Problemi con Apple App Store? Non siete i soli!

Niente panico! Ripeto, niente panico! Potrete continuare a scaricare le vostre app preferite al più presto e no, non è il vostro iPhone ad avere problemi.

Se state incontrando dei problemi ad entrare sul famoso negozio virtuale Apple per scaricare delle app, sappiate che non siete i soli. Proprio durante lo svolgimento della WWDC, la conferenza riservata agli sviluppatori dell'azienda californiana, App Store risulta irraggiungibile per moltissimi utenti.

I problemi sono diffusi anche oltre oceano! / © DownDetector.com

App Store non funziona, come risolvere?

Purtroppo c'è poco che possiamo fare a riguardo se non aspettare e sperare per il meglio. Tuttavia non si tratta di un servizio essenziale al funzionamento dei vostri dispositivi Apple quindi non dovrebbero presentarsi problemi di sorta durante il loro utilizzo. Probabilmente gli ingegneri Apple stanno lavorando a qualche gustoso aggiornamento dello store per garantirvi un'esperienza ancora migliore!

Anche voi avete problemi a scaricare e cercare app sull'Apple App Store?