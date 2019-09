Backup dei dati su Android: cos'è e come farlo

Quante volte parlando di personalizzazione, reset ai dati di fabbrica e root vi abbiamo ricordato di fare il backup dei vostri preziosi dati su Android? In questo articolo approfondiremo meglio il processo di backup, fondamentale per tutti gli utenti Android che desiderano mettere al riparo i propri dati personali (foto, contatti, app e file di ogni genere).

Cos'è un backup?

Quando si parla di fare un backup si intende mettere al sicuro tutti i dati presenti sul proprio dispositivo (email, rubrica, SMS, applicazioni, e chi più ne ha più ne metta) salvandoli. Come? La copia dei propri dati può essere effettuata da qualsiasi utente accedendo alle impostazioni standard del telefono o servendosi di alcune applicazioni create appositamente.

Effettuare un backup dei dati è particolarmente importante quando si vogliono apportare delle modifiche permanenti al proprio dispositivo, quali un reset o l'abilitazione dei permessi di root. Vediamo subito quali sono le principali procedure da seguire per mettere al sicuro i vostri dati su Android.

Nuovo smartphone? Prima fate un backup dei dati del vecchio! / © AndroidPIT

Fare un backup del vostro account Google

Google è sempre disposto a darci una mano quando si tratta di mettere al sicuro app e dati. Per farlo vi basterà utilizzare le opzioni standard offerte dal vostro dispositivo, che permettono di sincronizzare i dati dello smartphone con il proprio account Google.

La procedura è in realtà molto semplice: accedete alle impostazioni del telefono, cliccate su Backup e ripristino. I vostri dati, password WIFI, preferenze ed app incluse, verranno automaticamente salvati online e saranno disponibili su qualsiasi dispositivo con il vostro account Google.

Spuntate la voce dedicata al backup nelle impostazioni del vostro dispositivo. / © AndroidPIT

Fare un backup dei dati con un software gestionale

Ogni produttore di smartphone ha il proprio software gestionale per PC che permette all’utente di aggiornare il firmware, oltre che sincronizzare e salvare sul proprio PC tutti i dati presenti sul dispositivo, file multimediali, documenti e contatti compresi.

Verificate quindi il brand produttore del vostro dispositivo e scaricate il software corrispondente dalla tabella visualizzata sotto. Sul sito di ogni singolo brand troverete un tutorial che vi aiuterà passo dopo passo a mettere in salvo i dati del vostro smartphone direttamente sul PC:

Fare un backup dei dati con un'app

Nel caso in cui abbiate già un po' di dimestichezza con il mondo Android, sarete probabilmente alla ricerca di un'applicazione specifica che vi permetta di salvare e, in seguito, ripristinare i dati e le vostre applicazioni in pochi passaggi. Sul Google Play Store troverete tante app utili alla causa: alcune necessitano dei permessi di root, altre no.

Per evitare di perdervi nei meandri del Play Store, abbiamo selezionato per voi le 3 migliori app Android dedicate al backup dei dati, adatte sia agli utenti meno esperti, che ai SuperUser, coloro che hanno rootato il proprio smartphone per averne il controllo totale:

Affidatevi solo alle migliori app Android dedicate al backup! / © AndroidPIT

Backup di SMS e conversazioni WhatsApp

Per gestire e mettere al sicuro i vostri messaggi potrete utilizzare SMS Backup+, un'applicazione che si occupa di sincronizzare gli SMS automaticamente, direttamente sull'account Gmail selezionato, creando un'apposita cartella nella posta. Con quest'app potrete inoltre impostare il backup automatico di SMS, MMS e registro chiamate o decidere di salvare gli SMS ad intervalli regolari o dopo uno specifico lasso di tempo dalla ricezione.

Perché l'applicazione funzioni correttamente occorre abilitare l'opzione IMAP nella vostra casella di posta elettronica. Per farlo su Gmail accedete alle impostazioni del vostro account e selezionate la voce Inoltro e POP/IMAP>Accesso IMAP. Spuntate ora la voce Attiva IMAP. Adesso non vi resta che avviare l'app sullo smartphone ed introdurre i dati d'accesso. In un attimo l'app inizierà a trasferire tutti i vostri messaggi sulla vostra casella di posta.

Vi basta una semplice app per conservare SMS e messaggi WhatsApp! / © AndroidPIT by Irina Efremova

Sappiamo che, da quando WhatsApp ha fatto la sua comparsa, gli SMS non sono più in voga come un tempo. Solo pochi affezionati preferiscono continuare a comunicare con i tradizionali messaggi. Per voi che non potete stare senza l'app di messaggistica più utilizzata al mondo il backup degli SMS è qualcosa di superato e, per questo, abbiamo preparato una guida che vi illustrerà come effettuare un backup delle vostre conversazioni WhatsApp:

Fare un backup delle foto

Installato sul vostro Android troverete anche Google Foto. L'app permette di salvare in cloud i vostri scatti gratuitamente e di poterli così consultare in un attimo senza dovervi preoccupare di doverli trasferire. Le foto vengono salvate con una risoluzione massima di 16MP.

Per accedere alla funzione di backup per la prima volta aprite l'app, cliccate su accedi e selezionate il vostro account. Dalle impostazioni potrete ora gestire le altre voci come preferite e verificare la sincronizzazione dell'account.

Sfruttate il cloud per fare un backup delle vostre foto. / © AndroidPIT

Fare un backup con un semplice cavetto USB

Se le soluzioni precedenti non fanno per voi, perché siete alle prime armi con Android e non avete intenzione di chiedere i permessi di root o scaricare nuove e sconosciute app sul vostro dispositivo, potete sempre optare per il classico cavetto USB.

Collegate il cavo al vostro dispositivo ed una volta che il PC lo avrà riconosciuto, accedete alle cartelle di file, foto, video e musica presenti nel vostro cellulare. Utilizzate poi le funzioni di copia/incolla o il semplice drag&drop per spostare tutti i vostri dati direttamente sul PC. In questo modo, in pochi minuti, avrete messo in salvo i vostri dati che potrete in un attimo ripristinare su un nuovo dispositivo. Mi raccomando, non dimenticatevi di attivare sul vostro dispositivo l'opzione Debug USB per poter procedere con il trasferimento dei dati.

Come siete soliti fare il backup dei vostri dati su Android? Condividete con noi le vostre esperienze nei commenti!