Disney+: tutto ciò che dovete sapere sul nuovo servizio in streaming

Disney+ è il nuovo servizio di streaming che sfiderà Netflix. Verrà lanciato negli Stati Uniti il 12 novembre e nel mese di marzo arriverà anche in Europa. Il successo sfrenato di Netflix e Hulu ha scatenato una tendenza tale da far preoccupare le tradizionali aziende televisive, sia via cavo che via satellite. Sapevamo già da tempo che Disney stesse lavorando su una piattaforma di streaming ma finalmente sappiamo quando arriverà, cosa offrirà e a quale prezzo!

Quando arriverà Disney+?

Negli Stati Uniti la data di lancio è stata confermata per il 12 novembre di quest'anno. Gli utenti europei dovranno attendere un po' di più. Come per Netflix e Apple TV+, licenze, leggi sulla privacy e regolamenti fiscali non consentono la distribuzione di tali servizi contemporaneamente in tutto il mondo.

Disney ha però confermato il lancio di Disney+ in Regno Unito, Germania, Francia, Spagna e Italia per il 31 marzo del 2020.

Just announced: #DisneyPlus will be available in the United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain (and more to be announced soon) starting on March 31st. Please note: Titles may vary by territory. pic.twitter.com/lE6nzBeaXy — Disney+ (@disneyplus) November 7, 2019

Quali contenuti saranno presenti nel catalogo di Disney+?

Disney è già proprietaria di Pixar, Marvel, Lucasfilm e 20th Century Fox, dunque ci aspettiamo la presenza di diversi spin-off grazie alla sue enorme libreria di licenze TV e cinematografiche. La presenza dei Simspon, ad esempio, è stata confermata, facente parte dell'accordo raggiunto con 20th Century Fox annunciato il mese scorso.

Inoltre sono in fase di sviluppo tre serie originali Marvel. Una sarà incentrata su Loki, mentre le altre due saranno spin-off tratti da Avengers e Captain America. Disney ha anche confermato uno spin-off di Star Wars intitolato The Mandalorian dove troveremo Diego Luna nel ruolo di Cassian Andor. Tutti i film e prequel di Star Wars saranno trasmessi in streaming, così come tutte le prossime uscite Disney.

Disney+ verrà lanciato negli Stati Uniti a novembre. / © Disney

Proprio come fa Netflix con i suoi contenuti originali, tutti i nuovi film usciranno in esclusiva su Disney+. I contenuti Disney che si trovano attualmente su Netflix e altre piattaforme di streaming verranno eliminati dal catalogo. L'operazione è già in corso.

Disney+ sarà anche uno scrigno di tesori per gli appassionati di film classici dedicati alle famiglie. La promessa, secondo il CEO Bob Iger, è quella di rendere disponibile l'intera cineteca Disney.

Il servizio, che supporta 4K e HDR, sarà disponibile per tutte le maggiori piattaforme, tra cui TV e dispositivi mobili. Disney ha promesso che durante il primo anno rilascerà più di 25 serie e 10 film originali, documentari e speciali "da parte di alcuni dei narratori più prolifici e creativi del settore".

Questo è l'elenco degli show confermati:

Marvel Studios:

The Falcon e The Winter Soldier: una serie con Anthony Mackie che ritorna nei panni di Falcon e Sebastian Stan che riprende il suo ruolo di Winter Soldier.

Wanda Vision: una serie con Elizabeth Olsen che ritorna nei panni di Wanda Maximoff e Paul Bettany che riprende il suo ruolo di Visione

Marvel's What If...?: la prima serie animata che si ispira all'omonimo fumetto. Ogni episodio esplorerà un momento cardine universo Marvel, conducendo il pubblico in territori inesplorati.

Walt Disney Animation Studios:

Making Frozen 2, una serie di documentari che mostra il duro lavoro e la fantasia.

Pixar:

Progetti basati su Toy Story, tra cui una serie di cortometraggi animati e il cortometraggio Lamp Life

National Geographic:

The World According to Jeff Goldblum: una serie di documentari in cui Goldblum solleva il sipario su un oggetto apparentemente familiare per rivelare un mondo di sorprendenti connessioni, scienza affascinante e altre grandi idee.

Magic of the Animal Kingdom: una serie di documentari che porta lo spettatore dietro le quinte con gli esperti di cura degli animali, veterinari e biologi del Disney's Animal Kingdom e dell'acquario SeaBase di Epcot.

Disney Television:

The Phineas and Ferb Movie (titolo provvisorio): un film d'animazione

Quanto costerà Disney+?

Disney+ verrà offerto ad un canone mensile di 6,99 dollari negli Stati Uniti. È anche possibile sottoscrivere l'abbonamento annuale al prezzo di 69,99 dollari. Il costo di Disney+ è quindi inferiore di 2 dollari rispetto al piano più economico di Netlfix. I prezzi per l'Europa non sono ancora stati confermati ma saranno probabilmente in linea con quelli adottati per il mercato statunitense.