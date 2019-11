WhatsApp: come bloccare gli inviti di gruppi indesiderati

Come bloccare gli inviti di gruppi indesiderati

Un gruppo per la famiglia, un gruppo per i colleghi di lavoro, uno per organizzare il compleanno di un amico... i gruppi su WhatsApp sembrano non finire mai. Spesso si traducono in un flusso di informazioni continue non sempre utili. E spesso ci si ritrova in gruppi di cui non si conoscono tutti i membri con i quali si condivide foto e numero telefonico. Anche senza volerlo. Per evitarlo WhatsApp permette ora di filtrare i gruppi.

Nel mese di aprile di quest'anno era stato introdotto il blocco per gli inviti di gruppo. Questa feature è stata ora ottimizzata e consente di decidere meglio chi può aggiungervi ai gruppi:

Aprite WhatsApp Cliccate su Impostazioni Selezionate Account>Privacy>Gruppi Qui potrete cliccare su Tutti (per permettere a qualsiasi contatto di aggiungervi ad un gruppo), I miei contatti (per consentire solo ai vostri contatti di aggiungervi ad un gruppo), I miei contatti eccetto (per selezionare i nomi dei contatti dai quali non volete ricevere alcun invito). By default l'app attiva l'opzione Tutti.

WhatsApp ha introdotto un sistema di filtraggio più accurato. / AndroidPIT

Per usufruire di questa nuova funzionalità dovrete avere installata sul vostro smartphone Android la versione 2.19.298 dell'app e, su iOS, la versione 2.19.110.20.

Trovate questa nuova feature utile o condividere le vostre informazioni con contatti sconosciuti non vi preoccupa?