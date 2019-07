Come richiedere a FaceApp di rimuovere i vostri dati dai suoi server

A seguito dello scandalo riguardante la vaga spiegazione su come vengono trattati i dati degli utenti da parte di FaceApp, tantissime persone vorrebbero richiederne la cancellazione. Vi spieghiamo come fare in pochi passaggi.

Ormai non si parla d'altro che di FaceApp: tutti vogliono provare la sua tecnologia AI per scoprire come appariranno quando saranno vecchi. Tuttavia, tutto questo divertimento ha successivamente sollevato non pochi problemi di privacy. Secondo quanto è possibile leggere sul sito dell'app, la società possibile utilizzare le foto e i dati degli utenti per scopi commerciali.

Tuttavia, in un recente chiarimento, il fondatore di FaceApp, Yaroslav Goncharov, ha affermato che la società non condivide alcun dato con terzi e ha aggiunto che gli utenti possono sempre richiederne la cancellazione dai server in qualunque momento.

Quante volte vi siete "trasformati" su FaceApp? / © FaceApp

Come richiedere la cancellazione dei dati su FaceApp

Richiedere la cancellazione dei vostri dati è semplicissimo:

Aprite l'app sul vostro smartphone; Recatevi in Impostazioni > Supporto > Segnala un bug: Selezionate la voce "Privacy" come oggetto e richiedete la rimozione dei vostri dati nella descrizione.

La rimozione non sarà effettiva immediatamente, ma potrebbe richiedere del tempo, soprattutto perché il team di supporto di FaceApp è attualmente sovraccarico di richieste.

Oltre a raccomandarvi di fare richiesta di rimozione dei dati, sarebbe lecito informarsi prima di seguire le tendenze.

Quanti di voi hanno già chiesto la cancellazione dei dati?