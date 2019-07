Facebook può leggere la vostra mente e trascrivere ciò che pensate

Facebook ha appena aggiornato la stampa riguardo i suoi piani per la creazione di un'interfaccia in grado di leggere il cervello e trascrivere in tempo reale ciò che si pensa.

Grazie ad un team di scienziati sostenuti da Facebook Reality Labs presso l'Università della California, i ricercatori hanno appena pubblicato i risultati di un esperimento per decodificare le parole che vengono semplicemente pensate utilizzando elettrodi impiantati nel cranio. In pratica, Facebook è ora in grado di leggere letteralmente intere parole e frasi dalla vostra mente.

Le persone potranno quindi digitare un testo su un computer semplicemente pensandolo, aiutandosi con una tastiera virtuale nei momenti di difficoltà. In questo esperimento, pubblicato oggi su Nature Communications, i soggetti hanno ascoltato le domande a risposta multipla e hanno espresso le risposte a voce alta. Un array di elettrodi registrava le attività in alcune parti del loro cervello associate alla comprensione e alla produzione del linguaggio, alla ricerca di schemi che corrispondessero a parole e frasi specifiche in tempo reale.

Mark Chevillet è il direttore del programma di ricerca brain-computer interface di Facebook. / © Facebook

Anche se non vedremo mai questa tecnologia di lettura del cervello nei prossimi prodotti di Facebook, o almeno non le breve futuro, i ricercatori potrebbero sfruttarla per migliorare la vita delle persone che non possono parlare a causa di paralisi o altri problemi. "Attualmente, i pazienti con perdita del linguaggio a causa della paralisi si limitano a pronunciare le parole molto lentamente", ha riferito un ricercatore.

Siete preoccupati per questo tipo di scoperta?