CES 2020: cosa ci riserva la fiera di Las Vegas?

Il più grande evento tecnologico del mondo, il CES, torna a Las Vegas il mese prossimo e i più grandi nomi del settore saranno presenti per mostrare nuovi prodotti e tecnologie. Ecco cosa ci aspettiamo di vedere al Consumer Electronics Show per il 2020.

Il CES è il più grande luogo di incontro al mondo per coloro che operano nel settore delle tecnologie di consumo. Si tratta di un mercato ampio che tocca diversi dispositivi e settori come Smart Home, indossabili, 5G, guida autonoma e intelligenza artificiale. La fiera di Las Vegas è in corso da 50 anni ormai e quest'anno le smart city e l'internet delle cose avranno un ruolo di primo piano durante lo show.

Il Consumer Electronics Show si svolgerà dal 7 al 10 gennaio a Las Vegas, in Nevada. La fiera stessa è enorme, con più di 4.500 aziende espositrici distribuite in 11 sedi ufficiali e più di 2,9 milioni metri quadrati netti di spazio espositivo. Gli organizzatori dicono che quest'anno al CES saranno presenti più di 170.000 partecipanti provenienti da 160 paesi!

Se volete raggiungere Las Vegas per partecipare al CES 2020 dovrete registrarvi sul sito ufficiale dello show. I biglietti Early bird per gli ospiti costano $100, ma attenzione, questo prezzo è disponibile solo fino al 18 dicembre 2019. Dopo tale data i biglietti saliranno di prezzo fino a 300 dollari.

Un biglietto vi permetterà di accedere alla fiera e ad alcuni keynote. Sarete liberi di girovagare e di controllare gli stand degli espositori per tutti e quattro i giorni. Sono disponibili anche dei pacchetti premium, come il Deluxe Conference Pass, che può costare fino a $1.400 per accedere ad alcuni eventi speciali e alle sessioni dei partner.

Tutte le più grandi aziende tecnologiche del mondo saranno presenti al CES 2020 quindi ci si può aspettare di vedere brand del calibro di Amazon, Facebook, Google, Intel, Microsoft, Samsung, Sony, ecc. che presentano le loro innovazioni. Aggiorneremo questa sezione durante l'evento per informarvi sugli annunci più interessanti! Nel mentre ecco cosa ci aspettiamo.

Samsung

Il produttore sudcoreano Samsung tende a non presentare i dispositivi mobili al CES, ma non si sa mai. Per ora ci aspettiamo qualcosa di nuovo dal reparto QLED TV dell'azienda. L'anno scorso abbiamo visto il lancio della TV da 219 pollici e abbiamo dato una prima occhiata alle nuove funzionalità del sistema operativo Tizen. Ci potrebbero essere anche alcuni nuovi notebook o Chromebook quest'anno.

Samsung Studio al CES 2017 / © Samsung

Sony

Con il numero di fughe di indiscrezioni sulla PlayStation 5 e le immagini che hanno fatto il giro di internet la scorsa settimana, Sony potrebbe mostrare o rivelare qualcosa di più sulla PS5. Non aspettatevi l'annuncio ufficiale della nuova console ma qualche nuovo dettaglio verrò probabilmente rivelato. Oltre alla PlayStation Sony si concentrerà probabilmente sui suoi prodotti TV e audio con forse qualche nuova soundbar e dispositivi hi-fi.

Microsft

Il 2020 si prospetta un grande anno per Microsoft! La linea Surface sta maturando davvero bene e con i pieghevoli Surface Neo e Duo il prossimo anno potrebbe essere decisivo per l'azienda Redmond. Speriamo l'azienda ci mostri qualche nuovo membro della famiglia Surface al CES 2020 ma per ora purtroppo non vi sono novità a riguardo.

LG

L'anno scorso LG ha mostrato il V40 ThinQ, dobbiamo aspettarci quindi un nuovo smartphone? La strategia smartphone dell'azienda è diventata sconcertante negli ultimi due anni quindi ci viene difficile capire se il CES 2020 ospiterà o meno un nuovo smartphone.

LG V40 ThinQ LG V40 lanciato al CES 2019 / © AndroidPIT

Tuttavia questo rende LG uno dei marchi da tenere d'occhio il mese prossimo. Potrebbe infatti annunciare dei nuovi televisori OLED oltre che nuovi elettrodomestici smart!

Cosa vi aspettate di vedere al CES 2020?