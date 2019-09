L'appuntamento con Google e Pixel 4 è il 15 ottobre

Google ha inviato i primi inviti alla stampa per un evento programmato per il 15 ottobre. Si terrà a New York City come lo scorso anno. Oltre a Pixel 4 e Pixel 4 XL potrebbero essere svelati anche degli altri dispositivi. Lo slogan "Come see new things Made by Google" suggerisce la presenza di qualche altra novità, che si tratti di Pixelbook 2 o di nuovi speaker Google Home?

Google. Oct 15th. New York City. Pixel 4. Let’s gooooooo. pic.twitter.com/wpOXW216SS — Dieter Bohn (@backlon) September 16, 2019

Google Pixel 4 e Pixel 4 XL sono tra i flagship più attesi nella seconda metà del 2019. I video trapelati in questi mesi lasciano pochi dubbi su ciò che lo studio di Mountain View si prepara a presentare. Google ha optato per una cornice superiore piuttosto spessa che consente di integrare la nuova tecnologia di riconoscimento del volto. Entrambi gli smartphone saranno dotati di uno schermo con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Infine, nella parte posteriore sarà presente una doppia fotocamera (teleobiettivo da 12MP + 16 MP).