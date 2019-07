Dormite sonni tranquilli grazie ai migliori antivirus per Android

Considerando le notizie sempre più frequenti riguardanti malware o spyware su Android, abbiamo pensato di aggiornare il nostro articolo dedicato agli antivirus. So cosa starete pensando e no, neanche a me è mai capitato di avere un virus sullo smartphone, ma il rischio c'è, soprattutto se siete soliti moddare lo smartphone o scaricare apk da market non ufficiali.

Una piccola premessa

AV-TEST è una società tedesca con sede a Magdeburg che si occupa di verificare l'efficacia di decine di software dedicati alla sicurezza da oltre 15 anni e che fornisce un certificato di qualità riconosciuto a livello internazionale. L'azienda ha inviato in laboratorio ben 27 app Android dedicate agli antivirus per metterle alla prova con circa 3,800 malware. Ed è così che Sophos Security & Antivirus, l'app vincitrice del premio AV-TEST Best Protection e già presente nella nostra classifica, si è confermata ancora una volta il migliore antivirus su Android.

La qualità di un'app antivirus dipende dalla capacità di riconoscere i virus. Di seguito troverete elencati i servizi Android che in laboratorio sono riusciti a rilevare i malware senza alcun falso allarme.

Scorciatoie:

Il migliore antivirus su Android

Sophos Free Antivirus & Security

Considerata la migliore applicazione mobile dedicata alla sicurezza nel 2015, Sophos, oltre ad essere un servizio gratuito, permette di proteggere una serie di risorse aggiuntive. Uno dei suoi punti forti è il database online che verifica le app scaricate. Se l'app che state scaricando risulta essere "pericolosa", vi raccomanderà delle alternative.

Sophos permette inoltre di proteggere il dispositivo in caso di furto consentendo di controllare lo smartphone da removo via SMS. Tra le feature offerte troverete inoltre il Parental Control, Call Blocker, SMS Blocker e la crittografia. Un pacchetto completo a costo zero.

Sophos è una buona app antivirus per Android. / © AndroidPIT

Notron Antivirus e Sicurezza

Personalmente fino a qualche hanno fa avrei riso se mi avessero detto che avrei consigliato Norton Antivirus a qualcuno. Ricordo ancora tutte le prese in giro riguardo l'eccessiva invadenza e alla non proprio completa sicurezza del software per PC, ma si parla di molto tempo fa e le cose sono cambiate!

Norton Antivirus e Sicurezza per Android possiede uno dei punteggi più alti in assoluto nella classifica di AV-TEST per quanto riguarda la sicurezza. È scaricabile gratuitamente dal Google Play Store con un periodo di prova di 30 giorni, dopo di che si è necessario acquistare l'abbonamento dal costo di 16,99 euro all'anno. Non male come prezzo per la vostra sicurezza!

L'applicazione è semplice da usare. / © AndroidPIT

Kaspersky Mobile Antivirus: AppLock Sicurezza Web

Kaspersky si è fatta un nome in ambito della sicurezza informatica grazie alla sua suite di sicurezza per PC. Il prodotto è ora disponibile anche per Android, sia smartphone che tablet, con alcune caratteristiche esclusivamente progettate per i dispositivi mobile.

Una delle funzioni più interessanti è sicuramente il filtro web che permette di controllare i vari link durante la navigazione per garantire la massima protezione. App lock è una delle tante funzioni che riguarda la privacy e permette di proteggere l'accesso alle vostre app con una password o l'impronta digitale. Presente anche un blocco chiamate anti-spam.