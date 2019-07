WhatsApp: trucchi e consigli per sfruttarla al massimo

Scorciatoie:

Trucchi e consigli WhatsApp per principianti

Come ascoltare i messaggi con discrezione

Quando si ascolta un messaggio vocale questo viene riprodotto attraverso l’altoparlante principale permettendo così alle persone circostanti di ascoltare i fatti vostri. Per evitare simili situazioni vi basta avvicinare il telefono all’orecchio durante la riproduzione del messaggio: sfruttando il sensore di prossimità l’app passerà automaticamente ad utilizzare la capsula auricolare.

Come annullare l’invio di un messaggio vocale

Per inviare un messaggio vocale è necessario tenere premuta l’icona del microfono. Per bloccarne l’invio basta smettere di premervi sopra. Per annullare il messaggio potrete inoltre far scorrere il dito verso sinistra e spostare il messaggio verso il cestino.

Avete mandato un messaggio incomprensibile? Nessun problema, potrete eliminarlo e registrarne uno nuovo. / © AndroidPIT

Come contrassegnare un messaggio come importante

Per ritrovare in un attimo i vostri messaggi preferiti non dovrete fare altro che marcarli come tali. Premete sul messaggio e selezionate l’icona della stella visualizzata nella barra in alto. Per accedere all’elenco dei messaggi importanti, cliccate sul menu delle impostazioni e selezionate la voce dedicata.

Contrassegnate i vostri messaggi preferiti come importanti per ritrovarli in un attimo. / © AndroidPIT

Come trovare contatti e messaggi su WhatsApp

Se la vostra lista dei contatti è particolarmente lunga e avete bisogno di trovarne uno specifico vi basta cliccare sulla lente di ricerca e digitare il nome del contatto che state cercando. La funzione di ricerca può inoltre essere utilizzata all’interno di una chat per trovare qualsiasi parola precedentemente inviata: aprite la chat, cliccate sui tre puntini in alto a destra e selezionate la voce Cerca.

Per ritrovare in un attimo contatti e messaggi all'interno delle chat. / © AndroidPIT

Come inviare un file ad un contatto

Inviare un file ad un contatto WhatsApp è facilissimo: aprite la chat, cliccate sull’icona della graffetta e selezionate la voce Documento. Scegliete il file e premete su Invio!

Come inviare la vostra posizione o il numero di un contatto

Per condividere su WhatsApp la vostra posizione esatta o il numero telefono di un altro contatto vi basterà aprire la chat e cliccare sulla graffetta: vi ritroverete di fronte agli occhi le diverse opzioni disponibili. Per inviare la vostra posizione cliccate su Posizione mentre per inviare il numero di telefono di un contatto vi basterà cliccare su Contatto e selezionare quello che state cercando direttamente dalla rubrica.

Condividete la vostra posizione in pochi tap. / © AndroidPIT

Come essere sicuri di avere l'ultima versione WhatsApp

Di norma ci pensa il Play Store a notificarvi quando le applicazioni installate sul vostro dispositivo sono state aggiornate. Per verificare la presenza di un nuovo aggiornamento vi basta aprire il Play Store, cliccare su Le mie app e i miei giochi. Se siete dei tipi ansiosi e non volete attendere l’arrivo dell’aggiornamento potrete scaricare ed installare il file APK di WhatsApp manualmente. Per scoprire le ultime funzioni WhatsApp in anteprima non vi resta che diventare beta tester.

Come diventare beta tester su WhatsApp

Anche WhatsApp, come altre applicazioni, offre agli utenti la possibilità di testare in anteprima le nuove feature in una versione non definitiva. Per far parte del programma vi basterà accedere a questo link e cliccare su Diventa un tester.

Per provare tutte le nuove feature in anteprima. / © AndroidPIT

Come inviare messaggi su WhatsApp con Google Now/Google Assistant

Se avete le mani impegnate potrete continuare a messaggiare chiamando in gioco Google Now e sfruttando quindi i comandi vocali. Avviate il servizio pronunciando le formula magica “Ok, Google” seguita da “Invia #messaggio# a #contatto# su WhatsApp”. L’app vi chiederà di confermare vocalmente o premendo l’icona della freccia.

Come effettuare una chiamata o una videochiamata

Niente di più semplice: aprite la chat e cliccate sull’icona della cornetta. L’app vi metterà di fronte ad una scelta: Chiamata vocale o Videochiamata. Selezionate la voce desiderata e aspettate che l’interlocutore risponda!

Chiamata vocale o videochiamata? Questo è il problema! © AndroidPIT

Come modificare lo stato su WhatsApp

In questo caso dovrete aprire l’app, cliccare sui tre punti in alto a destra e selezionare Impostazioni. Nella successiva schermata troverete la vostra foto profilo, il vostro nome e il vostro stato. Cliccando sullo stato ci verrà proposto un menù con degli aggiornamenti rapidi. Cliccando sulla matita potrete modificare a piacimento lo stato aggiungendo anche delle simpatiche emoji!

Potete personalizzare lo stato come più vi piace! / © AndroidPIT

Come salvare le conversazioni WhatsApp

Per salvare le vostre conversazioni WhatsApp senza perdere una parola non dovrete fare altro che:

Aprire WhatsApp.

Accedere al menu delle impostazioni.

Cliccare su Chat>Backup delle chat>Esegui backup.

Potrete inoltre impostare il backup automatico su Google Drive con cadenza giornaliera, settimanale o mensile.

Sfruttate il salvataggio automatico su Google Drive. © AndroidPIT

Trucchi e consigli WhatsApp per foto e video

Come eliminare foto e video inviati su WhatsApp

Ogni volta che si invia una foto o un video su WhatsApp i file vengono salvati nella directory dei file inviati. Se per esempio inviate la foto di un tramonto mozzafiato al quale avete appena assistito la foto verrà salvata nella cartella delle foto ma anche in quella delle conversazioni WhatsApp.

Potrete quindi accedere alla directory ed eliminare i file manualmente: accedete alla cartella, cliccate su Media e individuate i file che volete cancellare all’interno della cartella Inviati. Un’altra soluzione è affidarsi a WhatSentCleaner, un’app gratuita che farà il lavoro per voi in automatico. L’app è disponibile in inglese e tedesco ma è comunque semplice da utilizzare: selezionate i file da eliminare e cliccate su Saubern/Clean.

Basta poco che ce vo'! / © AndroidPIT

Come disattivare il download automatico dei file multimediali

È possibile bloccare il download automatico dei file multimediali ricevuti in chat risparmiando così traffico dati. Accedete alle impostazioni e cliccate su Utilizzo dati e, nella sezione Download automatico, selezionate la voce adatta alle vostre esigenze come, ad esempio “quando connesso tramite Wi-Fi.

Per non prosciugare il vostro traffico dati. / © AndroidPIT

Trucchi e consigli per bloccare un contatto su WhatsApp

Come capire se siete stati bloccati

Non vi è una voce dedicata purtroppo ma alcuni indizi vi permetteranno di capire se siete o meno stati bloccati su WhatsApp:

Verificate l’ultimo collegamento del vostro contatto.

Inviate un messaggio e verificate i segni di spunta.

Controllate se foto e stato del profilo sono aggiornati.

Provate ad includere il contatto in un nuovo gruppo.

Come bloccare un contatto

Semplice: aprite la chat con il contatto che desiderate bloccare e cliccate su Altro>Blocca. Su Impostazioni>Account>Privacy troverete l’elenco dei contatti bloccati.

Bloccate i contatti molesti! © AndroidPIT

Come bloccare e segnalare spam su WhatsApp

Dalla versione 2.12.23 è possibile bloccare e segnalare un utente come spam quando si riceve un messaggio da un contatto sconosciuto non incluso in Rubrica. La voce verrà visualizzata in automatico nella finestra della chat.

Come impedire ad un contatto di chiamarvi su WhatsApp

Se non desiderate ricevere chiamate da un contatto in particolare potrete accedere a Impostazioni>Account>Privacy>Contatti bloccati e cliccare sull’icona in alto a destra con il + per avere subito a disposizone la lista dei vostri contatti.

Selezionate i contatti dai quali non volete essere più disturbati. © AndroidPIT

Trucchi e consigli sulla sicurezza

Come impostare un codice di sicurezza per bloccare WhatsApp

Sul vostro account WhatsApp sono presenti conversazioni e dettagli che volete mantenere segreti e che non volete arrivino alle persone sbagliate? Prima di affidare il vostro dispositivo ad un amico per concedergli una partita ad Asphalt 8 o per mostrargli un divertente video su YouTube, impostate una password per proteggere le vostre conversazioni.

Per evitare il peggio vi basta scaricare gratuitamente dal Play Store un'app come Messenger e Chat blocco, AppLock o CM Security AppLock Antivirus.

Bloccate i contenuti delle vostre conversazioni WhatsApp. / © AndroidPIT

Come nascondere data di acceso, foto profilo e stato

Se per un motivo o per un altro desiderate tenere nascoste queste informazioni ai vostri contatti vi basta accedere a Account>Privacy e modificare le voci dedicate: Ultimo accesso, Immagine del profilo e Stato.

Scegliete voi a chi mostrare i vostri dati. / © AndroidPIT

Come abilitare la verifica in due passaggi

Questa opzione vi permetterà di rendere più sicuro il vostro account WhatsApp. Per attivarla accedete a Account>Verifica in due passaggi>Attiva.

Per una maggiore sicurezza. / © AndroidPIT

Come eliminare l’account WhatsApp

Questa opzione è pensata per chi vuole abbandonare il sevizio. Eliminando l’account contatti, cronologia e tutte le altre impostazioni verranno eliminate definitivamente, compresa la possibilità di ripristinare i dati se desiderate reinstallare l’app. Ecco a cosa andrete incontro eliminando l’account:

Gruppi WhatsApp scompaiono.

La cronologia dei messaggi viene eliminata.

Non sarà possibile effettuare un backup con Google Drive.

Se quindi vi siete decisi a fare questo salto, non vi resta che:

Accedere al menu delle impostazioni.

Cliccare su Account>Elimina account.

Confermare la scelta cliccando su Elimina account.

Avete deciso di abbandonare WhatsApp? / © AndroidPIT

Cosa succede se vi viene rubato lo smartphone?

Se vi è stato rubato lo smartphone potrete bloccare la scheda SIM. Nel caso in cui non riusciste a farlo, potrete disattivare il vostro account WhatsApp via mail, anche se si tratta di una soluzione non efficace se il ladro è in grado di connettersi al vostro account WhatsApp.

Dovrete inviare una mail al team dell’app seguendo una struttura specifica. Una volta inviato il messaggio, il termine di tempo per la disattivazione è di 30 giorni. Questo significa che se ci si riconnette all’account entro 30 giorni dall’invio della mail la procedura verrà annullata.

Ecco cosa deve contenere la mail di richiesta:

Oggetto della mail: “Perso/Rubato: disattivazione del mio account”.

Corpo della mail: “Si prega di disattivare il mio account +39#numero”.

Inviate la mail a support@whatsapp.com, se necessario WhatsApp vi contatterà per ulteriori informazioni.

Trucchi e consigli sulle notifiche

Come avere le notifiche galleggianti su WhatsApp

Avete presente le bolle fluttuanti in stile Facebook Messenger? Potrete attivare questa feature anche su WhatsApp, grazie a WhatsAppBubbles o Seebye Chat Heads. Quest’ultima necessita dei permessi di root in quanto andrà a intercettare le notifiche di WhatsApp e degli SMS. Potrete scegliere all'interno del menu delle impostazioni se attivare la funzione solo per le notifiche WhatsApp o anche per gli SMS in arrivo, impostare la suoneria che più preferite e provare tutte le altre interessanti opzioni offerte.

Per delle notifiche galleggianti in stile Facebook Messenger. / © AndroidPIT

Come disabilitare completamente le notifiche

Avete talmente tanti contatti e gruppi che ogni 30 secondi una nuova notifica raggiunge il vostro dispositivo? Cosa aspettate a disattivarle? Accedete alle impostazioni del vostro smartphone e, a seconda del brand produttore, troverete la voce dedicata nelle notifiche o nelle opzioni dell’app stessa. Disabilitatele ed il gioco è fatto!

Come disattivare l’audio delle notifiche

Anche in questo caso potrete disattivarle dal menu delle impostazioni del vostro dispositivo. In alternativa aprite WhatsApp e nella schermata home tenete premuto per qualche secondo sulla chat in questione. Cliccate ora sull’icona del megafono visualizzata in alto a destra.

Silenziate le notifiche in pochi tap. / © AndroidPIT

Come rispondere ai messaggi dalla finestra pop-up

Potrete configurare WhatsApp in modo che all’arrivo di un nuovo messaggio una finestra pop-up si apra al centro dello schermo. In questo modo potrete rispondere direttamente dalla finestra senza dover aprire l’app.

Per abilitare questa funzione cliccate su Impostazoni>Notifiche>Notifica a comparsa.

Per rispondere dalla finestra pop-up senza neppure aprire l'app. / © AndroidPIT

Trucchi e consigli per usare WhatsApp dal PC

Come usare WhatsApp sul PC

Vi sono diversi modi per utilizzare WhatsApp dal PC. In entrambi i casi occorre affidarsi all’applicazione ufficiale o al sito ufficiale, WhatsApp Web. È inoltre possibile utilizzare un software di terze parti come Franz.

Il processo di identificazione rimane invariato: dovrete collegare lo smartphone al PC scannerizzando il codice QR.

Come ricevere le notifiche WhatsApp sul PC

Per ricevere le notifiche WhatsApp sul PC potrete affidarvi a Desktop Notifications o Pushbullet.

Utilizzare WhatsApp dal PC e facilissimo. / © AndroidPIT

Trucchi e consigli per gruppi e mailing list

Come aggiugnere un amministratore di gruppo

È possibile avere più di un amministratore all’interno di un gruppo. Aprite il menu della chat e cliccate su Info gruppo: per nomimare amministratore un altro contatto vi basterà cliccare sul contatto stesso.

Come silenziare un contatto o un intero gruppo

Sembra che alcuni contatti, o alcuni gruppi, talvolta si impegnino a mettere alla prova la nostra pazienza. Per evitare reazioni violente è consigliabile metterle a tacere aprendo il menu all’interno della chat e selezionando la voce Silenzioso. Decidete poi se silenziare le notifiche per 8 ore, una settimana o un anno e se visualizzarle, o meno.

Gruppi e contatti troppo attivi? Metteteli a tacere. / © AndroidPIT

Come archiviare una chat

Su WhatsApp è possibile archiviare una conversazione in modo che questa non appaia più sulla schermata principale pur essendo ancora disponibile. Accedete alla schermata WhatsApp e premete per qualche secondo su una chat. Cliccate ora sulla scatola con la freccia visualizzata nella barra in alto.

Per archiviare tutte le conversazioni in un colpo solo accedete a Impostazioni>Chat>Cronologia chat>Archivia tutte le chat.

Come cancellare o eliminare le conversazioni

Cancellare significa che le conversazioni verranno rimosse completamente, senza alcuna possibilità di ritorno. Eliminando le conversaizioni invece sarà possibile trovarle e ripristinarle in un secondo momento. Troverete queste due opzioni su Impostazioni>Chat>Cronologia delle chat. È inoltre possibile eliminare solo una conversazione specifica direttamente dalle opzioni visualizzate nella finestra della chat.

Archiviare, cancellare o eliminare... a voi la scelta! / © AndroidPIT

Come inviare lo stesso messaggio a più utenti tramite un gruppo

Creare un gruppo è davvero semplice: aprite il menu in alto a destra e cliccate su Nuovo gruppo. Selezionate ora i contatti che volete rendere parte del gruppo. Fatto!

Come inviare un messaggio a più utenti tramite mailing list

Se desiderate inviare lo stesso messaggio a più contatti senza che questi ne siano al corrente potrete sfruttare la mailing list. Aprite il menu in alto a destra e cliccate su Nuovo broadcast: scegliete i contatti (vi è un limite massimo di 256) e confermate l’operazione.

Trucchi e consigli per messaggiare

Come disattivare le conferme di lettura

L’arrivo delle spunte blu su WhatsApp ha creato un vero e proprio terremoto. Molti utenti ritengono questa feature una minaccia alla propria privacy ed è per questo motivo che l’azienda ha aggiornato l’app permettendo agli utenti di disabilitarla manualmente. Per farlo accedere a Impostazioni>Account>Privacy>Conferme di lettura.

Disattivate le conferme di lettura con un tap. / © AndroidPIT

Come programmare l’invio dei messaggi su WhatsApp

Quante volte vi siete ripromessi di mandare gli auguri di compleanno ad un vostro amico a mezzanotte in punto, per poi addormentarvi sul divano e fare la solita figura degli ingrati? Come per gli SMS, programmare l'invio automatico dei messaggi WhatsApp è facilissimo, l'unico prerequisito scomodo è dato dai permessi di root, immancabili per poter seguire questa procedura.

Una volta diventati amministratori del dispositivo, vi basterà scaricare l'applicazione giusta (come Seebye Scheduler) e cominciare a programmare i messaggi più importanti.

Un trucco dedicato a chi ha ottenuto i permessi di root sul proprio dispositivo. / © AndroidPIT

Come chattare su WhatsApp più velocemente

Come in molte app di posta elettronica, è possibile sfruttare il tasto Invio per andare a capo. Anche su WhatsApp è possibile fare lo stesso accedendo a Impostazioni>Chat>Tasto invio.

Per messaggiare più velocemente. / © AndroidPIT

Come ridurre il consumo di dati

Sono le chiamate a consumare più dati ma, grazie alla funzione Consumo dati ridotto, potrete ridurne il consumo. Accedete a Impostazioni>Utilizzo dati e selezionate la voce dedicata prima di effettuare la prossima chiamata!

Per risparmiare qualche MB durante le chimate! / © AndroidPIT

Come accedere alle statistiche delle vostre conversazioni

WhatsApp vi permette di sapere perfino quanti messaggi avete ricevuto ed inviato, e quanto vi è costato in termini di traffico dati chiamare e messaggiare con i vostri contatti. Per andare alle statistiche cliccate su Impostazioni>Utilizzo dati>Utilizzo rete. Beh, quanti messaggi avete inviato fino ad ora?

Quanti messaggi avete inviato su WhatsApp? / © AndroidPIT

Trucchi e consigli per l'utilizzo generale di WhatsApp

Come creare un collegamento alle conversazioni WhatsApp sulla schermata home

Per avere un collegamento alle vostre conversazioni preferite potrete utilizzare un widget. Accedete alla lista dei widget (premendo per qualche secondo sulla schermata home) e selezionate Chat WhatsApp. Starà a voi decidere come denominare la scorciatoia.

Trucco alternativo: aprite l'app e la chat alla quale desiderate accedere, cliccate in alto a destra su Altro e Aggiungi collegamento.

Un semplice widget vi permetterà di avere le conversazioni sulla schermata home. / © AndroidPIT

Come modificare la dimensione del font su WhatsApp

Se desiderate modificare le dimensioni del carattere delle vostre chat, rendere il font più grande e visibile o più piccolo, potrete farlo accedendo al menu delle impostazioni. Cliccate sui tre punti verticali in alto a destra e selezionate Chat>Dimensioni carattere.

Modificate le dimensioni del carattere delle vostre chat. / © AndroidPIT

Come cambiare lo sfondo su WhatsApp

Dopo un po' lo sfondo sfoggiato da WhatsApp potrebbe iniziare ad annoiarvi. Perché non sostituirlo? Niente di più facile: Impostazioni>Chat>Sfondo. A questo punto potrete decidere di:

Utilizzare una delle immagini che avete in Galleria.

Cambiare il colore dello sfondo.

Sceglierne uno tra quelli presenti nella Libreria sfondi.

Non utilizzare nessuno sfondo.

Tornare allo sfondo di default.

Personalizzate lo sfondo delle vostre chat. / © AndroidPIT

Come scrivere in corsivo e grassetto su WhatsApp

Su WhatsApp potrete evidenziare specifiche parole nel testo utilizzando il corsivo e il grassetto. La procedura è molto semplice: posizionate la parola (o il testo) tra due asterischi (*) per il grassetto e tra due trattini bassi (_) per il corsivo. Potrete anche combinare i due stili insieme!

Corsivo o grassetto? Perché non entrambi?! / © AndroidPIT

Come impostare un messaggio come non letto

Proprio come sull'account di posta elettronica, anche su WhatsApp è possibile contrassegnare un messaggio come non letto in modo da non dimenticarlo. Si tratta di una feature utile quando si legge un mesaggio in un momento in cui si è occupati e non si ha il tempo di rispondere.

Nella schermata principale tenuto premuto per qualche secondo sulla chat in questione, aprite il menu in alto a destra e selezionate Segna come non letto.

Marcate come non lette le conversazioni a cui non avete il tempo di rispondere per ritrovarle più tardi. / © AndroidPIT

Trucchi e consigli per la connettività

Come installare WhatsApp su tablet

È possibile installare WhatsApp anche su tablet ma per farlo dovrete tenere presente che in questo modo non sarete in grado di utilizzare il telefono. Troverete spiegata la procedura da seguire in questo articolo dedicato:

Come usare WhatsApp senza SIM o con un altro numero

Se avete già configurato WhatsApp sul vostro smartphone potrete continuare ad utilizzarlo anche se la scheda SIM non è inserita nel device. Se però non avete mai impostato il vostro dispositivo con un numero di telefono, il discorso cambia.

Quando si configura WhatsApp è necessario avere a disposizione un numero di telefono per procedere con la verifica del dispositivo. Qualsiasi numero di telefono può andare bene, perfino un numero fisso. Nella fase di verifica vi verrà inviato un codice via SMS che verrà letto autoamticamente dall'app stessa oppure potrete decidere di ricevere una chiamata che vi comunicherà il codice da inserire manualmente.

Decidete se ricevere il codice di verifica via SMS o attraverso una chiamata. / © AndroidPIT

Come modificare il numero di telefono su WhatsApp

L'account WhatsApp è associato ad un numero di telefono. Se si modifica il proprio numero ma si vuole continuare ad utilizzare lo stesso account, basta informare WhatsApp del cambio di numero.

Accedete al menu delle impostazioni cliccando in alto a destra, selezionate poi Account>Cambia numero>Avanti ed inserite il vecchio numero della prima riga, e quello nuovo nella seconda. Confermate l'operazione ed il gioco è fatto!

Cambiare il numero di telefono su WhatsApp è un gioco da ragazzi. / © AndroidPIT

Trucchi e consigli per aggiornamenti e backup

Come fare il backup delle chat via email

Su WhatsApp potrete decidere di inviarvi le vostre conversazione via email. Aprite la chat, cliccate sul menu in alto a destra, cliccate su Altro>Invia chat via email.

Bastano due tap per invaire le vostre conversazioni via email. / © AndroidPIT

Come fare il backup delle conversazioni nella memoria interna o esterna

Per impostazioni predefinita le vostre chat verrano salvate automaticamente su WhatsApp/Databases nella memoria interna o nella memoria esterna su sdcard/WhatsApp/Databases. Questa cartella vi tornerà utile durante il ripristino delle vecchie conversazioni.

I file di backup sono accessibili attraverso un file explorer. / © AndroidPIT

Come ripristinare le vecchie conversazioni WhatsApp

Quando si reinstalla WhatsApp è possibile sfruttare Google Drive per ripristinare le vecchie convresazioni. Un altro modo per farlo è quello di:

Accedere alla directory in cui sono memorizzati i file (sdcard/WhatsApp/Databases o WhatsApp/Databases).

Rinominare il file che desiderate ripristinare (la data del backup è specificata nel nome, assegnandole il nome msgstore.db.crypt12. Non modificate mai il numero crypt anche se nel nome compare crypt9 o crypt10 (il numero può infatti cambiare da dispositivo a dispositivo).

Disinstallare e reinstallare WhatsApp.

Avviare il ripristino quando l'opzine dedicata comparirà sulla schermata.

Altri trucchi e consigli WhatsApp

Quali moduli Xposed si possono usare su WhatsApp?

Perché accontentarsi della versione WhatsApp proposta da Facebook se si può aver accesso ad una maggiore libertà? Il metodo più popolare è WhatsApp Mod. Questo consente, tra le altre cose, di rimuovere al fotocamera e di porre maggiormente l'accento (usando un diverso colore) sui messaggi nelle conversazioni di gruppo.

Potrete inoltre divertirvi con WhatsApp Quiet Hours che consente di silenziare l'app per un detrminato periodo di tempo, disattivare le notifiche, la vibrazione, la notifica LED senza modificare le impostazioni di sistema.

Come usare WhatsApp senza internet

Ci dispiace informarvi che questa opzione non è in realtà disponibile. Senza internet dovrete ripiegare sui vecchi SMS per comunicare con i vostri contatti. Non esiste una formula magica purtroppo, diffidate quindi da eventuali proposte.

Come usare WhatsApp in auto

La lettura o l'invio di messaggi mentre si è alla guida è pericoloso. Se avete assolutamente bisogno di invaire un messaggio in caso di emergenza sfruttate l'interfaccia vocale. Google Now vi verrà in soccorso invaindo per voi il messaggio su WhatsApp: basta chiederlo!

Quale tra questi trucchi non avete mai utilizzato fino ad ora? Ne conoscete degli altri? Condivideteli con noi in un commento.