Dal 2020 WhatsApp non funzionerà più su questi smartphone

Come ogni anno anche nel 2020 WhatsApp smetterà di supportare alcuni dispositivi più datati e quindi non in grado di andare incontro alle nuove funzionalità offerte dall'app di messaggistica. Ecco la lista dei dispositivi che dal 2020 perderanno il supporto del team WhatsApp.

Non ci sono dubbi sul fatto che WhatsApp sia l'app di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo. Il team di WhatsApp integra continuamente nuove funzionalità spesso "rubate" alle app sorelle, Instagram in primis, per ottimizzare l'esperienza utente, sia che la si usi per comunicare con amici e familiari che per lavoro. Per questo motivo è importante sapere che dal 2020 WhatsApp non supporterà più alcuni dispositivi.

La società ha annunciato sul proprio blog che sulle seguenti piattaforme non sarà più possibile creare un nuovo account o verificare un account esistente:

Android 2.3.7 Gingerbread e versioni precedenti (dal 1 febbraio 2020)

iOS 8 e versioni precedenti (dal 1 febbraio, 2020)

Ciò significa che teoricamente sarà ancora possibile continuare ad usare l'app (se si possiede già un account) ma in modo limitato poiché alcune funzionalità potrebbero smettere di funzionare da un momento all'altro. Il discorso cambia invece per il sistema operativo di Windows Phone che, a partire dal 1 gennaio 2020, non riceverà più alcun supporto.

Il motivo per cui WhatsApp ogni anno decide di non supportare alcune piattaforme è il numero limitato di utenti che effettivamente le utilizzano e l'impossibilità dal lato tecnico di potervi implementare nuove funzionalità. Se quindi avete tra le mani un dispositivo con Android 4.0.3 e versioni successive, iOS 9 e versioni successive o KaiOS 2.5.1 e versioni successive potete stare tranquilli! In caso contrario, valutate di acquistare un nuovo smartphone: