Eliminate definitivamente la barra di ricerca Google dalla vostra home

Le mode, i costumi e il modo di comunicare dell’uomo cambiano continuamente con il passare del tempo, ma una cosa rimane ferma al suo posto: la barra di ricerca Google! Liberarsi una volta per tutte di questo widget e fare spazio a nuove app sulla home page, per alcuni dispositivi Android, non è sempre semplice. A tutti coloro che non gradiscono l’onnipresenza di tale barra di ricerca bianca, spiegherò come rimuoverla una volta per tutte e guadagnare spazio di utilizzo prezioso!

Come rimuovere la barra di ricerca Google

Il servizio offerto dalla grande G è sicuramente molto utile e permette di accedere a tante informazioni in pochi secondi. Ma non tutti gradiscono la sua presenza nella home. Come rimuoverla?

Widget Ricerca Google

Solitamente la barra di ricerca Google viene inserita negli smartphone come un widget ovvero un semplice collegamento che potete spostare o eliminare. Per rimuovere il widget della ricerca Google vi basterà:

Tenete premuto sulla barra di ricerca Google.

Trascinatela sul cestino/simbolo di rimozione che solitamente trovate nella parte alta del display.

Se non usate la barra di ricerca Google sul vostro terminale buttatela direttamente nel cestino.

Per ripristinare la barra di ricerca:

Tenete premuto un punto vuoto della schermata home.

Nel menu che appare toccate la voce Widgets.

Cercate l'applicazione Google.

Trascinate la barra che avete scelto nel punto desiderato e rilasciatela.

Una volta rimossa la troverete nella lista dei vostri Widgets.

Ricerca Google integrata nel launcher di sistema

Alcuni smartphone dispongono della barra di ricerca Google integrata nel launcher di sistema non come widget ma fissa (come ad esempio alcuni vecchi Sony). In questi casi dovrete provare a cercare nelle impostazioni della home stessa che potete visualizzare tenendo premuto un punto vuoto o, in alcuni casi, nelle impostazioni dello smartphone.

Nel caso dei vecchi Sony la barra viene nascosta tenendo premuto su di essa e poi selezionando la voce Nascondi.

Metodo comodo e veloce quello scelto da Sony.

Sembra ovvio, ma se rivolete indietro la barra di ricerca persistente ripetete gli stessi passi eseguiti per disattivarla ma alla rovescia. Nel caso non sia possibile disattivare la ricerca con questo metodo sul vostro smartphone controllate i prossimi due consigli!

Vedete? Niente Google Search.

Installate un Launcher alternativo

Installare un launcher alternativo è la strategia più semplice ed immediata per eliminare la barra di ricerca Google dalla home del vostro Android. Tale servizio permette di allargare il vostro raggio di azione e di personalizzare ancora di più tutti i dettagli dello smartphone, trasformando da cima a fondo l'interfaccia utente.

Il Google Play Store offre un’infinità di launcher per tutti i gusti e, se siete indecisi sulla scelta, ecco una selezione dei migliori:

Andate sul Google Play Store e scaricate un laucher come Nova o Apex, ad esempio!

Adesso rimuovere il servizio offerto da Google sarà facile come bere un bicchiere d’acqua. Basterà installare il launcher e come per magia, disporrete di una home completamente libera da widget inutili. In alcuni casi, non viene rimosso in automatico e potrebbe essere ancora visibile sulla home. In tal caso, vi basta selezionare la barra di ricerca ed eliminarla con uno swipe verso l’alto o scegliere l'opzione Rimuovi.

Nova a sinistra, Apex a destra

Ottenete i permessi di root

Questa per molti di voi non sarà una sorpresa: ottenere i permessi di root è la massima rappresentazione della libertà in Android. Una volta ottenuti, diventa molto semplice eliminare la barra delle applicazioni di Google e personalizzare il dispositivo come meglio credete, ad esempio è possibile rimuovere solo la barra tenendo attivo il servizio di Google Now, oppure eliminare tutti i servizi che desiderate della G più famosa al mondo in modo definitivo, senza alcuna restrizione.

Non si tratta di una procedura semplice!

Come si ottengono? Invalidano la garanzia? Vorrei la guida per il mio dispositivo? Le risposte a queste e ad altre domande le trovate in queste guide complete, precise e di facile utilizzo:

Avete rimosso la barra di Google dalla vostra home? In quale modo? Avete altri consigli utili? Condividete le vostre esperienza lasciando un commento!