singolo per giocare in 5 diverse ambientazioni. Worms 4, rispetto alle versioni precedenti, introduce nuovi armi ed ambientazioni, una grafica che si adatta meglio anche ai display più compatti e partite più corte ed agguerrite. L'app purtroppo non è gratuita, la trovate sul Play Store al prezzo di 4,99 euro.