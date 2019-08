È ora di dare un nuovo look al vostro smartphone

Così come in molte relazioni di coppia, i primi giorni passati assieme ai nostri dispositivi sono i migliori di sempre. Col tempo impariamo a conoscere ogni aspetto del nostro compagno di vita e ci “abituiamo”, perdendo l’appeal iniziale. Oggi vi insegneremo a riaccendere quella fiamma ormai spenta da tempo, personalizzando, ottimizzando e rendendo unico nell’aspetto e nelle funzioni il vostro dispositivo Android!

Di seguito troverete alcuni utili link a guide, trucchi, e tutto ciò che Android ha di meglio da offrire nel campo della personalizzazione. Alcune procedure potrebbero richiedere i permessi di root o qualche operazione più complessa dedicata ai più esperti, ma non preoccupatevi, seguite i nostri consigli e vi ri-innamorerete in un baleno del vostro dispositivo!

Look: anche l'occhio vuole la sua parte

Installate un launcher

Ciò che più di ogni altra cosa permette di rendere originale il look del vostro dispositivo è personalizzarne ogni aspetto, dallo sfondo, ai widget, arrivando perfino alle icone delle app. Il miglior modo per iniziare è quello di installare un launcher, ovvero la schermata iniziale che gestisce le app. Con un nuovo launcher vi ritroverete davanti una nuova schermata home, widget e app drawer ai quali si aggiungeranno una serie di opzioni che vi semplificheranno la vita.

Tra i più interessanti ed amati dagli utenti ci sono Nova Launcher e Smart Launcher Pro 3, ma sul Play Store troverete anche altre curiose alternative:

Cosa ne pensate del launcher Pixel?! / © AndroidPIT

Modificate le icone

Vi siete stancati delle icone che vi ritrovare davanti ogni giorno quando prendete in mano il vostro Android? Cosa aspettate a cambiarle? Per farlo vi basta affidarvi ad un launcher e installare un icon pack che potrete scaricare direttamente dal Play Store.

Icone tonde o più squadrate? C'è l'imbarazzo della scelta! / © AndroidPIT

Notifiche a colori

Cosa ne dite poi di cambiare il colore del LED per le notifiche? Oltre a differenziare il vostro dispositivo da quello dei vostri amici, potrete riconoscere ad uno sguardo il tipo di notifiche che avete appena ricevuto senza neppure sbloccare lo schermo. Per farlo basta una semplice app!

Impostate un nuovo blocco schermo

Un altro modo per personalizzare il vostro dispositivo è quello di installare un nuovo blocco schermo. Anche in questo caso il Play Store ci viene in soccorso e propone diverse valide alternative che si prestano a diversi palati ed esigenze. Non dimenticate inoltre che il blocco schermo vi tornerà utile per disincentivare i malintenzionati:

Non sottovalutate la scelta del blocco schermo. © AndroidPIT

Altre soluzioni di personalizzazione

Accessori e gadget

Così come orecchini, orologi e vestiti possono dare quel tocco sexy o di eleganza in più, anche i nostri dispositivi hanno a disposizione una serie di accessori con i quali attirare l'attenzione. Anziché puntare solamente sul lato estetico, vi mostreremo alcuni accessori capaci di ottimizzare l'esperienza con il dispositivo stesso, che vi permetteranno inoltre di mantenervi in forma e di monitorare la vostra attività sportiva.

Non perdetevi inoltre alcuni divertenti gadget compatibili con Android che potrebbero rivelarsi il regalo perfetto per voi o per i vostri amici.

Ci sono diversi gadget ed accessori che vi aiuteranno a personalizzare il vostro dispositivo. / © AndroidPIT

Funzioni: basta rinunce

Personalizzazione non vuol dire solo intervenire sulla grafica, ma anche avere a disposizione nuove utili funzioni, oltre a migliorare quelle già presenti. Una volta cambiato il look del vostro dispositivo, non vi resta che rendere ancor più gradevole l’esperienza d’uso quotidiana e ritrovare così quella sensazione di novità svanita qualche mese dopo l’acquisto del vostro smartphone.

Alcune nuove feature vengono offerte dall'ultima versione del software, Android Pie, altre arrivano da Google, altre ancora dai brand costruttori che le implementano su alcuni dispositivi specifici ma che, grazie ad alcuni trucchi, possono essere sfruttate su qualsiasi device. Da oggi niente più rinunce, valutate quali sono le funzioni di cui avete bisogno e sfruttatele fin da ora!

Usare due account WhatsApp sullo stesso dispostivo è possibile con app gemella. / © AndroidPIT

Anche le prestazioni contano

Avete ora in mano un smartphone dal look rinnovato, più attraente che mai e capace di offrirvi delle nuove ed utili funzioni. Ma non è ancora abbastanza, per mantenere viva la passione bisogna lavorare anche sulle prestazioni ottimizzandole al massimo.

Con alcuni semplici trucchi riuscirete a rendere il vostro dispositivo veloce e scattante, a navigare sul web senza problemi installando il browser adatto, oltre ad arrivare a fine giornata con la batteria ancora carica per whatsappare e stalkerare i vostri contatti su Facebook senza problemi mentre tornate a casa.

Mettete il turbo al vostro Android per non far spegnere la passione. / © AndroidPIT

Scattata la scintilla? Siete riusciti a innamorarvi per la seconda volta del vostro nuovo dispositivo Android? Lasciate un commento per farci sapere in che modo avete personalizzato il vostro dispositivo!