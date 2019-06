tvOS 13: ecco tutte le novità della nuova interfaccia per Apple TV

Tra le maggiori novità di tvOS 13, Apple aggiunge il supporto multiutente con consigli personalizzati per i vari utenti, sia per quanto riguarda l'app Apple TV che Apple Music. Quest'ultima include la possibilità di sincronizzare i testi di una canzone mentre la si riproduce.

Quando verrà lanciato durante l'autunno di quest'anno, tvOS 13 aggiungerà anche il supporto ai controller di gioco di Xbox One e PlayStation 4, oltre all'attuale supporto per i vari controller Bluetooth già esistente.

Apple integra il supporto per i controller XboX One e PlayStation 4. / © Apple

Al WWDC dello scorso anno, Apple ha promesso l'arrivo del supporto alla tecnologia Dolby Atmos e una nuova funzionalità "Zero Sign-In" progettata per consentire alle app in streaming di accedere automaticamente al vostro account quando vengono utilizzate su una rete WIFI domestica.

For All Mankind è la prima serie originale targata Apple TV. / © Apple

Il servizio di streaming video in abbonamento di Apple, Apple TV+, verrà anch'esso lanciato durante l'autunno. La società di Cupertino non ha ancora parlato di prezzi, ma si è limitata a mostrare un'anteprima della sua prima serie originale: For All Mankind.

I nuovi sfondi live di tvOS sono davvero fantastici. / © Apple

Infine, Apple ha inserito all'interno di tvOS 13 il supporto agli sfondi HDR live, chiamati Underwater, grazie alla partnership con BBC Natural History.