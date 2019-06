Attenzione: spam e phishing in arrivo su Google Calendar! Ecco come difendersi

Gli spammer e i malintenzionati trovano sempre nuove strade per disturbarci, farci perdere prezioso tempo e cercare di rubarci più informazioni personali possibili. Questa volta possiamo dire che si sono superati riuscendo ad imbrogliare il filtro spam automatico e ben collaudato di Gmail.

Come potete vedere nelle foto più in basso, questi delinquenti digitali hanno imparato a sfruttare un'impostazione predefinita di Google Calendar. L'applicazione calendario di Google, la predefinita di molti smartphone Android, per impostazione di default aggiunge un appuntamento alla nostra agenda alla ricezione di una mail che contiene informazioni a riguardo. In questo modo, anche se la mail viene filtrata e finisce nella cartella spam, l'appuntamento viene comunque aggiunto al calendario.

This form of spam is getting really annoying @googlecalendar.



Daily recurrence too.



Turns out my mom has been getting them too and didn't know how to get rid of them, which made her eventually despise Google Calendar until she told me and I got rid of the event.



Anyone else? pic.twitter.com/h2OEayCV1k