Come usare WhatsApp contemporaneamente su due dispositivi diversi

Se qualcuno di voi ha provato in precedenza ad usare WhatsApp su due dispositivi inserendo lo stesso numero si sarà sicuramente imbattuto in una spiacevole sorpresa: è impossibile usare contemporaneamente due account legati ad un unico numero di telefono. Attivando un account WhatsApp, l’altro si scollegherà in automatico e viceversa. Ma saprete meglio di me che se in Android c’è un problema, si trova sicuramente un modo per risolverlo o, come in questo caso, per aggirarlo!