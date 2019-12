Come trasferire i dati dal vecchio al nuovo smartphone Android

Opinion by Jessica Murgia I nostri smartphone custodiscono informazioni molto importanti che vanno protette in modo adeguato Cosa ne pensi? 50 50 2010 votanti

Backup e ripristino: il primo passo

Prima di iniziare con il trasferimento dati dovrete essere sicuri che le opzioni di backup e ripristino dati presenti sul vecchio dispositivo siano selezionate. Accedete quindi a Impostazioni>Backup e ripristino e selezionate le voci Backup dati personali e Ripristino automatico.

Attraverso la funzione di backup una copia dei vostri dati (applicazioni, password relative alle reti WIFI ed altre impostazioni dei server di Google) verrà salvata sul vostro account Google. Con il ripristino automatico, invece, le impostazioni ed i dati relativi alle vostre applicazioni rimarranno invariate nel nuovo dispositivo.

Prima di procedere, effettuate un backup! / © AndroidPIT

Ripristinare l'account Google per recuperare dati e app

Per accedere al vostro account Google dal nuovo dispositivo non dovrete far altro che seguire le istruzioni che vi guideranno passo passo una volta acceso. Se avete saltato questo step iniziale non preoccupatevi: accedete a Impostazioni e nella sezione Account selezionate Aggiungi account e, successivamente, Google.

Qui potrete inserire i dati del vostro account che, una volta aperto, vi permetterà di sincronizzare tutti i vostri dati e trasferirli da uno smartphone all'altro. Con questa semplice operazione tutti i dati associati al vostro account Google compariranno magicamente sul nuovo dispositivo. La cosa migliore da fare è aggiungere il vostro account Google durante la procedura guidata che appare in ogni nuovo smartphone Android alla prima accensione. Qui potrete decidere se partire da zero con le applicazioni sul nuovo dispositivo oppure sincronizzare ed installare quelle presenti sul vecchio.

Per il trasferimento delle app potrete poi affidarvi anche al vecchio e buon caro PC o ad un'applicazione dedicata come spiegato nella nostra guida dedicata:

Ripristinate il vecchio account Google! / © AndroidPIT

Trasferire i contatti (anche quelli salvati sul dispositivo)

Se avete fatto il backup dei dati tramite l'account Google, i vostri contatti dovrebbero già comparire sul vostro nuovo smartphone, ad eccezione di tutti quei numeri salvati direttamente nella SIM e nel dispositivo. Esiste però un modo per essere sicuri di non perdere nessun contatto durante il trasferimento:

1. Sul vecchio dispositivo aprite la Rubrica

Cliccate su Altro in alto a destra (o sul tasto dedicato al menu in basso a seconda della versione Android disponibile)

3. Selezionate la voce Impostazioni

4. Cliccate su Importa/Esporta contatti

5. Selezionate ora Esporta su scheda SD per salvare i vostri contatti nella memoria esterna che potrete tranquillamente immettere nel nuovo dispositivo. Nel caso in cui il vostro smartphone non disponga di una scheda SD, vi basterà esportare i contatti in formato VCF e trasferirlo sul nuovo smartphone.







Non perdetevi neppure un contatto per strada! / © AndroidPIT

Sfruttare Google Foto per non perdere nemmeno uno scatto

Il miglior modo per non perdere mai nemmeno una delle foto scattate è quello di utilizzare il backup automatico di Google Foto. L'applicazione del colosso americano delle ricerche vi permette di effettuare una copia su cloud di tutte le immagini che catturate con la fotocamera del vostro smartphone in modo da poi ritrovarle disponibili su ogni vostro dispositivo compreso il PC.

Se non avete mai fatto un backup è consigliabile connettersi ad una rete WIFI in quanto il consumo di dati per il primo upload potrebbe essere veramente eccessivo. Dopo il primo backup, se decidete di mantenere la copia su cloud attiva, il consumo è veramente irrisorio e potrebbe salvarvi (letteralmente) dal perdere immagini preziose in caso di "incidenti" e rotture dello smartphone.

Drag&Drop: trascinate tutta la vostra vita sul nuovo Android

Questa è senza dubbio una delle funzioni più pratiche ed amate dagli utenti Android. Se sul vostro dispositivo Android avete accumulato anni di fotografie, video e file musicali, uno dei metodi più semplici per procedere con il trasferimento è il Drag&Drop. Non vorrete mica trasferire le vostre foto, una ad una, sfruttando la connettività NFC?

Afferrate quindi il cavetto USB, connettetelo al vostro smartphone Android e trasferite sul pc le vostre cartelle semplicemente trascinandole con il mouse. A questo punto seguite la stessa procedura per spostarle sul nuovo dispositivo.

Trascinate foto, video, musica e file di ogni tipo sul vostro nuovo smartphone. / © AndroidPIT

Trasferire le conversazioni WhatsApp

Lo so, una delle vostre preoccupazioni maggiori è legata ai milioni di messaggi WhatsApp che custodite gelosamente. Non preoccupatevi però perché potrete avere a disposizione le vostre conversazioni, sul nuovo dispositivo, semplicemente sfruttando le impostazioni integrate su WhatsApp.

1. Aprite WhatsApp sul vecchio dispositivo.

2. Accedete a Impostazioni>Chat.

3. Selezionate Backup delle chat





Trasferire le proprie conversazioni WhatsApp è davvero una passeggiata. / © AndroidPIT

Le vostre conversazioni verranno salvate direttamente su Google Drive e potrete recuperarle in qualsiasi momento sul nuovo dispositivo. Alternativamente è possibile connettere lo smartphone al pc con un semplice cavo USB e copiare sul desktop la cartella WhatsApp/Database. Installate ora WhatsApp sul nuovo dispositivo (senza però lanciare l'app) e connettete il nuovo smartphone al PC. Copiate la cartella WhatsApp/Database sul nuovo dispositivo ed attivate l'app.

Le app clona tutto

Alcuni dispositivi offrono per impostazione predefinita una funzione che permette di clonare il vecchio dispositivo trasferendo sul nuovo non solo app, foto, contatti ed altri contenuti ma perfino le impostazioni selezionate. Sui dispositivi Huawei troverete disponibile questa feature che però consente il trasferimento tra smartphone dello stesso brand o da iOS. Sul Play Store esistono in ogni caso altre simili app volte alla causa!

Ora non vi resta che esplorare il vostro nuovo smartphone Android per scoprire le funzioni più utili e divertenti.