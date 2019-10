Google Pixel 4 (XL) hands-on: più di uno smartphone Android

Eccoli qui i Pixel 2019 di Google. I due smartphone di Google prendono il nome di Pixel 4 e Pixel 4 XL e mostrano non solo la volontà di Google di voler primeggiare nel campo della fotografia ma anche di voler innovare. Con il chip Solis, Google dà uno sguardo al futuro degli smartphone senza contatto fisico.

Google Pixel 4 – Design e assemblaggio Che dire in termini di design? Google ha già reso noto il design dei nuovi Pixel prima del lancio. La doppia fotocamera posteriore è raccolta in un quadrato nell'angolo in alto a sinistra. Le somiglianze con Apple iPhone 11 Pro e Pro Max sono visibili nel posizionamento del modulo fotocamera. Google Pixel 3 XL e Pixel 4 XL. / AndroidPIT Quello che non si poteva vedere nelle immagini ufficiali di Google è che rimane la cornice nera opaco su tutti i modelli. Entrambi i modelli offrono un formato 19:9 e risultano quindi più facili da gestire. Soggettivamente la finitura opaca del telaio e del retro della versione bianca del Pixel 4 XL contribuisce a rendere più confortevole la presa. Il tasto arancione spicca lateralmente. / AndroidPIT È interessante notare come non sia presente un lettore di impronte digitali. Google è il secondo produttore dopo Apple a fare completamente a meno di questo sistema di sblocco.

Google Pixel 4 – Display Come accennato in precedenza, Pixel 4 è disponibile con schermo di due dimensioni. Il Google Pixel 4 standard è dotato di un pannello OLED da 5,7 pollici e definizione in FHD+, mentre il Pixel 4 XL è dotato di un pannello OLED da 6,3 pollici con definizione in QHD+. Entrambi i display offrono il supporto all'HDR e frequenza di aggiornamento fino a 90 Hertz . Google battezza queste schermate Smooth Display. A livello di schermo Google affianca la nuova generazione di OnePlus 7T o gli smartphone per il gaming come ASUS ROG Phone II. Come per la concorrenza, la frequenza massima di aggiornamento può essere limitata a 60 Hertz se necessario. Google imposta il tempo a 90 Hz. AndroidPIT Ciò che colpisce dello schermo dei nuovi Pixel è che Google preferisce non utilizzare il notch ma piuttosto mantenere una cornice più vistosa.

Google Pixel 4 – Funzioni speciali Ci sono situazioni della vita quotidiana in cui si è riluttanti o addirittura impossibilitati a prendere in mano il proprio smartphone. Un pixel può essere utilizzato con l'aiuto della voce ovviamente ma anche i comandi vocali non sono sempre adatti a tutte le situazioni. Con Motion Sense Google sta colmando questa lacuna. Il Motion Sense Hertz è un chip radar chiamato Soli. Questa prima apparizione risale a cinque anni fa ed è il risultato del Googles Advance Technolgy and Project, responsabile di altri progetti come il progetto ARA o della giacca intelligente in jeans che Google ha disegnato in collaborazione con Levis. Con l'integrazione del chip Soli nei Pixel 4 e 4 XL, ATAP emerge dalla scena e punta alla massa. Cos'è Motion Sense? Utilizzando il chip Soli Radar, i movimenti possono essere percepiti e tradotti in comandi corrispondenti sullo smartphone. In un video pubblicato cinque anni fa, il team Solis mostra quali funzioni possono essere implementate.

Su Pixel 4 Google nasconde il chip Soli nella cornice superiore dello schermo, accanto al complicato sistema di sensori e fotocamere per il riconoscimento facciale. Sarà possibile scrivere su un Pixel 4 senza stilo in futuro? / © Google Soli è ancora agli inizi e non possiamo aspettarci troppo da Motion Sense. Durante la mia prima esperienza, non ci sono stati problemi nel passare da una canzone all'altra su Spotify ma il controllo del volume deve essere regolato per il momento con i pulsanti. Finora Google ha usato le API Motion Sense ma non è ancora aperto a tutti gli sviluppatori di applicazioni. Non è ancora noto quando le API sarà rese loro disponibili. Il potenziale di Motion Sense e del chip Soli è già visibile nell'immagine con i sensori. Google potrebbe utilizzare Soli in futuro per consentire la scrittura a mano senza penna. Immagino anche che Soli e Motion Sense avranno un ruolo importante nei progetti automobilistici di Android. Ci saranno speciali sfondi con Motion Sense. / AndroidPIT Penso che Soli sia il valore aggiunto del Pixel 4 anche perché il chip non è utilizzato solo per il Motion Sense, ma anche per il riconoscimento facciale. A tal proposito il chip può supportare questa funzione a tal punto che rileva via radar se un volto si avvicina allo smartphone e attiva solo la tecnologia responsabile del riconoscimento facciale stesso. Il sistema di sblocco facciale funziona bene, ma occorrerà passare più tempo con i dispositivi per verificarne le prestazioni quotidianamente.

Google Pixel 4 – Software Per quanto riguarda il software Pixel 4 e 4XL girano Android 10 anche se ci sono alcune sottili differenze, che sono naturalmente anche accoppiate all'hardware. Oltre all'applicazione della fotocamera, ci sono anche altri componenti software che per il momento non verranno utilizzati sulla serie Pixel 4 ma verranno poi distribuiti sulle vecchie generazioni di pixel. Uno dei primi è legato ad Assistant. Invece di inviare comandi vocali al cloud, Google li sposta sullo smartphone. Ciò dovrebbe garantire maggiore sicurezza ma anche un'interazione più rapida. Inizialmente disponibile in inglese, arriverà poi anche in altre lingue. Convertire il discorso in testo Con Live Caption i dati audio vengono convertiti in sottotitoli direttamente sul dispositivo finale. Ma anche questa funzione è temporaneamente limitata alla lingua inglese. Il nuovo registratore audio sarà in grado di convertire il parlato in testo, in modo che, ad esempio, un'intervista venga convertita in una trascrizione mentre è ancora in fase di registrazione. Lo smartphone perfetto per i giornalisti? AndroidPIT

Google Pixel 4 – Prestazioni In termini di hardware Google deve fornire potenza sufficiente per tutti i trucchi e le feature di Pixel 4. In entrambi i modelli troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 855 accoppiato con 6GB di RAM e 64 o 128GB di memoria interna. Anche se Qualcomm integra già un modem 5G ed è possibile combinarlo con lo Snapdragon 855 senza problemi, Google fa a meno del modem 5G. Pixel 4 e Pixel 4 XL dovrebbero essere più vicini a un Samsung Galaxy S10+ o a Huawei P30 Pro in termini di prestazioni.

Google Pixel 4 – Fotocamera Per molto tempo Google ha saputo difendersi dalla concorrenza di Samsung, Apple e soprattutto Huawei offrendo un unico sensore fotografico. C on i due nuovi Pixel 4, Google ha deciso di installare più di un sensore fotografico fermandosi a due: sensore grandangolare standard da 12,2 megapixel con pixel da 1,4 µm, autofocus con rilevamento di fase a due pixel, OIS e EIS e un'apertura di f/1,7

teleobiettivo da 16 MP con pixel da 1,0 μm, autofocus con rilevamento di fase, OIS e EIS, sensore spettrale e flicker e apertura f/2,4. Per la fotocamera frontale, Google ha optato per un sensore da 8 MP, messa a fuoco fissa, 1,22 µm pixel e un'apertura f/2,0. Ma, come scritto in precedenza, la magia della fotocamera di Google non è nell'hardware, ma nel software. Per Pixel 4, Google migliora la modalità notturna e integra una modalità astrofotografia: 15 immagini con lunghe esposizioni vengono scattate e fuse per creare un cielo stellato impressionante. È meglio usare un treppiede poiché la modalità astro si avvia automaticamente non appena lo smartphone è fermo. L'hardware della fotocamera non è così importante per il Pixel, il software è molto più importante. / AndroidPIT Con le registrazioni in HDR+, il nuovo Neural Core Pixel interviene in modo da ottenere immediatamente l'anteprima sullo schermo. Si possono anche utilizzare due diverse esposizioni nell'immagine grazie alla doppia esposizione. Un esempio di una situazione in cui la doppia esposizione è utile è quando si desidera scattare foto retroilluminate di una persona. Poiché la persona è di solito troppo scura, è possibile esporre l'area in modo diverso. La doppia esposizione può essere d'aiuto con questi scatti. / AndroidPIT Un altro punto di forza dell'applicazione della fotocamera della serie Pixel 4 è il nuovo teleobiettivo. Gli effetti di profondità di campo raggiungono una reale profondità di campo. La fotocamera Pixel 4 ora riconosce anche le informazioni di profondità per generare effetti bokeh molto più realistici.

Google Pixel 4 – Batteria Con la batteria Google è un po' più attento rispetto ai suoi concorrenti Android. Il Pixel 4 se accontentarsi di una batteria da 2800 mAh, mentre il Pixel 4 XL è dotato di una batteria da 3700 mAh. Possono essere ricaricati anche in modalità wireless. Per l'autonomia occorrerà testarli.

