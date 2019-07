Doppio leak: Galaxy Note10+ fotografato dal nuovo iPhone XR

Questa fonte sconosciuta (e sarebbe bene per lui che nessuno lo riconoscesse) ha appena pubblicato le foto più definite ed esplicite del prossimo phablet di Samsung in arrivo il prossimo 7 agosto. Grazie a queste due foto è possibile apprezzare tutto il design sviluppato dalla società sudcoreana. I bordi superiore ed inferiore risultano essere davvero sottili ed è anche evidente il piccolo foro centrale che ospita la fotocamere anteriore posizionata in alto.

Il dispositivo ritratto nelle immagini è la versione Plus del Note10, il quale sarà dotato di un display AMOLED da 6,8 pollici, batteria da 4.370mAh, SoC Exynos 9825 e tripla fotocamera posteriore (la stessa di Galaxy S10 e S10+), a cui si aggiunge un sensore ToF per la profondità di campo e il rilevamento tridimensionale degli oggetti.

An unknown leaker seems to have leaked two phones at the same time: the Galaxy Note10+ and the iPhone XR 2019 in the mirror. pic.twitter.com/QdzBsv8PB0