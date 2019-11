HDR e HDR+: cosa sono e come funzionano sui nostri smartphone

HDR: tre semplici lettere da diverso tempo presenti su quasi tutte le app delle fotocamere integrate sui vostri smartphone. Ma a cosa serve esattamente questa modalità? Davvero riesce a migliorare la qualità degli scatti? In che modo? Una domanda per volta! Ora ci arriviamo...

Scorciatoie:

Cos'è la modalità HDR?

HDR sta per High Dynamic Range (Ampia Gamma Dinamica) ed indica l'uso di diverse immagini all'interno dello stesso scatto ognuna con un diverso rapporto luce/ombra. Quello che una fotocamera con funzione HDR attiva fa è scattare diverse foto contemporaneamente (generalmente tre o più) ognuna con una diversa esposizione.

Le immagini scattate (alcune sovraesposte, altre sottoesposte ed una con esposizione media) vengono poi messe insieme dal software della fotocamera per dare vita ad una foto finale ottimizzata, ovvero con tutti i dettagli che sarebbero andati persi nelle zone sovraesposte e sottoesposte delle singole immagini.

Da sinistra, le foto con bassa e alta esposizione alla luce. A destra, le foto combinate dall'HDR. / © Thomas Bryce Kelly

Fino a poco tempo fa l'HDR era una funzione esclusiva di software popolari come Photoshop o Illustrator. Quando gli smartphone non integravano ancora fotocamere avanzate come quelle odierne occorreva scattare diverse foto, trasferirle sul PC ed aprire uno dei software menzionati sopra per mettere insieme i tre scatti sfruttando la funzione HDR.

Fortunatamente i produttori hanno deciso di risparmiarci questa faticaccia adattando ed integrando questa funzione al software dei dispositivi. Attivandola dovremo avere di fronte un risultato più simile a ciò che i nostri occhi vedono piuttosto che a ciò che vede la macchina. Come altre funzioni avanzate offerte da una fotocamera anche la modalità HDR non è adatta a qualsiasi situazione. Vi sono situazioni in cui l'HDR migliora effettivamente l'immagine finale ed altre invece in cui la peggiora rendendola eccessivamente innaturale.

Quando si usa la funzione HDR?

Scarse condizioni di luminosità

Si tratta della situazione più comune in cui l'HDR si rivela utilissimo in quanto illumina le zone scure (sottoesposte) senza però sbiancare (sovraesporre) le aree ben illuminate naturalmente. Ricordate però che l'HDR non fa miracoli: se vi trovate in un ambiente troppo buio il risultato sarà comunque una foto scura.

Ritratti alla luce del sole

La luce solare diretta può rendere il viso di un soggetto “deformato” nella foto perché si crea un forte contrasto tra le parti esposte direttamente alla luce e quelle invece che rimangono in ombra. L'HDR riesce a regolare queste discrepanze migliorando lo scatto finale.

Paesaggi

Le foto panoramiche in esterna hanno generalmente un forte contrasto tra le diverse aree. Tipicamente il sensore ha difficoltà a catturare i dettagli delle zone più in ombra e di quelle ben illuminate, nonché a gestire la differenza di illuminazione tra cielo e terra. Sfruttando l'HDR, la fotocamera dello smartphone catturerà i dettagli del cielo senza lasciare in ombra il resto della scena.

Quando non usare la funzione HDR

Come detto sopra, l'HDR non fa miracoli e si tratta di una funzione che può rivelarsi utile in alcuni casi ma inutile in altri. Vi sono infatti delle situazioni la modalità HDR non andrebbe proprio usata:

Soggetti in movimento

Se uno dei soggetti che desiderate immortalare è in movimento con l'HDR aumentano le possibilità di avere una foto sfocata. Con la modalità HDR vengono scattate diverse foto, il che significa che il tempo di esposizione è maggiore e che se il soggetto dei vostri scatti si muove tra il primo e il secondo scatto, l'immagine finale non sarà buona.

Scene ad altro contrasto

A volte un forte contrasto, per esempio tra il soggetto in primo piano e lo sfondo, può essere una caratteristica importante (e voluta) di una fotografia. Utilizzando l'HDR la differenza tra luce e ombra viene annullata portando tutto sullo stesso livello di luminosità e rendendo i contrasti meno evidenti.

Colori vividi

Se l'ambiente che si desidera immortalare è troppo scuro o troppo chiaro l'HDR può rendere i colori brillanti e con alto contrasto più pallidi. Va però detto che se i colori della scena sono particolarmente vividi, l'HDR vi aiuterà a renderli ancora più accesi.

Più facile a farsi che a dirsi

Se appartenete a quella tipologia di utenti che desiderano migliorare i propri scatti senza perdersi in complicati passaggi tecnici vi basterà scattare con la modalità HDR disattivata ed attivata per vedere le differenze e scegliere lo scatto che preferite.

Tenete a mente che l'HDR non è una funzione che risponde in modo immediato: armatevi di un po' di pazienza ed attendete qualche secondo prima di vederne i risultati. Lo smartphone necessita del tempo per catturare le varie immagini ed il software ha bisogno di qualche secondo per elaborarle e mostrare lo scatto finale.

Che differenza fa l'HDR+?

La prima differenza sta nel fatto che, invece di effettuare scatti con differenti esposizioni prima di fonderle l’HDR+ cattura l’immagine ad un unico livello di esposizione settato leggermente più basso, in modo da evitare eventuale rumore e/o bruciature. Dopodiché la foto più nitida fra quelle scattate viene utilizzata come immagine di riferimento per creare i vari layer.

La fotocamera degli smartphone Pixel di Google sfruttano benissimo la modalità HDR+. / © AndroidPIT

La seconda differenza, forse quella principale, sta nel fatto che con la funzione HDR+ attiva la fotocamera sta effettivamente scattando ancor prima che si vada a cliccare sul pulsante di scatto con circa 15/30 fps immagazzinati temporaneamente.

Avete riscontrato delle grosse differenze nella qualità delle vostro foto utilizzando la modalità HDR e HDR+?