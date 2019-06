Come utilizzare più di 5 account Instagram su Android

Siete dei social media manager o gestite numerosi account Instagram per qualsivoglia motivo? Sicuramente sarete incappati nel fastidioso limite imposto dal social che non vi permette di associare più di cinque account per dispositivo. È possibile girare intorno a tale limite? Sì e la soluzione è piuttosto semplice!

Se siete atterrati su questo articolo, sicuramente provate particolare frustrazione per via del fatto che l’app Instagram non permette di associare più di cinque account, motivo che costringe diversi utenti ad utilizzare più dispositivi o, nel peggiore dei casi, rimuovere un account per sostituirlo con un altro e così via.

La buona notizia è che potete smettere di preoccuparvi perché a tutto questo c’è una soluzione ed è semplicissima! Pronti? Cominciamo!

Non è più necessario ricorrere a più dispositivi per amministrare più di 5 account Instagram. / © AndroidPIT

Come evitare il limite dei 5 account sull'app Instagram

Probabilmente avrete sentito parlare della possibilità di clonare le app Android. Chi possiede un dispositivo Xiaomi, Samsung o Huawei avrà sicuramente visto almeno una volta la famosa notifica che invita ad utilizzare la funzione “App Gemella” che permette, appunto, di ottenere una copia delle varie app social o di messaggistica.

Tuttavia, sebbene questa funzione nativa permetta di clonare Facebook, WhatsApp, Facebook Messenger e così via, non offre la stessa possibilità per l’app di Instagram. Ed è qui che entrano in gioco le app di terze parti…

Per la nostra prova abbiamo utilizzato App Cloner, un’app gratuita reperibile dal sito ufficiale dello sviluppatore e che si è dimostrata perfetta allo scopo. Dopo averla installata, una volta aperta vi mostrerà la lista delle app che avete installato sul vostro smartphone. Vi basterà selezionarne una (in questo caso Instagram) per entrare nella sezione successiva che vi permetterà di clonarla.

Bastano pochi minuti per clonare l'app di Instagram. / © AndroidPIT

Ma l’app non si limita solo a questo, in quanto offre alcune opzioni di personalizzazione, alcune gratuite, altre riservate alla versione Premium dell’app. Tra le funzioni gratuite è possibile:

clonare la maggior parte delle app, tra cui Instagram

modificare il nome dell’app clonata

modificare il colore dell’icona dell’app clonata

ruotare l’icona dell’app clonata

aggiungere un badge all’icona dell’app clonata

Dopo aver eseguito tutte le personalizzazioni del caso, basterà premere sul pulsante dedicato e… in pochi secondi troverete la vostra app clonata all’interno del vostro app drawer.

L’app offrirà le stesse identiche funzioni dell’app Instagram originale, dunque potrete utilizzarla per accedere ad ulteriori cinque account. Amministrate più di 10 account? Ripetete la procedura e clonate ancora una volta l’app!