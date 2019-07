Tre semplici metodi per caricare foto su Instagram da PC

Instagram è attualmente una delle piattaforme di social media più popolari in circolazione ed è possibile accedervi praticamente da qualunque dispositivo. Tuttavia, una degli aspetti maggiormente contestati dagli utenti è il fatto che Instagram non permetta di caricare foto all'interno del proprio profilo se non dalla sua app dedicata. Vi piacerebbe farlo dal vostro PC? Abbiamo la soluzione che fa per voi!

Modalità sviluppatori del browser

Il metodo più rapido e semplice per caricare le foto su Instagram dal proprio PC o Mac è accedere al vostro account tramite browser e utilizzare la console sviluppatori per simulare l'utilizzo di uno smartphone. Vi basterà effettuare il login dal sito di Instagram, poi premere il pulsante F12 sulla tastiera e, nel menu che comparirà sulla destra, premere sull'icona che rappresenta uno smartphone e un tablet sovrapposti posta in alto.

La versione mobile di Instagram è accessibile anche da desktop. / © AndroidPIT

Ciò permetterà al browser di simulare la visualizzazione del sito in modalità smartphone (o tablet se preferite), sbloccando di fatto le relative funzioni, tra cui appunto il caricamento di foto (non disponibile in versione desktop), poiché la schermata prenderà le sembianze dell'app per Android o iOS.

Scaricare l'app ufficiale per Windows 10

Per chi non lo sapesse, Instagram mette a disposizione degli utenti Windows 10 la sua app ufficiale che è possibile scaricare dal Windows Store. Sebbene non sia esattamente al pari con le controparti Android e iOS, dall'app Windows 10 è comunque possibile caricare facilmente foto sul proprio account o addirittura creare e condividere Stories.

L'app ufficiale di Instagram è disponibile anche per Windows 10. / © Windows Store

Utilizzare BlueStacks come emulatore Android

Il metodo meno ortodosso per caricare foto su Instagram da PC è utilizzare un emulatore Android, ovvero un software che fa girare il sistema operativo di Google in un ambiente virtuale all'interno del vostro computer. Di conseguenza, sarà dunque possibile utilizzare il Play Store per scaricare l'app ufficiale di Instagram per Android.