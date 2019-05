Asus ZenFone 6 recensione: il flagship con fotocamera rotante

Di fronte all'ondata dei popolari smartphone di molti produttori cinesi (Huawei, OPPO, Xiaomi in particolare), ultimamente Asus ha avuto qualche difficoltà a rimanere all'avanguardia nel mercato della telefonia. Dallo scorso anno, il produttore taiwanese sta però lentamente tornando sulla scena. Il suo nuovo flagship appena ufficializzato a Valencia dovrà essere in grado di permettere al marchio di risplendere ancora una volta. Riuscirà ZenFone 6 a competere con altri dispositivi come Galaxy S10+, Huawei P30 Pro o altri OnePlus 7 Pro? Scopriamolo nella nostra recensione completa.

Display senza cornici e fotocamera rotante

Come altri smartphone presenti sul mercato, anche ZenFone 6 riesce ad offrire un grande display da 6,4 pollici senza bordi . Esteticamente, il dispositivo è quindi piacevole da vedere ma anche da utilizzare, poiché non è presente alcun notch o foro.

Inoltre, a differenza delle soluzioni offerte da OnePlus 7 Pro o OPPO Reno 10x Zoom, la fotocamera anteriore non è nascosta all'interno di un meccanismo a comparsa, ma Asus ha optato per un modulo rotante che ha chiamato "Flip Camera". In pratica, la fotocamera posteriore può ruotare di 180 gradi ed essere quindi utilizzata anche per i selfie. Asus garantisce che il sistema motorizzato potrà sopportare fino a 100 mila flip, una media di 28 flip al giorno per 5 anni. Per una maggiore protezione, anche Asus ha dotato questo sensore del rilevamento di caduta, così che possa chiudersi automaticamente per questioni di sicurezza.

ZenFone 6 raggiunge un rapporto schermo/corpo del 92%. / © AndroidPIT

Si tratta di una scelta abbastanza intelligente e piuttosto originale in un mercato che, fatta eccezione per gli smartphone pieghevoli, è diventato un classico. Interessante a mio avviso perché impedisce allo smartphone di ottenere la solita bassa notorietà nel mercato.

È interessante notare che Asus ha deciso anche di utilizzare un lettore di impronte digitali tradizionale e non uno sotto lo schermo. È probabilmente un modo per trattenere i costi, ma personalmente, data la tecnologia attualmente disponibile, non è necessariamente una cattiva decisione.

Solo il tempo ci dirà quanto potrà durare questo meccanismo. / © AndroidPIT

Altre caratteristiche positive includono un jack audio, audio stereo e un LED di notifica, mentre sul lato negativo, lo ZenFone 6 non dispone della ricarica wireless. Rimango inoltre scettico riguardo al logo Asus scritto in blu sul retro del modello nero. Fa risaltare chiaramente il marchio, ma avrei apprezzato un po' più di discrezione.

Niente ricarica wireless nonostante la presenza del vetro. / © AndroidPIT

Per il resto, questo ZenFone 6 è uno smartphone elegante grazie alla combinazione di metallo e vetro. La maneggevolezza è buona e sembra essere molto solido. Tuttavia, devo dire che è piuttosto pesante (196 grammi) e vanta un certo spessore a causa della sua enorme batteria.