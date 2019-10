Come configurare il controllo genitori sugli smartphone Android

I bambini sono sempre più abituati alla tecnologia, ci crescono insieme e la utilizzano per divertirsi e per imparare qualcosa di nuovo. Molti genitori si preoccupano per l'accesso che i propri figli hanno a smartphone e tablet e, oltre a preferire applicazioni consigliate per i più piccini, ci sono diversi modi per limitare questo accesso come il controllo genitori. Ecco come impostarlo su Android.

Aggiungere un utente con accesso limitato

Se avete tra le mani un dispositivo con Lollipop o versioni successive potrete impostare più di un utente sul vostro smartphone. Tuttavia non tutti i produttori includono questa opzione nei propri terminali, soprattutto se si tratta di dispositivi di fascia media/bassa.

Attraverso questa funzione è possibile concedere ai diversi utenti delle diverse autorizzazioni che consentono quindi un diverso tipo di accesso a contenuti ed app installate nel dispositivo. Per verificare la presenza di questa funzione accedete a Impostazioni>>Utenti e account>Utenti.

Su alcuni dispositivi troverete la voce listata tra le impostazioni generali ma qualora aveste problemi a trovarla, vi basta scrivere Utenti nella barra di ricerca delle impostazioni.

Ecco come appare il menu dedicato nelle impostazioni sul Huawei P30 Pro con Androdi 10 e modalità scura. / © AndroidPIT /

Qualora non aveste un dispositivo con questa funzione implementata, potete fare affidamento sulle app dedicate al parental control che vi permetteranno di decidere quali contenuti rendere visibili ai vostri bambini:

Impedire l'acquisto di app dal Play Store

Nonostante le applicazioni per bambini siano tantissime, alcune di queste permettono di fare acquisti in-app. Non c'è bisogno di stare sull'attenti ad ogni mossa dei vostri figli per evitare di spendere inconsapevolmente ogni volta che avranno bisogno di nuovi poteri o oggetti magici per terminare un gioco. Google Play ha una soluzione anche per questo.

Accedete al Google Play Store

Cliccate su Impostazioni>Controllo genitori

Attivate l'opzione ed impostate un PIN: ora potrete decidere quali contenuti bloccare tra App, Film e Musica.

Anche il Play Store offre un sistema di controllo nativo che potete attivare con un tap ed un PIN! / © AndroidPIT

All'interno delle singole sezioni potrete configurare il livello di restrizione che preferite a seconda dell'età e della maturità dei vostri bambini. Selezionate l'opzione che preferite e cliccate su Salva.

Mettete al sicuro i contenuti del vostro Android prima di affidarlo ai vostri figli. / © AndroidPIT

Bloccare il download di app provenienti da altre fonti

La limitazione degli acquisti all'interno delle app vale solo se il dispositivo non autorizza il download di applicazioni da origini sconosciute, in altre parole da fonti diverse dal Google Play Store. Anche in questo caso Google permette di impedirlo con un semplice tap all'interno del menu delle impostazioni: accedete a Sicurezza>Altre impostazioni e disabilitate la voce Origini sconosciute/Installa le app da altre fonti.

Bloccate il download di app da fonti diverse dal Play Store! / © AndroidPIT

Attivate l'autenticazione per gli acquisti

Vi è poi un'altra misura di sicurezza che potete attivare direttamente dal menu delle impostazioni del Google Play Store. Proprio sotto la voce Controllo genitori, troverete la voce Richiedi l'autenticazione per gli acquisti. Per una totale sicurezza selezionate la prima opzione, in questo modo dovrete approvare qualsiasi acquisto sul Play Store che passi per il vostro smartphone.

Basta poco per evitare acquisti indesiderati sul Play Store! / © AndroidPIT

