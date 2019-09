Ecco cosa potete comprare al prezzo di un Samsung Galaxy Fold

Il Samsung Galaxy Fold è finalmente sul mercato. Lo abbiamo provato durnate IFA 2019 e ci ha conquistati. C'è però un ostacolo indifferente da superare per poterlo avere, il prezzo superiore ai duemila euro. Ci siamo chiesti allora: cos'altro si potrebbe acquistare per una cifra simile?

Due Samsung Galaxy Note 10

Rimaniamo in casa Samsung: al prezzo di un nuovo Galaxy Fold è possibile acquistare due smartphone Galaxy Note 10. Un regalo perfetto per una coppia, no? In alternativa è possibile estrarre il nastro adesivo e incollarli insieme, creando il proprio Samsung Galaxy Fold versione Frankenstein. Sarebbe probabilmente meno fragile del modello originale!

Il Samsung Galaxy Note10 costa di listino 979 euro, il che significa che anche se ne compraste due vi avanzerebbero più di 100 euro che potreste utilizzare per festeggiare con qualche cocktail (immagino già la S-Pen che funge da stirrer) o una cenetta speciale.

Due Samsung Galaxy Note 10 al posto di un Galaxy Fold! / © AndroidPIT

Viaggiare per 10.500 chilometri con Miles

Le applicazioni di car sharing sono in forte espansione in Europa, specialmente a Berlino. Mentre la maggior parte dei servizi utlizza un sistema di addebito al minuto, Miles calcola i costi in base alla distanza percorsa. Al momento nella capitale tedesca si paga 19 centesimi per chilometro. Ho fatto due conti per vedere fino a che punto potreste spingervi per il prezzo di un Samsung Galaxy Fold.

Sappiate allora che potreste avventurarvi per 10.500 km ovvero potreste guidare da Berlino a Mosca, andata e ritorno, per quasi tre volte! Ogni viaggio di sola andata vi richiederà ben 20 ore senza soste: prima di mettervi in viaggio quindi, preparate qualche panino e della buona musica!