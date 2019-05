e-Bike Jump: Uber entra nel mondo del bike sharing

Le e-bike di colore rosso vivo con il logo Jump provengono da Uber e da oggi affollano in migliaia Berlino e molte altre città europee. Dopo la fase pilota di cinque mesi, l'e-bike sharing di Uber è ora finalmente in partenza.

Oltre a Berlino, le biciclette Jump Uber sono disponibili anche a Bruxelles, Lisbona e Parigi, mentre altre città come Londra seguiranno presto. Uber non ha ancora annunciato alcun piano per città italiane nonostante la landing page sia già pronta e tradotta nella nostra lingua.

"Con Jump, vogliamo entusiasmare ancora di più le persone che amano andare in bicicletta e motivarle a lasciare le loro auto", afferma Christian Freese, Regional General Manager di Jump in EMEA. "L'e-Bike-Sharing promuove in modo sostenibile il traffico urbano. Apre una nuova facilità di locomozione per le persone, anche su lunghe distanze. Inoltre, le nostre biciclette Jump rosso segnaletico aiutano ad accelerare la svolta verso una città in cui vale la pena di vivere".

Scansionate il codice e iniziate a pedalare, è così facile. / © AndroidPIT

Le bici Jump sono assemblate in Europa

Circa 1000 biciclette a noleggio saranno distribuite da Uber nella città di Berlino, per iniziare. Le Jump della fase pilota sono modelli più vecchi e verranno rimosse. Uber sta collaborando con la città e i quartieri per ampliare la gamma di servizi in linea con la domanda. La prenotazione delle biciclette avviene tramite l'app Uber, è possibile passare dall'auto all'e-bike e verranno visualizzati i veicoli corrispondenti.

Le biciclette elettriche a noleggio sono assemblate in Europa, ma sono state sviluppate negli Stati Uniti. Danno un'impressione di alta qualità e sembrano estremamente stabili. Il motore Bafang da 250 Watt si trova nella ruota anteriore per una facile manutenzione e accelera rapidamente la ruota a tre marce fino a 25km/h. I freni a disco dovrebbero essere in grado di frenare a dovere. Un codice Qr viene utilizzato per sbloccare il lucchetto. Dopo la corsa è sufficiente bloccare nuovamente la serratura e la corsa sarà terminata automaticamente. Una staffa a morsetto può essere utilizzata per tenere lo smartphone in modo da poter tenere d'occhio l'applicazione di navigazione.

Lo smartphone può essere bloccato in un supporto sul manubrio. / © AndroidPIT

Quanto costa il noleggio bici Uber?

Se volete fare un giro con il pedelec Jump, dovete pagare una tassa di prenotazione di 1 euro per ogni viaggio. Inoltre ci sono 10 centesimi al minuto di guida. Il prezzo massimo giornaliero è di 15 euro. Per un giorno intero il prezzo è abbastanza abbordabile, ma in tal caso si deve prestare attenzione ad una batteria piena al momento della prenotazione. Chi parcheggerà la propria bicicletta al di fuori dell'area di validità dovrà pagare una tassa di restituzione di 25 euro, il che è usuale con altri fornitori. A differenza delle auto Uber, le biciclette a noleggio non possono essere pagate con PayPal, ma solo con carta di credito.

Jump si affida anche alle biciclette elettriche per l'infrastruttura di supporto ai propri pedelec. I circa 40 dipendenti che lavorano per Jump a Berlino sostituiscono regolarmente le batterie vuote con batterie piene utilizzando bici a tre ruote con grande capacità di carico. Il fornitore di scooter elettrici Coup utilizza ancora i normali mezzi di trasporto diesel, il che rende l'idea di base della mobilità elettrica un po' assurda.

Questo è il mezzo utilizzato dai dipendenti Jump. / © AndroidPIT

