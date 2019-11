Come scaricare le foto da Google Foto in pochi e semplici passi

Google Foto è un eccellente servizio offerto da Google che permette di salvare e archiviare tutti i ricordi nel cloud. Permette agli utenti Android di immagazzinare un infinito numero di foto (ridimensionate ad una dimensione massima di 16 megapixel) e video (fino a 1080p). Purtroppo per scaricare tutti i file in un’unica volta dovrete utilizzare un altro programma. Vediamo insieme come fare.

Come scaricare una foto da Google Foto

Se volete salvare alcune foto sul vostro dispositivo vi basta affidarvi alle impostazioni dell'app di Google.

Aprite l'app Google Foto sul vostro dispositivo Selezionate la foto o il video che desiderate salvare Selezionate i tre puntini in alto a destra Cliccate su Salva sul dispositivo

Se non riuscite a trovare questa opzione nel menu a tendina significa che il file è in realtà già disponibile sul vostro dispositivo.

Come scaricare tutte le foto da Google Foto con Google Takeout

Al momento se avete bisogno di scaricare le vostre foto salvate su Google Foto dovete selezionarle una ad una. Se le foto sono in ordine potrete selezionarne dei piccoli gruppi cliccando sulle relative date il che velocizza parzialmente l’operazione ma, siamo sinceri, siamo comunque lontani da un metodo pratico e veloce. Non preoccupatevi però, la società di Mountain View offre un tool gratuito che vi permette di scaricare tutti i contenuti del vostro account. Questo miracoloso software si chiama Google Takeout.

Google Takeout, come già detto, è un programma che permette di scaricare interi archivi di contenuti dal vostro account. L’applicativo online è in grado di creare dei pacchetti con all’interno salvati tutti i vostri dati presi da Google Foto, Contatti, Maps, YouTube…

Per scaricare le vostre foto da Google Foto dovrete seguire i seguenti passaggi:

Assicuratevi di aver effetuato il login al vostro account

Accedete a Google Takeout seguendo questo link. All’apertura vedrete tutti i servizi offerti da Google con tutti i servizi selezionati di default

Google Takeout è compatibile con molti servizi. / © AndroidPIT

Cliccate su Deseleziona tutto per scegliere personalmente quali dati scaricare

Selezionate Google Foto

Cliccate Avanti in fondo alla pagina

Assicuratevi di avere selezionato Google Foto. / © AndroidPIT

Scegliete il tipo di archivio che preferite. Sono disponibili tre opzioni: .zip, .tgz, .tbz. Tenete presente che per gli utenti Windows è più facile utilizzare il formato .zip in quanto supportato di default dal sistema operativo.

Scegliete il formato che più vi risulta pratico. / © AndroidPIT

Selezionate il metodo di recapito del pacchetto che preferite (via email, Drive, Dropbox o OneDrive)

Cliccate su Create Archivio

Il servizio preparerà il vostro archivio. In base al numero di foto che avete salvato il processo potrebbe impiegare alcuni minuti. Potrete dunque godervi un buon caffè oppure guardarvi un episodio della vostra serie preferita. Quando tutto sarà pronto riceverete una email di conferma.

Quali sono i vantaggi di utilizzare Google Foto?

Come spiegato nell’introduzione, Google Foto è uno dei migliori servizi di backup delle foto e la sua praticità sta nel fatto che è già preinstallato di default su tutti gli smartphone Android.

È possibile impostare il backup automatico di tutte le foto fatte con il vostro dispositivo e l’applicazione è molto piacevole da usare grazie alla sua interfaccia semplice, pulita ed in Material Design. Il servizio ha anche un’ottima interfaccia web e applicazioni per altri sistemi operativi come iOS.

Google Foto è uno dei migliori servizi per Android per il backup delle immagini. / © AndroidPIT

Google Foto offre anche alcune funzioni davvero utili. Ad esempio scattando più foto in un breve lasso di tempo l’applicazione è in grado di selezionare la foto migliore, creare collage o video con tutte le foto o addirittura unire varie immagini per eliminare alcune imperfezioni come persone in movimento o altri ostacoli presenti tra voi e il soggetto fotografato. Tutto questo automaticamente.

Voi utilizzate Google Foto?