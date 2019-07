Come usare al meglio l'app ECG su Apple Watch

Quest'anno, Apple ha rilasciato la sua app ECG per Apple Watch Series 4 tramite un aggiornamento software, grazie alla quale è possibile monitorare gli schemi elettrici del battito cardiaco e analizzarli per prevenire potenziali problemi al cuore. Non sapete come si usa? Date un'occhiata alla nostra guida!

Cosa occorre per utilizzare l'ECG su Apple Watch

Per poter utilizzare l'app ECG di Apple Watch vi occorrono solo due cose fondamentali:

un iPhone aggiornato all'ultima versione di iOS;

un Apple Watch Series 4 aggiornato all'ultima versione di WatchOS.

Requisiti fondamentali: un iPhone e un Apple Watch Series 4. / © Montage: AndroidPIT

ECG o EKG: qual è la differenza?

Nessuna differenza. Le due abbreviazioni significano la stessa identica cosa e si riferiscono allo stesso tipo di test, secondo l'American Heart Association. EKG è l'abbreviazione più comune (in modo da non essere confusa con un EEG, la scansione cerebrale), ma Apple utilizza la sigla ECG per fare riferimento ad una funzione specifica di Apple Watch.

ECG: è uno strumento medico efficace?

Sarà anche vero che l'ECH di Apple Watch ha già salvato delle vite, ma tenete presente che questo test non sostituisce alcun tipo di diagnosi di infarto, ictus o altre condizioni di salute. Se pensate di soffrire di un grave problema di salute, chiamate immediatamente i mezzi di soccorso o fatevi visitare dal vostro medico di fiducia il prima possibile.

In sintesi: non fate pieno affidamento sulla funzionalità ECG del vostro Apple Watch perché non sostituirà mai un medico specializzato.

Ricordate di rimanere fermi durante la misurazione. / © AndroidPIT by Irina Efremova

Come impostare e utilizzare l'app ECG su Apple Watch

Prima di poter eseguire la vostra prima lettura, aprite l'app Salute sul vostro iPhone. La prima volta che avvierete l'app vi verrà chiesto se desiderate impostare la funzione ECG, in cui dovrete inserire la vostra data di nascita e leggere una guida su ciò che la funzione può e non può fare.

Completata la configurazione, cercate l'icona dell'app ECG sul vostro Apple Watch Series 4 (un cerchio bianco con una linea rossa simile) e toccatela per aprirla. Per ottenere risultati più accurati, vi consigliamo di tenere il braccio appoggiato su una scrivania, appoggiare il dito indice dell'altra mano sulla corona e rimanere il più fermi possibile, poiché qualsiasi movimento potrebbe influire sul test.

Bastano 30 secondi per condurre il test ECG. / © Apple (screenshot)

Una volta completato il test di 30 secondi, riceverete uno dei tre risultati: ritmo sinusale, fibrillazione atriale (AFib) o non completato. Un ritmo sinusale significa che il cuore batte in modo uniforme. AFib significa che il cuore batte in modo irregolare. Inconcludente significa che l'app ha riscontrato delle difficoltà nell'ottenere ottenere una lettura a causa di un vostro movimento o altri fattori.

Come tenere traccia di tutte le misurazioni

Dopo ogni test ECG, l'app Salute vi informerà dei risultati sul vostro iPhone. Aprendo la notifica potrete visualizzare un grafico riassuntivo del vostro ritmo cardiaco e ottenere qualche consiglio pertinente. Tale misurazione è anche facile da mostrare al vostro medico, poiché è anche possibile esportarla in PDF.

Avete mai utilizzato l'app ECG di Apple Watch Series 4?