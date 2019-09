Huawei Mate 30 Pro hands-on: senza se e senza ma

Nuovo look, davanti e dietro

Huawei Mate 30 Pro lo conosciamo da tempo grazie alle tante indiscrezioni trapelate in rete. La firma del brand è chiara perché la nuova generazione riprende il DNA della generazione precedente ma, allo stesso tempo, manifesta la volontà di differenziarsi ad un primo sguardo.

Mate 30 Pro misura 158,1x73,1x8,8mm per 198 grammi, in mano è leggermente più grande di Huawei P30 Pro. Il nuovo smartphone Huawei sorprende già ad un primo sguardo con il suo schermo da 6,53 pollici in FHD+ nel formato 18,4:9 e dotato di notch di 26,6mm invece di 32,8mm su Mate 20 Pro. Huawei chiama lo schermo Horizon ed a caratterizzarlo troviamo i bordi che raggiungono un'angolatura di quasi 90 gradi (88 per essere precisi) che creano un effetto "a cascata" davvero impressionante .

Un effetto "a cascata" davvero impressionante / © AndroidPIT

Ad affiancare lo schermo la funzione Side-Touch Interaction che non sono altro che dei tasti laterali virtuali che prendono il posto del regolatore di volume ma che possono essere utilizzati anche per altri task come, ad esempio, scattare un selfie. La tendenza a far scomparire i tasti fisici si ripropone quindi, anche se su Mate 30 Pro rimane il tasto di accensione laterale, con il suo tocco di colore in rosso.

Lo schermo Horizon di Huawei Mate 30 Pro. / © AndroidPIT

Anche sul retro il Mate 30 Pro introduce delle novità: il comparto fotografico che cambia forma, da quadrato a circolare con design. Delle linee che anche altri brand sembrano apprezzare: avete visto OnePlus 7T? Sporge sulla scocca ma il telefono non balla se poggiato su una superficie piana. Rimane sulla scocca la firma del brand in basso e quella di Leica.

Nuovo design per la fotocamera! / © AndroidPIT

In mano il Mate 30 Pro calza bene, nonostante le dimensioni non compatte, grazie alle curvature portate all'estremo. Davvero belle poi le colorazioni: Cosmic purple, Emerald green, space silver e black. Mate 30 Pro arriva anche in una Vegan Leather Edition ,in verde e arancio, un materiale elegante ma che non rinuncia alla certificazione IP68.

Sei diverse colorazioni per Mate 30 Pro. / © Huawei

Un comparto fotografico promettente

Mate 30 Pro non poteva certo rinunciare ad un comparto fotografico rinnovato costituito sul retro da quattro sensori:

Ultra Wide Cine Camera da 40MP, 18mm, f/1,8 (video in 4K a 60fps, ISO 512000 e ultra slow motion a 7680fps)

SuperSensing da 40MP, 27mm, f/1,6, OIS

Teleobiettivo da 8MP, f/2,4, 80mm, OIS, zoom ottico 3x, zoom ibrido 5x, zoom digitale 30x

Sensore di profondità 3D

Una fotocamera promettente. /© AndroidPIT

Il pacchetto di sensori mira ad offrire ottimi scatti in diversi scenari e situazioni ed a confermare il primato del brand in ambito fotografico. Bello vedere come Huawei si sia soffermata anche sulla parte video che nei modelli precedenti non riusciva a brillare quando alcuni dei concorrenti sul mercato.

L'app fotocamera durante il breve test ha risposto in modo rapido. Presenti le modalità notte, slow-motion, panorama, monocromo, HDR, time-lapse oltre alle più ricreative feature come le lenti AR. Presente anche una versione Pro-Bokeh.

La fotocamera anteriore, integrata nel notch, è costituita da un sensore da 32MP con apertura di f/2,0 che permette di registrare video in FHD+ da 2288x1080.

La potenza del Kirin 990 ed una batteria da 4500 mAh

Sotto la scocca si nasconde il nuovo processore Kirin 990 con modem 5G indipendente presentato ad IFA. Il nuovo chip, realizzato con processo a 7nm+EUV, promette prestazioni ottimizzate dal lato delle prestazioni e dell'efficienza energetica rispetto alla generazione precedente grazie alla NPU Da Vinci (una doppia NPU + nuclei NPU). Il chip integra 14 antenne dedicate alla connessione 4G o 5G il che significa un'ottima ricezione in qualsiasi situazione, anche con l'utilizzo di due schede SIM.

Di supporto 8GB di RAM e memoria interna da 256GB. Il Huawei Mate 30 Pro ospita poi una batteria da 4500 mAh con ricarica Super Charge a 40W e wireless a 27W. Mate 20 Pro si è distinto in termini di autonomia della batteria ed il nuovo Kirin 990 dovrebbe dare una spinta in più in questi termini.

Android senza le app Google

La domanda che in tanti si stanno chiedendo: cosa gira su Mate 30 Pro? La versione open source Android senza però i servizi ed il pacchetto di app Google. Il motivo è noto: il ban statunitense che non consente a Huawei di fornirli. Sono disponibili i servizi mobili Huawei, compresa l'AppGallery che si propone teoricamente come alternativa ai servizi mobili di Google ma, nella pratica, occorrerà mettere mano al telefono per capire effettivamente tutte le possibilità che gli utenti avranno a disposizione.

Huawei Mate 30 Pro è stato lanciato con EMUI 10 ed Android 10 / © AndroidPIT

Huawei Mate 30 Pro è stato lanciato con EMUI 10 ed Android 10, che stiamo al momento utilizzando in beta su Huawei P30 Pro, con una serie di nuove feature tra cui Always On Display a colori con più informazioni e dark mode per tutte le app. Con Huawei Mate 30 Pro è inoltre possibile utilizzare le Smart Gesture Control e sfruttare l'auto rotazione del display possibile grazie all'intelligenza artificiale, una chicca che può rivelarsi davvero comoda nell'utilizzo quotidiano.