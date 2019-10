Come cambiare le app di default su Android e tornare a scegliere liberamente

Musica, foto, video, link, file di testo o di qualsiasi altro tipo possono essere riprodotti con molteplici applicazioni. Quando si cerca di aprire uno di questi file il dispositivo ci permette di scegliere la migliore app con la quale desideriamo visualizzarli. Per evitare ulteriori richieste in futuro e velocizzare l’apertura di un file è possibile cliccare su Sempre, ma è qui che nascono i problemi!

Rimuovere un’app che si apre in automatico

Che sia per distrazione o perché al momento una determinata app ci sembrasse migliore di altre, capita spesso di pentirsi subito dopo aver selezionato la voce Sempre. Tranquilli, impostare un’app predefinita per aprire quel tipo di file non è un contratto a tempo indeterminato: in ogni momento potrete scegliere di rimuovere le vostre preferenze ed in questo articolo vi spieghiamo come.

Il primo metodo per rimuovere un’app predefinita all’apertura di un file è quello di modificare le impostazioni dell'app stessa. Ecco la procedura da seguire:

Aprite il menu dedicato alle app all'interno del menu delle impostazioni Selezionate l’app di cui desiderate rimuovere l’apertura automatica Scorrete le opzioni disponibili fino a trovare la voce dedicata Cliccate ora su Cancella predefinite

Da questo momento in poi, ogni volta che aprirete un file precedentemente associato a tale applicazione vi verrà chiesto di selezionare manualmente l'app che desiderate utilizzare (almeno finché non imposterete un’altra app di default).

Bastano pochi tap per impedire l'apertura predefinita di un'app! / © AndroidPIT

Rimuovere tutte le app di default

Per fare tabula rasa di tutte le app che entrano in azione in automatico all'apertura di determinati file sul dispositivo, dovrete affidarvi ancora una volta alla sezione delle impostazioni dedicata alle app:

Accedete alle impostazioni del dispositivo Cliccate su App Selezionate i tre puntini in alto a destra Cliccate su Reimposta preferenze app/Ripristina preferenze

Annullando le preferenze di tutte le app non solo rimuoverete le aperture automatiche, ma anche tutte le altre opzioni precedentemente impostate (disattivazione, gestione notifiche, limiti all'utilizzo dei dati in background, etc).

Basta un tap per annullare tutte le preferenze delle vostre app! / © AndroidPIT

Gestire le app predefinite

Per avere invece una panoramica di tutte le app che nel tempo avete impostato come predefinite, su alcuni dispositivi troverete una sezione dedicata all'interno del menu delle impostazioni. Sul P30 Pro con Android 10 ed EMUI 10 installate, per esempio, la troverete seguendo questi passaggi:

Accedete a Impostazioni Selezionate la voce App Cliccate su App predefinite Modificate le impostazioni predefinite selezionando delle app alternative a quelle già impostate.

Tutte a portata di mano nelle vostre impostazioni! / © AndroidPIT

Se il vostro dispositivo non dovesse presentare questa sezione, potrete comunque godere di una migliore gestione delle applicazioni predefinite grazie all’app Launch by default. Accanto ad ogni app troverete visualizzato un pulsante; selezionandola potrete eliminare le impostazioni predefinite.

Gestite le vostre app di default dal menu delle impostazioni o tramite un'app specifica! / © AndroidPIT

Ora che vi siete liberati delle app impostate di default potrete sostituirle con delle nuove oppure selezionare la voce Solo una volta per una maggiore versatilità. Vi svelo un trucchetto: per velocizzare l’apertura di un file senza impostare un’app di default, invece di cliccare su Solo una volta selezionate due volte di fila l’app che desiderate utilizzare al momento.

Quali app di default utilizzate per aprire i file che ricevete su WhatsApp? Personalmente utilizzo Chrome per i link, Gmail per le email, mentre per foto e video le app di sistema.