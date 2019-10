iPhone 11 recensione: presto un best-seller

Annunciato a settembre, l'iPhone 11 è il nuovo smartphone consumer della casa di Cupertino. Successore dell'iPhone XR, la sua missione è diventare l'iPhone più popolare di quest'anno grazie al suo prezzo più accessibile rispetto a iPhone 11 Pro e 11 Pro Max. Ma come se la cava nell'utilizzo quotidiano? È questo l'iPhone più interessante del 2019? La risposta nella nostra recensione completa!

Valutazione

Pro ✓ Qualità delle finiture

✓ Software

✓ Prestazioni

✓ Fotocamera

✓ Buona autonomia Contro ✕ Design "vecchio stile"

✕ Caricabatterie da 5 watt incluso

✕ Nessuna porta USB di Tipo C

✕ 64GB di memoria per il modello base

Apple iPhone 11 – Design e assemblaggio Rispetto all'iPhone XR, l'iPhone 11 non è cambiato molto esteticamente in termini di dimensioni, schermo e materiali. Il dispositivo mantiene uno stile elegante, anche se è un po' "superato". È però grazie a questa scelta che Apple è riuscita ad abbassare il prezzo del nuovo iPhone 11. Se si osservano frontalmente un iPhone 11 e un iPhone XR è impossibile distinguerli. Le cornici sono ben visibili su tutti i lati ed il notch, che ospita i vari sensori per l'efficace Face ID, non può essere definito discreto. C'è e si vede. L'iPhone 11 assomiglia a qualsiasi altro iPhone. AndroidPIT / Ben Miller Se però si guarda la scocca dello smartphone, si nota subito come l'iPhone 11 sia il successore dell'iPhone XR. La doppia fotocamera è probabilmente la caratteristica che colpisce maggiormente. Apple ha integrato i suoi due sensori in un modulo fotografico quadrato nell'angolo superiore del pannello posteriore, un design molto simile a quello adottato da Google sui Pixel 4. Il secondo obiettivo introdotto è un sensore ultra-grandangolare. Su iPhone 11 manca un teleobiettivo, integrato solo su iPhone 11 Pro e 11 Pro Max. Il modulo fotografico sporge leggermente ma non interferisce con la stabilità dell'iPhone 11. AndroidPIT / Ben Miller Per il resto, la qualità delle finiture è eccellente ed ogni singolo elemento sullo smartphone è ben integrato. Lo smartphone, anche se leggermente più grande dell'iPhone 11 Pro, può essere utilizzato con una sola mano. Il suo peso di 194 grammi non è un problema, neppure quando si effettuano lunghe chiamate. L'iPhone 11 è impermeabile grazie alla certificazione IP68. Rispetto ai suoi fratelli maggiori però, iPhone 11 non può essere immerso oltre i 4 metri di profondità. Sul lato destro il regolatore di volume ed il tasto per attivare/disattivare suoneria e vibrazione. / AndroidPIT / Ben Miller

Uno schermo LCD Anche dal lato del display Apple non ha fatto molti sforzi rispetto allo scorso anno. Tralasciando la scelta di integrare su iPhone 11 un pannello LCD (piuttosto che un OLED) per 800 euro, Apple avrebbe potuto offrire una definizione superiore a 828x1792 pixel, risultante in 326 ppi su una diagonale di 6,1 pollici. Molti utenti non vedranno questa risoluzione come un limite ma la differenza con la concorrenza Android è evidente. Molti brand offrono di più alla metà del prezzo. Prendiamo l'esempio del nuovo Realme X2 Pro e del suo display OLED in Full-HD con frequenza di aggiornamento da 90 Hz per 399 euro... Aggiungete a ciò delle cornici molto visibili, specialmente quando si consumano contenuti multimediali, e capirete meglio la mia critica. Le cornici attorno allo schermo sono molto visibili. / AndroidPIT / Ben Miller Fortunatamente Apple recupera terreno con la modalità Haptic Touch che sostituisce il 3D Touch ed offre una calibrazione quasi perfetta. I colori sono brillanti pur rimanendo realistici, la luminosità è eccellente ed i contrasti per uno schermo di questa tecnologia sono sorprendenti. Anche gli angoli di visione non deludono. In breve, lo schermo dell'iPhone 11 non è per niente male ma Apple avrebbe potuto offrire qualcosa di più.

iOS 13 Non entrerò nei dettagli sulle possibilità dal lato software ma vi rimando direttamente ai nostri test di iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max. L' iPhone 11 gira l'ultima versione di iOS, iOS 13 che offre un 'esperienza utente eccellente. La navigazione nel sistema è fluida, il multitasking e l'apertura delle applicazioni avvengono in modo rapido. Come su Android 10, è inclusa la dark mode. Ho trovato iOS meno semplice rispetto al passato, nel corso degli anni ha introdotto nuovi parametri. Tutto funziona a perfezione su l'iPhone 11 ed una menzione speciale va alla facilità di trasferimento dei dati tra due iPhone ma anche da un dispositivo Android. iOS 13 garantisce una buona esperienza utente. / AndroidPIT / Ben Miller

Uno smartphone potente Apple non svela completamente la scheda tecnica dei suoi terminali. Sappiamo per certo che, come l'intero trio, l'iPhone 11 incorpora l'ultimo processore A13 Bionic abbinato a 4GB di RAM. Grazie all'ottimizzazione hardware e software offerta da Apple, i 4GB di RAM sono sufficienti per qualsiasi task. Lo smartphone è infatti reattivo anche durante il gaming con titoli impegnativi come Asphalt 9 o PUBG. L'iPhone 11 non ha quasi nulla da invidiare ai suoi fratelli maggiori e sembra ben equipaggiato per poter affrontare i prossimi anni senza problemi. Sì, l'iPhone 11 è un piccolo mostro di potere. / AndroidPIT / Ben Miller Abbiamo sottoposto l'iPhone 11 ai nostri test benchmark ed ecco i risultati: iPhone 11 nei test benchmark Samsung Galaxy S10 OnePlus 7 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone 11 3D Mark Sling Shot Extreme ES 3.1 4905 5374 5396 4989 3D Mark Sling Shot ES 3.0 4872 6958 5419 6858 3D Mark 3D Mark Ice Storm Unlimited ES 2.0 53189 65.808 96 915 97 077 Geekbench 5 (Singolo / Multi) 704 / 2283 733 / 2748 1338 / 3512 1308 / 3173

Un suono stereo convincente Non è facile offrire una buona qualità audio su smartphone a causa delle dimensioni ridotte dei dispositivi . L'iPhone 11 fa un buon lavoro in questo campo: il suono stereo (troviamo un altoparlante nell'angolo in basso a destra e un altoparlante frontale in alto) fornisce un suono morbido ed avvolgente. Anche ad alto volume, il suono rimane perfettamente pulito, ricco e bilanciato senza forzare troppo sui bassi o sugli alti. Posso affermare che l'iPhone 11 sia uno dei migliori smartphone nel settore. Manca il mini-jack per le cuffie, dovrete quindi utilizzare delle cuffie Bluetooth con uscita Lightning plug o affidarvi ad il connettore Apple non fornito in dotazione e commercializzato per 10 euro. iPhone 11 non offre un mini jack per le cuffie. / AndroidPIT / Ben Miller

Un ottimo cameraphone Su iPhone 11 dovrete affidarvi ad una fotocamera principale dotata di due sensori: 12 MP, f/1,8, 26 mm (larghezza), 1/2,55", 1,4 µm, PDAF a doppio pixel, OIS

12 MP ultra-grandangolare, f/2.4, 13 mm Ai selfie ci pensa invece la fotocamera frontale da 12 MP, f/2.2.2, 23mm. Finalmente un sensore grandangolare su un iPhone. / AndroidPIT / Ben Miller Per capire come se la cava in diversi scenari, abbiamo testato per bene la fotocamera dell'iPhone 11: Abbiamo testato la fotocamera di iPhone 11: meglio degli smartphone Android? In breve, l'iPhone 11 permette di scattare foto eccellenti ma non lo definirei il migliore cameraphone sul mercato. I risultati sono generalmente simili a quelli offerti dall'iPhone 11 Pro. La modalità automatica è molto buona e l'app della fotocamera è piacevole da usare. Anche la modalità notturna è convincente. Nel campo dei video, l'iPhone 11 primeggia e l'integrazione di modalità come la slow motion per i selfie non può che contribuire a sedurre un vasto pubblico. Galleria di foto e video scattati con iPhone 11

Una migliore autonomia dell'iPhone XR A lungo criticato per la loro autonomia, la nuova generazione di iPhone 11 mette fine a questa preoccupazione. L'iPhone 11 è dotato di una batteria da 3110 mAh che offre una buona resistenza. Senza raggiungere i risultati di iPhone 11 Pro, assicura perfettamente una giornata di autonomia anche in condizioni di utilizzo intensivo. Con un utilizzo più moderato riuscirete a stare lontani dal caricatore per una giornata e mezzo. Lo smartphone è compatibile con la carica rapida da 18 watt ma Apple non fornisce in dotazione il caricabatterie compatibile. Troverete nella scatola quello da 5 watt. Una decisione poco sensata dal mio punto di vista, mossa dalla volontà di far spendere una trentina di euro per acquistare il caricabatterie più potente. iPhone 11 è compatibile con la ricarica wireless. Al momento non è disponibile la ricarica wireless inversa ma Apple potrebbe sbloccare la funzione tramite aggiornamento software in futuro. L'iPhone 11 offre una giornata di autonomia sotto un utilizzo intensivo. / AndroidPIT Non ho potuto eseguire il nostro test benchmark dedicato alla batteria perché l'applicazione non è disponibile su iOS.

Apple iPhone 11 – Specifiche tecniche Dimensioni: 150,9 x 75,7 x 8,3 mm Peso: 194 g Dimensioni del display: 6,1 pollici Tecnologia display: LCD Schermo: 1792 x 828 pixel (324 ppi) Fotocamera frontale: 12 megapixel Fotocamera posteriore: 12 megapixel Flash: LED RAM: 4 GB Memoria interna: 64 GB Memoria removibile: Non disponibile Numero di core: 3 Connettività: HSPA, LTE, NFC, Dual-SIM , Bluetooth