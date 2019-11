Come ricevere un rimborso sul Play Store

Avete acquistato sul Play Store l'app sbagliata? Il gioco che avete comprato non è così interessante come pensavate che fosse? Sul Play Store è possibile richiedere e ricevere il rimborso degli acquisti effettuati ma dovrete essere rapidi. Ecco come procedere!

Norme sui rimborsi del Google Play Store

Quando si acquista un bene o un servizio difettoso o non corrispondente alla descrizione del prodotto stesso, si ha diritto ad una riparazione/sostituzione dell'articolo o ad un rimborso. È un diritto dei consumatori valido anche per gli acquisti online.

Sul Play Store le norme relative ai rimborsi variano a seconda del'articolo acquistato:

Se si acquistano contenuti digitali (app, elementi in-app, giochi, musica, film) si accetta la disponibilità immediata di tali contenuti e si rinuncia al diritto di recesso legale ed automatico e si applicano le regole di rimborso standard: il rimborso viene fornito solo nel caso in cui il contenuto digitale sia difettoso, non disponibile o non funzioni come descritto.

Se si acquistano dei servizi digitali l'utente gode del diritto automatico di recesso dai contratti relativi agli acquisti di servizi digitali per 14 giorni dopo l'acquisto. Trascorso questo termine di tempo, sarà possibile ottenere un rimborso solo se i servizi sono difettosi, non disponibili o non funzionano come dichiarato.

NB: il Play Store generalmente non effettua rimborsi su acquisti indesiderati causati dall'assenza di misure ragionevoli a protezione del proprio account (quando, ad esempio, si forniscono i dettagli del proprio account a terzi o se l'account non è protetto con l'autenticazione).

Il Play Store cerca di tutelare i vostri acquisti. / © AndroidPIT

Come richiedere un rimborso sul Play Store

Richiedere l'assistenza dello sviluppatore dell'app

La maggior parte delle applicazioni disponibili sul Play Store vengono realizzate da sviluppatori di terze parti. In questo caso quindi non è Google ma gli sviluppatori stessi a dovere offrire assistenza ai propri utenti. Nel caso in cui non avete ricevuto l'app acquistata o gli acquisti in-app relativi o nel caso in cui questi non funzionino come descritto, dovrete:

Aprire l'app del Play Store Selezionare l'app incriminata Accedere ai dettagli dell'app e cliccare su Leggi tutto Scorrete verso il basso per trovare le informazioni di contatto Quando contattate lo sviluppatore inserire il nome dell'app, il problema riscontrato e la vostra richiesta.

Richiedere un rimborso direttamente sul Google Play Store

Aprite il link https://play.google.com/store/account da un browser web (da PC) o aprite dal browser sul vostro dispositivo play.google.com Accedete a Cronologia e ordini Individuate l'ordine per il quale desiderate inviare una richiesta di rimborso Cliccate su Altro a destra dell'ordine Selezionate Richiedi il rimborso o Segnala un problema Compilate il modulo e specificate il valore del rimborso Se la procedura è andata a buon fine, riceverete la conferma Ti ringraziamo per aver segnalato il problema.

Riceverete una email entro 48 euro dall'invio della vostra richiesta.

Richiedere un rimborso con Google Assistant

Impostate la lingua inglese (questa funzionalità non è per ora supportata con la lingua italiana) Chiedete ad Assistant "Cancel my Google Play apps order", "I want a Google Play refund", "I need a refund from Google Play", "How do I get a refund from Google Play" o "I paid for an app, but I want a refund".

Anche sul Play Store, in alcuni casi, avete diritto al rimborso! / © Shutterstock

Le tempistiche di rimborso sul Play Store

Le tempistiche di rimborso sul Google Play Store sono legate al metodo di pagamento utilizzato per l'acquisto. Il rimborso viene infatti accreditato sul metodo di pagamento originario.

Carta di credito o di debito: 3-5 giorni lavorativi

Fatturazione diretta con l'operatore (pagamento anticipato): 1-30 giorni lavorativi

Fatturazione diretta con l'operatore (pagamento posticipato): 1-2 estratti conto mensili

Saldo Google Play: 1 giorno lavorativo

Saldo Google Pay: 1 giorno lavorativo

Online banking: 1-10 giorni lavorativi

PayPal: 3-5 giorni lavorativi.

Avete avuto problemi con le app acquistate sul Play Store?