Due settimane con Xiaomi Mi Note 10: i problemi nel test della fotocamera

Xiaomi Mi Note 10 occupa il primo posto nella classifica di DxOMark insieme a Huawei Mate 30 Pro. Questo dispositivo o meglio, la sua fotocamera, ha ottenuto degli ottimi riscontri dalla stampa. Dopo due settimane in Indonesia con Mi Note 10 e oltre 2000 foto e video scattati posso però affermare di non essere affatto d'accordo con questi report. Allo stesso tempo sono diventati chiari i problemi con cui tutti i test di questo genere, il nostro compreso, devono fare i conti.

Xiaomi Mi Note 10 riesce a scattare delle foto davvero belle. / © AndroidPIT

Voglio subito chiarire che con questo smartphone sono riuscito ad ottenere anche delle bellissime foto. Scatti che non mi hanno fatto sentire neanche lontanamente la mancanza della mia DSLR ma purtroppo non potevo contare sul fatto che dopo lo scatto ci fosse sempre una foto utilizzabile.

Dopo le recensioni euforiche su questa fotocamera non ero minimamente preparato ad affrontare i tre grossi problemi con cui mi sono scontrato quando ho deciso di portare in viaggio il Mi Note 10 ricevuto all'evento di lancio al posto della mia macchina fotografica.

Problema 1: incoerenza

Sia che si tratti di bilanciamento del bianco, autofocus o esposizione, Xiaomi Mi Note 10 non fornisce risultati affidabili. Non sarebbe un problema se si trattasse di una piccola percentuale delle immagini ma alcune di esse mostrano errori di immagine o risultano addirittura inutilizzabili.

Alcune foto mi hanno ricordato l'effetto di posterizzazione sul mio vecchio Nokia 7650; altre hanno mostrato come l'autofocus non si sia attivato perfino in scatti durante il giorno o in modalità ritratto dove le priorità di nitidezza dovrebbero essere chiaramente distribuite.

In realtà la fotocamera principale non dovrebbe avere problemi di messa a fuoco in tali condizioni di luce. Dopo l'attivazione della modalità 108MP il fotografo e il soggetto devono attendere dieci secondi prima che venga scattata la foto successiva. Il sorriso non si congela solo a causa delle basse temperature esterne! / © AndroidPIT

I problemi maggiori sono arrivati con la modalità HDR che in alcuni casi ha causato un effetto ghosting davvero accentuato. Con motivi in movimento può essere comprensibile. Ma una foto panoramica ad alto contrasto scattata all'alba non può causare degli errori così drastici come quelli che potete notare voi stessi nelle immagini sotto.

HDR ed effetto ghosting sia con la fotocamera grandangolare che con il teleobiettivo. / © AndroidPIT

Problema 2: prestazioni

L'app della fotocamera è troppo lenta. Lo Snapdragon 730G integrato, che deve lottare parecchio con i 108 megapixel, è probabilmente in parte responsabile di questo problema. Talvolta sono necessari fino a dieci secondi per salvare un'immagine a piena risoluzione.

Ma anche quando si passa da una modalità all'altra il Mi Note 10 si concede troppi secondi. Nelle ultime due settimane ho collezionato foto con volti incomprensibili perché lo scatto con lo smartphone ha richiesto troppo tempo.

Entrambe le foto sono state scattate una dopo l'altra. Uno dei due scatti ha macchie verdi e rosse e questo problema non si è verificato una sola volta. / © AndroidPIT

L'app della fotocamera è andata in crash diverse volte rendendo necessario il riavvio dello smartphone. Questi problemi erano già stati menzionati durante il lancio del prodotto e Xiaomi aveva promesso un primo aggiornamento software volto a migliorare la stabilità. Speriamo che il produttore tenga sotto controllo i problemi di elaborazione delle immagini con l'aggiornamento ancora in sospeso.

Problema 3: ostruzione della telecamera

Infine, ma non meno importante, trovo la configurazione della fotocamera stessa davvero problematica. L'iPhone 11 Pro ha tre fotocamere da 12 megapixel ciascuna. Ogni foto scattata ha una risoluzione di 12 megapixel. La differenza tra 0,9x e 1,0x ad esempio è relativamente piccola quando l'ingrandimento non viene ingrandito.

Ecco due foto con la fotocamera principale e il teleobiettivo 2x a confronto. Con dettagli come l'acqua o la vegetazione, il teleobiettivo 2x (a sinistra) a volte ha seri problemi con la riproduzione dei dettagli. La fotocamera principale (a destra) fa meglio. / © AndroidPIT

Con Xiaomi Mi Note 10 ci sono ora cinque fotocamere: 108MP, 20MP, 12MP, 2MP e da 5 (o 8?) megapixel. Grandi differenze si riscontrano anche nell'area del sensore dei singoli moduli e nella qualità dell'immagine. Chi non ha in mente la configurazione hardware rimarrà sorpreso dalla qualità dell'immagine molto diversa a seconda delle impostazioni della fotocamera.

Obsoleto? Questa immagine mostra il rapporto di dimensioni tra una foto da 27 megapixel della fotocamera principale e una foto da 2 megapixel della fotocamera macro. / © AndroidPIT

I test della fotocamera e i problemi

Qui potete leggere la recensione positiva di DxOMark dove il Mi Note 10 viene mostrato con il nome di Xiaomi Mi CC9 Pro. Dopo aver letto questo e altri test non mi sarei mai aspettato di riscontrare dei simili problemi. Tuttavia dubito anche che un altro tester abbia avuto l'opportunità di utilizzare il Mi Note 10 in modo così dettagliato su così tanti scenari diversi. Ma come si può finanziare un test dellafotocamera di due settimane per una qualsiasi rivista?

Ma i test delle fotocamere hanno davvero senso se si prendono in considerazione solo alcuni scenari standard? Hanno senso i test di laboratorio in cui un software misura il rapporto S/N o conta le coppie di linee? Oppure dove un editore trascina lo smartphone nella sua vita quotidiana per qualche giorno e scatta qualche decina di foto?

Secondo voi come deve essere strutturato un test della fotocamera in modo che vi aiuti a decidere se quella fotocamera vada o meno incontro alle vostre esigenze? Nel mentre continuiamo a lavorare sul nostro test della fotocamera per il Mi Note 10!