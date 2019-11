3 modi (più 1) per acquistare app e giochi sul Play Store senza carta di credito

Avete acquistato o ricevuto in regalo un nuovo smartphone Android e, dopo averne ammirato ogni singola curva, siete pronti ad accedere al Google Play Store per fare strage di giochi ed applicazioni ma non possedete una carta di credito? Non preoccupatevi perché sul market di Google potrete acquistare le vostre app preferite, e molto altro, affidandovi a metodi di pagamento alternativi!

Metodi di pagamento supportati (e non) dal Play Store

Il Google Play Store offre una marea di app di ogni genere e categoria, adatte a qualsiasi tipo di utente, anche al più esigente: dall'appassionato di videogiochi, all'uomo d'affari, all'amante della cucina. Molte delle applicazioni disponibili possono essere scaricate gratuitamente, alcune richiedono acquisti in-app, per altre invece è necessario aprire il portafogli e tirare fuori la carta di credito fin da subito.

Se però non ne possedete una non preoccupatevi, perché il Play Store mette a disposizione dei metodi di pagamento alternativi tra i quali troverete sicuramente quello adatto alle vostre esigenze. Prima di passarli in rassegna, sappiate che, al contrario, sul Play Store non è possibile pagare con bonifici bancari e/o nazionali, Western Union, Money Gram, carte di credito virtuali, assicurazioni sanitarie, carte di trasporto per mezzi pubblici, servizi di deposito e garanzia.

Opinion by Jessica Murgia Preferisco fare i miei acquisti online piuttosto che nei negozi fisici Cosa ne pensi? 50 50 155 votanti

Comprare sul Play Store utilizzando PayPal

PayPal è uno dei servizi di pagamento più utilizzati al mondo. Il motivo? È veloce, facile da usare e sicuro. Attraverso questa piattaforma è possibile acquistare beni o servizi online gratuitamente oltre ad inviare denaro ad amici e familiari (solo per i più generosi!), il tutto in pochi e semplici click.

Anche il Google Play Store supporta i pagamenti via Pay Pal e, qualora non aveste ancora un account, crearlo vi richiederà pochi minuti. Vi basterà accedere al sito ufficiale, cliccare su Registrati, selezionare Conto Personale ed inserire indirizzo email e password.

PayPal permette di collegare al conto oltre alle carte di credito (che non avete, altrimenti non stareste leggendo questo articolo!) e di debito, anche un conto bancario, oltre a permettere di ricaricare il conto attraverso un trasferimento. Quest'ultima è l'opzione più pratica nel caso in cui non possediate un conto in banca: trasferite qualche euro sul vostro conto e preparatevi ad utilizzarlo per i vostri acquisti online sul Play Store.

Sfruttate PayPal se non avete un conto in banca! / © AndroidPIT

Comprare sul Play Store sfruttando le carte regalo

Un'altra soluzione per non rinunciare ai vostri acquisti online sul mercato di Google è quello di affidarvi alle carte regalo dedicate. Disponibili nei maggiori negozi di elettronica, le carte regalo Play Store offrono diversi tagli a seconda del budget che avete a disposizione (15/25 o 50 euro) e possono essere utilizzate in pochi secondi: l'unica cosa di cui avete bisogno è una moneta per grattare via la pellicola protettiva e scoprire il codice.

Una volta acquistata la carta regalo, potrete accedere al Play Store direttamente dal vostro dispositivo (o da pc) per ricaricare il vostro account ed utilizzare il credito per acquistare app, film, libri, musica e perfino dispositivi tutti rigorosamente firmati Android!

Inserite il codice della carta regalo e date il via allo shopping! / © AndroidPIT

Comprare sul Play Store con il vostro credito telefonico

Un altro modo per acquistare sul Play Store senza utilizzare una carta di credito è quella di utilizzare il vostro credito telefonico. Questo metodo di pagamento è supportato solo da alcuni operatori telefonici che, nel caso dell'Italia, sono Tim, Wind, Tre e Vodafone che avevano abbandonato il Play Store nel 2013 ma che hanno finalmente deciso di rientrare in casa Google!

Ogni singolo operatore offre, sul proprio sito ufficiale, una pagina dedicata alla procedura da seguire, che in tutti i casi è particolarmente semplice:

A prescindere dall'operatore utilizzato, assicuratevi di non aver prosciugato il credito telefonico, connettetevi alla rete e andate sul Play Store alla ricerca dell'app o dei servizi che desiderate acquistare. Selezionate poi come metodo di pagamento Attiva la fatturazione Tim, Tre o Vodafone (vedrete visualizzata un'unica opzione a seconda del vostro operatore) e confermate l'acquisto!

Utilizzate il credito telefonico per acquistare le vostre app preferite sul Play Store ! / © ANDROIDPIT

Bonus: affidatevi ai sondaggi di Google Opinion Rewards

È Google stesso a fornirci un modo per guadagnare qualche soldo da poter spendere sul suo Play Store. Per farlo ha creato un'app chiamata Google Opinion Rewards che consiste in una piattaforma che mette a disposizione una serie di sondaggi volti a migliorare i nuovi prodotti. Una nuova notifica raggiungerà il vostro dispositivo non appena un nuovo questionario sarà disponibile e vi basteranno pochi minuti per rispondere alle domande e guadagnare credito da spendere in app e giochi sul Play Store.

In questo caso si tratta di un metodo alternativo di pagamento che richiede da parte vostra un po' di tempo e impegno, ma sono certa riuscirete a ritagliarvi qualche minuto mentre tornate a casa la sera o mentre state spaparanzati sul divano per dare a Google la vostra opinione e guadagnare così qualche soldo! Il problema con Google Opinion Rewards è principalmente uno: i sondaggi proposti sono davvero pochi ma potete dare un'occhiata all'articolo di seguito per cercare di guadagnare qualche soldo sfruttando le app Android:

Rispondete ai sondaggi di Google per guadagnare qualche soldo da spendere sul Play Store! / © ANDROIDPIT

Se invece disponete di una carta di credito, ad aspettarvi c'è Google Pay:

Quale metodo di pagamento utilizzate generalmente sul Play Store?