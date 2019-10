Fotocamera di iPhone 11 alla prova: meglio degli smartphone Android?

Scorciatoie:

Apple iPhone 11: caratteristiche tecniche della fotocamera

Il nuovo iPhone più conveniente di questa generazione 2019 è l'iPhone 11. A differenza delle versioni Pro e Pro Max, non utilizza il teleobiettivo. Lo smartphone offre quindi due fotocamere e un flash. I selfie sono assegnati ad una singola fotocamera integrata nel notch del pannello frontale:

Fotocamera ultra-grandangolare:

Lunghezza focale: 13 mm

Apertura: fissa f/2,4

Tempi di esposizione: massimo 1 secondo, minimo 1/45.000 secondi

Sensibilità: ISO massimo 2016, ISO minimo 21

Dimensione immagine: 4032 x 3024 pixel

Sensore: 12 MP

Sistema di messa a fuoco: a rilevamento di fase

Stabilizzazione: elettronica

Fotocamera grandangolare:

Lunghezza focale: 26 mm

Apertura: fissa f/1,8

Tempi di esposizione: massimo 1 secondo, minimo 1/125.000 secondi

Sensibilità: ISO massimo 3072, ISO minimo 32

Dimensione immagine: 4032 x 3024 pixel

Sensore: 12 MP

Sistema di messa a fuoco: autofocus a rilevamento di fase e autofocus a contrasto

Stabilizzazione: ottica, elettronica

Fotocamera frontale:

Lunghezza focale: 23 mm

Apertura: fissa f/2.2.2

Tempi di esposizione: massimo 1 secondo, minimo 1/48.000 secondi

Sensibilità: ISO massimo 2208, ISO minimo 23

Dimensione immagine: 4032 x 3024 pixel

Sensore: 12 MP

Sistema di messa a fuoco: riconoscimento e tracciamento dei volti

Stabilizzazione: elettronica

Foto in buone condizioni di luce

Quando le condizioni di luce sono buone la qualità delle foto dell'iPhone 11 è eccellente. Per uno smartphone da 800 euro sarebbe stato sorprendente il contrario, ma è bello vedere i progressi di Apple in questo settore. Se gli smartphone di Huawei, Google o Samsung non hanno nulla da invidiare ad Apple, è facile notare subito come l'iPhone 11 superi OnePlus 7 e 7 Pro.

Nello scatto l'iPhone 11 è rapido e a differenza di Samsung Galaxy S10 o Note 10, mostra colori leggermente meno vivaci ma certamente più realistici. Esposizione, contrasti e gestione della luce non deludono mai. L'unico difetto, è la perdita di qualità negli angoli.

I colori dell'iPhone 11 sono più freddi di quelli di Galaxy S10 e Nota 10. / AndroidPIT

Con l'iPhone 11 è anche possibile scattare foto grandangolari a 120 gradi. Una feature utile soprattutto perché la calibrazione del colore è la stessa su entrambi i sensori. Gli scatti sono eccellenti e la nitidezza è una costante. Lo zoom 2X, d'altra parte, non è molto utile per scattare foto di oggetti in lontananza, è più utile per i ritratti. Apple è chiaramente in ritardo rispetto a molti concorrenti Android in questo settore.

Finalmente un grandangolo sull'iPhone. / AndroidPIT

Lo zoom 2x è lungi dall'essere il migliore sul mercato e mostra facilmente il rumore. / AndroidPIT

Nei primi piani anche l'iPhone 11 si comporta bene. La sfocatura che viene fatta otticamente e non via software offre belle immagini. La realtà è perfettamente rispettata e Apple evita di cadere nella trappola di foto irrealistiche.

L'iPhone 11 fa un bokeh naturale nei primi piani. / AndroidPIT

L'iPhone 11 offre diverse modalità per regolare l'intensità dell'effetto bokeh. Funziona con tutto ciò che si desidera fotografare, compresi gli animali domestici. Anche i colori sono ben gestiti ma bisogna riconoscere che alcune volte l'iPhone 11 può avere difficoltà a delineare il soggetto. I capelli o gli occhiali possono essere un problema (per me lo sono stati). Huawei con il P30 Pro se la cava meglio.

I ritratti risultano naturali. / AndroidPIT

Un'altra novità è che l'iPhone 11 permette di catturare ritratti in bianco e nero chiamati High Key Mono. Devo ammettere che mi è piaciuta molto questa funzionalità anche se soffre nell'isolare perfettamente il soggetto (ancora il problema dei capelli).

Foto in condizioni di scarsa luminosità

È spesso in queste condizioni che gli smartphone incontrano difficoltà e l'iPhone 11 non fa eccezione alla regola. Lo smartphone se la cava bene e apprezzo il modo in cui le foto vengono scattate di notte (l'iPhone 11 offre anche una modalità notturna).

Trovo il rendering molto più naturale di alcuni smartphone come il Pixel 3 o il P30 Pro. Nonostante la perdita di dettagli in alcuni particolari, il risultato è più vicino alla realtà a ciò che l'occhio umano percepisce. In uso, la modalità notturna è anche più veloce e la modalità automatica dell'iPhone rileva immediatamente quando le condizioni di luce sono basse attivando automaticamente questa modalità.

L'iPhone 11 gestisce bene le situazioni con scarsa illuminazione. / AndroidPIT

Il risultato finale è realistico. Tuttavia, è presente un po' di rumore. / AndroidPIT

Selfie

È difficile non menzionare i selfie perché sono diventati importanti nella mia vita quotidiana. L'iPhone 11 offre una fotocamera frontale unica che non delude. I selfie sono precisi, puliti e largamente sufficienti per tutti gli usi (social network, messaggistica). I colori sono ancora una volta realistici, i contrasti sono buoni e l'iPhone 11 non forza su un possibile filtro bellezza come molti smartphone cinesi fanno.

Nel complesso l'iPhone 11 fa bene il lavoro, soprattutto quando le condizioni di luce sono buone. Non è il migliore sul campo, tuttavia, e se questo aspetto è importante per voi, altri dispositivi, come lo ZenFone 6, fanno meglio.

Buoni selfie, ma c'è chi fa di meglio! / AndroidPIT

Video

Sarò piuttosto breve sull'argomento in quanto l'iPhone 11 rimane uno dei migliori del settore. Solo i flagship Samsung possono competere sull'argomento, soprattutto in termini di stabilizzazione. D'altra parte l'elaborazione del colore e la gestione della luce è migliore sullo smartphone Apple.

Con l'iPhone 11 potrete girare video a 2160p a 24/30/60 fps e 1080p a 30/60/120/240 fps oltre che registrare in HDR e con suono stereo. Presente anche uno zoom audio che allinea la registrazione audio con ciò che viene registrato, ma questo è relativamente discreto a mio avviso. In ogni caso, è simile a quello che offre anche Samsung.

Youtuber o registi in erba troveranno questo smartphone un ottimo strumento con cui lavorare. Solo un consiglio, optate per il modello con almeno 128GB di memoria, il modello base da 64GB è limitante.

Conclusione

Una cosa è certa: Apple ha riaquistato le sue abilità fotografiche. I risultati ottenuti con l'iPhone 11 sono simili a quelli dell'iPhone 11 Pro e questa è una piacevole sorpresa. Per farvi un'idea delle possibili differenze date un'occhiata al testa della fotocamera dell'iPhone 11 Pro Max:

La qualità delle immagini è eccellente. La modalità automatica è molto buona e l'iPhone 11 è un ottimo cameraphone di cui ci si può facilmente fidare quotidianamente (l'applicazione fotografica è piacevole da usare). Tuttavia, nonostante l'ottima qualità della fotocamera, non è necessariamente la migliore sul mercati. In alcuni aspetti, come lo zoom, può ancora migliorare. Dal lato video però l'iPhone 11 mantiene il suo titolo e l'integrazione di modalità come la slow motion per i selfie contribuirà sicuramente a sedurre un vasto pubblico.