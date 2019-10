Realme X2 Pro: non perdetevi l'evento del 15 ottobre

Realme è ambiziosa e lo sta dimostrando mese dopo mese. Il produttore, un tempo marchiato OPPO, è ormai indipendente e vuole rafforzare la sua influenza sul mercato europeo. Per questo motivo si prepara a lanciare il Realme X2 Pro, uno smartphone di fascia alta.

Realme X2 Pro (questo è il suo nome) sarà presentato a Madrid martedì 15 ottobre. L'evento di presentazione è stato reso noto dal brand stesso che ha distribuito gli inviti alla stampa ed ha pubblicato la notizia su Twitter. L'evento avrà inizio alle 10:00 e riguarderà anche altri due dispositivi: Realme X2 e il Realme 5 Pro, che abbiamo già testato e al quale dovreste dare un'occhiata!

