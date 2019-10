Xiaomi Mi Band 4 recensione: personalizzazione a tutto tondo

Lo schermo è reattivo, i colori sono ben rappresentati e la luminosità può essere regolata dalle impostazioni (offre una luminosità massima fino a 400 nit). Sotto la luce del sole non avrete problemi a leggere il display, perfetto per chi fa sport all'aria aperta. La navigazione nel sistema avviene attraverso il piccolo tasto capacitivo circolare nella parte inferiore del display.

Il cinturino è regolabile e dovrete assicurarvi di premere con forza sul bottone per evitare che si slacci. Mi è successo durante la notte i primi giorni di utilizzo ma poi ci ho preso la mano. Preferisco un cinturino come quello di Honor Band 5 perché lo trovo più saldo e più facilmente adattabile a polsi di misure diverse, anche se quello del Mi Band 4 è senza dubbio più stretto e discreto.

Dal lato del design Xiaomi non ha introdotto grosse novità rispetto al modello precedente. Il Mi Band 4 rimane il semplice braccialetto che, dal Mi Band 2, è costituito da un cinturino nero in gomma da 18mm e dal corpo del tracker, ovvero la parte pensante e quella con la quale si interagisce. Il corpo del tracker misura quanto quello montato su Mi Band 3, il che significa che i cinturini delle due generazioni sono intercambiabili.

Funzionalità a portata di polso e di app

Potrete navigare nel sistema a sei livelli, raggiungibili con uno swipe verticale e selezionando le voci che vi interessano. Tramite uno swipe verso destra si torna alla schermata precedente. Posando il dito una volta sul tasto touch attiverete il display che mostrerà l'ora e gli elementi offerti dal quadrante da voi installato.

Potete impostare l'attivazione del display anche con un semplice movimento del polso e, ancora più interessante, tenere questa funzionalità attiva solo per un determinato periodo di tempo (è utile disattivarla la notte per evitare di fare illuminare lo schermo al buio e disturbare il sonno). È inoltre importante sapere che le funzionalità touch del tasto e del display stesso non sono disponibili sott'acqua.

Diverse funzionalità a portata di swipe. / © AndroidPIT

Potrete quindi navigare tra Stato, una panoramica di passi, distanza e calorie consumate, Frequenza cardiaca, Allenamento, Meteo, Notifiche e Altro. Quest'ultima voce include la modalità non disturbare per la notte, la sveglia, la funzionalità dedicata alla riproduzione di brani musicali, cronometro, timer, modalità silenzioso, la funzione per ritrovare il proprio smartphone, i quadranti personalizzabili e un altro sotto menu per ripristinare lo smartband, regolare la luminosità dello schermo e attivare il blocco dello schermo. Mi Band 4 vi notificherà anche se state troppo seduti alla scrivania, se lo volete ovviamente. Tutto è gestibile dall'app!

Il monitoraggio della frequenza cardiaca è rapido e può essere impostato in modo automatico dall'app

La voce che più interessa a tanti è senza dubbio quella dedicata all'attività fisica che comprende di default 6 attività selezionabili dall'indossabile: piscina, corsa all'aperto, ciclismo, tapis roulant, camminata, esercizio. Per mettere in pausa il monitoraggio di una qualsivoglia delle attività occorre tenere premuto sul display per qualche secondo.

L'app fornisce una panoramica dei dati legati raccolti ma mancano dei piani di allenamento. / © AndroidPIT

Nell'app Mi Fit, ben localizzata in italiano, troverete però altre attività selezionabili come il ping-pong, addominali, salto della corsa etc. Sempre dall'app è possibile impostare degli obiettivi legati all'attività o al peso ma mancano dei piani di allenamento come quelli offerti nell'app Huawei Health dall'Honor Band. Peccato! Mi Band 4 permette inoltre la sincronizzazione a Google Fit tramite l'app Mi Fit. Ricordatevi che manca il GPS integrato, un classico in questa fascia di prezzo, e che quindi anche il monitoraggio durante la corsa è approssimativo.

Il controllo dei brani musicali dal polso è utile quando si fa sport o mentre ci si sposta in città

Il monitoraggio della frequenza cardiaca è rapido e può essere impostato in modo automatico dall'app . Quanto è affidabile? Come tutti i dati riportati da questo tipo di smartband, come il conteggio dei passi ad esempio, vanno presi come valori indicativi perché non sono in grado di sostituire un vero cardiofrequenzimetro. E non è questo che ci si deve aspettare.

Da Mi Band 4 potrete monitorare in modo automatico la frequenza cardiaca / © AndroidPIT

L'altra funzione interessante è il monitoraggio del sonno e il controllo dei brani musicali dal polso. Per quanto riguarda il primo, proprio come su Honor Band 5, non sempre rileva con precisione i momenti in cui ci sveglia durante la notte a meno che ci si alzi dal letto.

Per la funzione dedicata alla musica, potrete alzare o abbassare il volume, passare alla traccia successiva, bloccare la riproduzione del brano senza dover prendere in mano lo smartphone. Davvero comoda mentre si fa sport o mentre ci si sposta in città.

Dal touchscreen potrete mettere in pausa il brano, regolare il volume e cambiare traccia. / © AndroidPIT

Due parole sulle notifiche: potete decidere le app dalle quali desiderate riceverle e la vibrazione non ve le farà perdere di vista. Non è possibile rispondere ai messaggi, potrete solo leggerli ed eliminare le notifiche in blocco, non singolarmente. Un po' noioso. Il font è piuttosto piccolo,