Apple: risultati finanziari peggiori di sempre, ma c'è ancora una speranza

Le difficoltà di Apple nel vendere i suoi prodotti si espandono: dopo aver discusso il calo delle vendite in Cina e India l'International Data Corporation (IDC) ha stilato un nuovo rapporto che pone luce sui problemi della compagnia in Europa.

Sapere che le spedizioni dei dispositivi Apple abbiano ottenuto un netto cambiamento di rotta non è esattamente sorprendente al giorno d'oggi. Tuttavia, la sua quota di mercato relativa al primo quadrimestre del 2019 in Europa non è stata solo significativamente inferiore rispetto all'anno prima, ma è risultata la più bassa di sempre.

Ciò che invece sorprende è il vantaggio di cui ancora gode Huawei, sempre al secondo posto nell'Europa occidentale, centrale e orientale. In pratica, mentre i numeri di Huawei sono cresciuti del 66% in soli 12 mesi, le spedizioni di iPhone sono diminuite del 22,73% anno in un solo anno, con una quota di mercato inferiore al 15% rispetto al 25,39% di Huawei.

Il nuovo iPhone avrà il duro compito di risollevare le vendite di Apple. / © OnLeaks / CashKaro

Sfortunatamente, Huawei non se la passa affatto bene ultimamente, motivo per cui vi è uno stato generale di incertezza sull'intero settore della telefonia mobile, il che renderà la vita difficile a compagnie di statistica come IDC riuscire a prevedere come le vendite europee (e globali) potrebbero evolversi nel corso dell'anno. Ovviamente, le spedizioni di smartphone Huawei hanno già iniziato a scendere nei principali mercati di tutto il mondo, quindi c'è sicuramente una buona possibilità che Apple recuperi il suo secondo posto.

È dunque improbabile che il regno di Samsung possa finire, anche se la compagnia non può certo accontentarsi del suo calo del 7%. Al quarto posto, invece, Xiaomi è riuscita a diventare una delle protagoniste emergenti del quarto posto, aumentando le spedizioni di circa il 33%, mentre l'esclusivo licenziatario del marchio Nokia, HMD Global, si colloca al quinto posto nonostante un calo del 32%.

Xiaomi è il produttore più brillante del primo quadrimestre del 2019. / © AndroidPIT

Nel frattempo, a livello globale le spedizioni di smartphone sono diminuite di quasi il 3% rispetto al primo trimestre del 2018, mentre in Europa hanno subito una flessione del 3,3%.

Riuscirà Apple a tornare al secondo posto approfittando della crisi di Huawei?