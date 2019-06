Gli Easter Egg di Android: da Gingerbread ad Android P

Scorciatoie:

Cosa sono gli Easter Egg?

Con questo termine, nell'ambito dell'informatica, ci si riferisce a quei contenuti divertenti e simpatici che gli sviluppatori di software o di altri prodotti sono soliti nascondere nel prodotto da essi stessi realizzato, L'origine del nome sembra derivare dalla tradizione anglossassone secondo la quale, per Pasqua, si nascondo le uova di cioccolato in giardino.

Solitamente accessibili con una combinazione di tasti, li potete trovare non solo sui vostri dispositivi Android, ma anche su altri software (come, ad esempio, Microsoft Word 97) o sui videogiochi, da Super Mario Bros a Grand Theft Auto.

Come visualizzare gli Easter Egg sui dispositivi Android

Potreste già conoscere questo trucchetto, d'altronde ne abbiamo già parlato in altri articoli ma, qualora ve lo siate perso, vi spieghiamo subito quale percorso dovete seguire per accedervi:

Accedete alle Impostazioni del vostro dispositivo. Andate poi su Info dispositivo. Accedete a Versione Android . Cliccate su quest'ultima voce svariate volte fino ad ottenere un'immagine particolare, che cambia da versione a versione. Quello che avete appena visualizzato è un Easter Egg

Scoprite ora tutte le diverse immagini che Google ha nascosto in questi anni nel sistema degli smartphone e dei tablet Android, da Gingerbread ad Android P.

Android 2.3 Gingerbread

L'Easter Egg di Gingerbread è decisamente strano, il più bizzarro a nostra conoscenza, ricorda quasi un macabro dipinto di Munch. I soggetti in primo piano sono naturalmente un biscottino al pan di zenzero in versione horror (l'omino focaccina di Shrek per intenderci) ed un robottino Android. Sullo sfondo compaiono una serie di scheletri che parlano al telefono. La domanda sorge spontanea: "cosa si fumano gli sviluppatori di Google?"

Gingerbread e Android in The Walking Dead. / © AndroidPIT

Android 3.0 Honeycomb

Questa versione del sistema operativo è stata sviluppata ed ottimizzata per tablet, ma non per questo Google ha risparmiato i suoi utenti. L'immagine nascosta di questa versione è sicuramente meno inquietante e mostra una simpatica apetta in stile robottino Android, con una scritta particolare alla fine del pungiglione.

Perché un'ape? Perchè Honeycomb in italiano si traduce come favo, le celle esagonali in cui le api producono il miele. Perché Rezzzzzz...? Rez nel linguaggio di Tron significa creare. Questa volta gli sviluppatori mostrano il loro lato nerd.

Android 3.0 Honeycomb. / © AndroidPIT

Android 4.0 Ice Cream Sandwich

Per questa versione di Android, ci aspettavamo un'immagine che ricordasse un gelato col biscotto, tipo un Cucciolone, invece seguendo lo stesso percorso, arriviamo ad un'immagine bizzarra. Si tratta di tanti robottini Android con, al posto delle solite antenne, delle orecchie da gatto. Il tutto in stile videogame arcade 8-bit.

Questa volta però, dopo aver selezionato più volte la versione Android, vedrete prima apparire un robot che dovrete selezionare per qualche secondo per arrivare ai gattini verdi pixelati (LSD?).

Android 4.0 Ice Cream Sandwich. / © AndroidPIT

Android 4.1 Jelly Bean

Finalmente arriviamo ad un Easter Egg più sensato, che rappresenta degnamente il nome della versione Android. Come prima cosa vedremo apparire una caramella gelatinosa gigante con la scritta Android 4.1 Jelly Bean, che dovremo selezionare per farla sparire.

Una volta rimasti soli con la gelatina, dovremo passarci il dito sopra velocemente (come per cancellarla), affinché questa non esploda e si moltiplichi in tantissime gelatine più piccole.

Tante e colorate gelatine. / © AndroidPIT

Android 4.4 KitKat

Android 4.4 KitKat, rispetto alla versioni precedenti, presenta un Easter Egg più moderno e psichedelico. La prima cosa che vediamo, quando selezioniamo il numero della versione Android, è il logo della famosa barretta di cioccolato con la scritta Android, ma la schermata successiva mostra tutti i dolcetti delle versioni precedenti in caselle di colori diversi, tutti molto luminosi.

Android 4.4 KitKat: per gli amanti del cioccolato. / © AndroidPIT

Android 5.0 Lollipop

L'anteprima per sviluppatori di Lollipop aveva svelato un Easter Egg caratterizzato da un'immagine astratta, con parallelepipedi rossi e blu, che si accavallano formando delle L.

Fortunatamente l'Easter Egg definitivo è decisamente più carino, in stile Flappy Bird: selezionando più volte la versione di firmware dalle impostazioni del telefono appare un lecca-lecca colorato. Tutto qui? Ovviamente no, fate scorrere ripetutamente il dito sopra il lecca-lecca e comparirà sul vostro display il gioco più frustrante dell'anno nel quale il protagonista invece di un uccellino spennacchiato è il robottino di Android.

Flappy Android! / © AndroidPIT

Android 6.0 Marshmallow

Quale schezetto nasconde invece Google dietro Android 6.0 Marshmallow? Nell'anteprima per sviluppatori compariva prima il logo di Android M e, tenendo premuto per qualche secondo, mostrava una simpatica faccina che andrebbe tradotta come "Meh". Secondo lo Urban dictionary britannico si tratta di un'esclamazione che indica indiffereza, una sorta di "ma, non so", "ma, fa lo stesso".

Ma Google fa le cose per bene, ed ecco che l'Easter Egg ufficiale mostra uno stile che ci ricorda un po' le pellicole di Tim Burton, ma anche il tormentone di Flappy Bird. Si tratta insomma di un gioco simile a quello offerto dall'Easter Egg precendente, in cui bisogna guidare il robottino tra caramelle e marshmallow, senza farlo andare a sbattere o cadere nel vuoto.

L'Easter Egg di Android Marshmallow ci ricorda lo stile di Tim Burton. / © AndroidPIT

Android 7.0 Nougat

Nougat nasconde un giochino il cui scopo è quello di attirare i gatti con un piatto che voi dovrete riempire (sì, lo so suona parecchio strano). La procedura, nonostante sia diversa rispetto a quella incontrata con le versioni precedenti, è piuttosto semplice:

Accedete al menu impostazioni e andate alla voce Info dispositivo.

Cliccate ripetutamente su Versione Android finché non comparirà la N.

Premete a lungo sulla N.

Sullo sfondo apparirà la testa di un gatto: ecco trovato l'Easter Egg!

Aprite le impostazioni rapide e cliccate su Modifica, troverete una nuova icona che consiste in un piatto vuoto.

Posizionate la nuova icona nella barra di notifica.

Cliccate sul piatto vuoto e selezionate la vostra esca: troverete alcune briciole (probabilmente delle crocchette), pesce, pollo e dolcetto. Continuate ad usare il telefono normalmente, riceverete una notifica quando il gatto svuoterà il piatto.

Android Nougat integra un simpatico Easter Egg. / © AndroidPIT

Android 8.0 Oreo

L'ufficializzazione della più recente versione di Android ha portato con se numerose novità e come sempre un nuvo easter egg tutto da scoprire. Nell'ultima versione del sistema operativo che prende il nome da un famoso biscotto possiamo trovare infatti un delizioso bisc.... polipo?!

L'Easter Egg era stato introdotto con una delle ultime Developer Preview e si pensava fosse il solito scherzo di Google per prenderci in giro sul nome della futura versione del suo sistema operativo (Octopus significa polipo in inglese ed inizia con la lettera O). Dopo il rilascio della versione definitiva il polipetto è rimasto ben visibile al solito posto.

Il polipetto introdotto da Google nuota felice negli abissi del vostro smartphone. / © AndroidPIT

Android 9.0 Pie

Android 9.0 Pie è stato rilasciato da Google a ottobre 2018 assieme agli smartphone Pixel 3 e Pixel 3 XL. Mentre molti smartphone sono ancora in attesa di ricevere l'aggiornamento, i più recenti dispongono dell'ultima (per ora) versione di Android già dal primo avvio.

L'earter egg di questa versione nasconde qualcosa di interessante. Oltre a mostrare il logo di Android Pie con dei colori ipnotici, al suo interno è possibile trovare un divertente programma di disegno in stile Microsoft Paint. Vi basterà tenere premuto a lungo più volte sulla "P" per averne accesso!

Lasciatevi ipnotizzare dal nuovo easter egg! / © AndroidPIT

Conoscevate già tutti gli Easter Egg di Android? Quale vi piace di più?