Come disattivare il suono della fotocamera sugli smartphone Android

Quando si scatta una foto la maggior parte degli smartphone produce un suono che può risultare fastidioso in alcune circostanze. Alcuni brand offrono la possibilità di modificare il volume dello scatto della fotocamera, ma non tutti. Esistono tuttavia dei metodi per raggirare questo problema ed evitare situazioni imbarazzanti con il proprio smartphone.

Opinion by Jessica Murgia Disattivo sempre il suono dell'otturatore della fotocamera del mio smartphone Cosa ne pensi? 50 50 194 votanti

Prima di aprire il menu delle impostazioni del vostro smartphone ed andare spediti a disattivare il suono allo scatto, vale la pena soffermarsi su un aspetto importante. In alcuni Paesi le leggi sulla privacy considerano illegale la disattivazione del suono dell'otturatore della fotocamera. Prima di procedere verificate le norme valide nel territorio in cui vi trovate.

Nella maggior parte dei casi, il profilo audio del telefono influenzerà le opzioni audio dell'otturatore della fotocamera. Se quindi il dispositivo è in modalità silenziosa, la fotocamera non dovrebbe emettere alcun suono allo scatto. Nel caso in cui doveste comunque avere problemi con il vostro smartphone, potete scaricare un'app di terze parti come Silent Mode Pro.

Scorciatoie:

Google Pixel ed Android stock

Dispositivi come i Pixel di Google offrono una versione pura di Android. Il sistema, di per sé, non dispone di una opzione dedicata alla disattivazione del suono dell'otturatore tra le impostazioni della fotocamera. La soluzione consiste nell'attivare la modalità silenzioso, non disturbare o nell'affidarvi alla vibrazione.

Per farlo potrete utilizzare i tasti del volume al lato del dispositivo che fungono da controlli del volume principale oppure accedendo alla sezione dedicata al suono nel menu delle impostazioni. I dispositivi più recenti che girano una versione quasi stock di Android utilizzano lo stesso metodo.

Regolatore di volume o impostazioni sono la soluzione al problema! / © AndroidPIT

Samsung

Sui dispositivi Samsung più recenti, come S8, S9 o S10, è sufficiente modificare le impostazioni del volume principale e il suono dell'otturatore verrà disattivato quando il telefono è impostato per vibrare, non disturbare o in modalità silenzioso.

Sui Galaxy recenti vi basta silenziare lo smartphone. / © AndroidPIT

Su alcuni modelli più vecchi del brand dovrete cliccare sull'icona dell'ingranaggio nell'app fotocamera per visualizzare l'opzione dedicata. Basta uno swipe laterale per mettere tutto a tacere!

Esiste la soluzione anche per i Samsung più datati. / © AndroidPIT

LG

Come su Android stock, anche sui dispositivi LG l'app della fotocamera non integra una opzione dedicata alla disattivazione del suono allo scatto. Dovrete ancora una volta regolare le impostazioni del volume del dispositivo stesso impostandolo su silenzioso, non disturbare o vibrazione.

Disattivare il suono del vostro smartphone LG ed andrete sul sicuro. / © AndroidPIT

OnePlus

Se avete tra le mani uno smartphone OnePlus dovrete scorrere rapidamente dal lato sinistro dello schermo e cliccare a destra (in alto o in basso) sull'icona dell'ingranaggio. Vedrete sullo schermo l'opzione dedicata al suono: impostatela su off.

Ecco come procedere su OnePlus 5T. / © AndroidPIT

Huawei

Sui nuovi dispositivi Huawei, come il P30 Pro, occorre aprire l'app fotocamera ed accedere al menu delle impostazioni . Qui potrete disattivare il suono dell'otturatore della fotocamera cliccando su Disattiva suono.

Huawei permette di farlo dalle impostazioni della fotocamera. / © AndroidPIT

Su alcuni dispositivi Huawei meno recenti occorre però qualche passaggio in più. Dovrete aprire la fotocamera, cliccare sui tre puntini e sull'icona dell'ingranaggio. Da questa schermata potrete procedere con la disattivazione del suono della fotocamera.

Anche sugli smartphone Huawei più vecchiotti esiste una soluzione la problema. / © AndroidPIT

Honor

Su dispositivi Honor più recenti, come Honor View 20, potrete modificare le impostazioni nell'app della fotocamera selezionando l'icona a forma di ingranaggio ed attivando l'opzione dedicata. In alternativa potete sempre usare i tasti del volume principale per silenziare completamente lo smartphone, suono dello scatto incluso.

Su Honor 10 troverete l'opzione dedicata tra le impostazioni della fotocamera. / © AndroidPIT

Sony

I dispositivi Sony più recenti utilizzano i controlli del volume principale per disattivare il suono dell'otturatore della fotocamera. È sufficiente impostare il dispositivo su silenzioso, vibrazione o non disturbare.

Silenziare il Sony Xperia XZ3 richiede pochi tap. / © AndroidPIT

Su alcuni vecchi dispositivi Sony Xperia dovrete accedere all'app della fotocamera, aprire il menu delle impostazioni e spostare il cursore della sezione Suono su off. Fatto!

Come disattivare il suono della fotocamera sui vecchi Sony / © AndroidPIT

HTC

Su HTC 10, 11 e 12 Plus la procedura per disattivare il suono dell'otturatore è la stessa dei dispositivi Android di serie. Vi basta modificare le impostazioni del volume principale ed il suono dell'otturatore verrà silenziato di conseguenza.

Silenziate la fotocamera di HTC U11 con il tasto del volume o le impostazioni dedicate al suono. / © AndroidPIT

Su alcuni vecchi modelli HTC dovrete aprire l'app della fotocamera, cliccare sui tre puntini e selezionare l'icona dell'ingranaggio per accedere alle impostazioni generali e deselezionare la voce dedicata al suono dello scatto.

Ecco la procedura da seguire sui modelli HTC un po' più datati. / © AndroidPIT

Motorola

Sugli smartphone Motorola è sufficiente utilizzare i controlli del volume principale per silenziare il suono dell'otturatore della fotocamera. Impostate il telefono su silenzioso, non disturbare o vibrazione ed il gioco è fatto!

Sul Moto G6+ bastano pochi passaggi. / © AndroidPIT

Alcuni modelli del brand offrono un piccolo quadrante scorrevole sul lato sinistro dello schermo. L'icona dell'altoparlante rappresenta il suono dell'otturatore della fotocamera: cliccateci sopra per disattivarlo.

Basta un tap! / © AndroidPIT

Xiaomi

Anche sugli smartphone Xiaomi si tratta di un'operazione semplice, vi basterà silenziare il dispositivo tramite i tasti laterali del volume o accedendo al menu delle impostazioni dedicate al suono.

Siete riusciti a silenziare la fotocamera del vostro Android o avete ancora problemi?